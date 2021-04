پت گلسینگر، مدیرعامل شرکت اینتل، در جریان مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز گفته که این شرکت قصد دارد ظرف ۶ تا ۹ ماه آینده تولید تراشه‌های موردنیاز اتومبیل‌سازها را آغاز کند.

حتی اگر اینتل در این محدوده‌ی زمانی قادر به عملی کردن وعده‌ی خود نباشد، همین خبر نشان می‌دهد که اینتل می‌خواهد در زمینه‌ی تولید تراشه برای دیگر شرکت‌ها به رقیب مهمی تبدیل شود. اینتل ماه گذشته اعلام کرد که در کنار تولید تراشه‌های مبتنی بر معماری x86، بر روی تراشه‌های Arm و RISC-V نیز تمرکز خواهد کرد. همچنین این شرکت قصد دارد ۲۰ میلیارد دلار بر روی کارخانه‌های خود در آریزونا سرمایه‌گذاری کند تا ظرفیت تولید تراشه‌ها افزایش پیدا کند.

صنعت اتومبیل‌سازی از جمله بخش‌هایی است که به دلیل کمبود جهانی تراشه متحمل ضرر فراوانی شده است. به عنوان مثال می‌توانیم به شرکت‌هایی مانند فورد و جنرال موتورز اشاره کنیم که به دلیل کمبود قطعات موردنیاز مجبور به توقف تولید یا تغییر در کامیون‌های خود شده‌اند.

کمبود جهانی تراشه به نقطه‌ای رسیده که حالا حتی دولت بایدن هم می‌خواهد در این زمینه مداخله کند. رئیس‌جمهور آمریکا خواستار بررسی زنجیره تامین تراشه‌ها شده و مدیران اجرایی شرکت‌هایی مانند اینتل، گوگل، فورد، جنرال موتورز، TSMC و Dell امروز در یک جلسه در کاخ سفید حاضر خواهند شد.

