طبق خبرهای منتشر شده، ظاهرا سامسونگ قصد دارد در همین ماه، از گوشی گلکسی M42 با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۵۰G رونمایی کند.

سامسونگ گوشی‌های میان‌رده‌ی سری M را با هدف تسلط بر بازار گوشی‌ در کشور هندوستان راهی بازار کرد و اتفاقا این محصولات علی‌رغم قیمت بالاتری که به نسبت گوشی‌های هم‌رده از شرکت‌های رقیب داشتند توانستند عملکرد بسیار خوبی در فروش از خود به جای بگذارند.

جدیدترین گوشی که قرار است بار دیگر در کشور هندوستان عرضه شود (احتمالا شاهد عرضه‌ی آن در بازار داخل کشور هم خواهیم بود)، گلکسی M42 نام دارد که طبق خبرهای منتشر شده، ظاهرا از پردازنده‌ی توانمند اسنپدراگون ۷۵۰G به عنوان قلب تپنده‌ی خود بهره می‌برد که این یعنی این محصول به اینترنت ۵G نیز مجهز خواهد بود.

این اطلاعات از طریق پایگاه خبری IANS اندونزی منتشر شده و خب به نظر می‌رسد صحت داشته باشد. در همین خبر بود که به ۲۶۵-۳۳۵ دلار به عنوان محدوده‌ی قیمتی این محصول اشاره شد. البته قیمت ذکر شده ۲۰-۲۵ هزار روپیه بود که با تبدیل آن به واحد پول آمریکا، عدد یاد شده بدست آمد. بنابراین شاید قیمت دلاری واقعی این محصول متفاوت از چیزی باشد که در تبدیل بدست آمده.

پیش از این در پستی تبلیغاتی، شاهد انتشار تیزری از این گوشی با هشتگ FastestMonster به معنای سریع‌ترین هیولا بودیم اما تا به این لحظه جز این موضوع که یک باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی منبع تغذیه‌ی این گوشی خواهد بود و یک دوربین ۶۴ مگاپیکسلی سنسور اصلی آن را تشکیل می‌دهد، خبر دیگری در رابطه با آن در اختیار نداریم.

البته در بالا اشاره شده که این گوشی از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کند که این موضوع به خاطر استفاده‌ی آن از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۵۰G است؛ اما خب در کشور هندوستان به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های لازم، فعلا بهره‌مندی از این فناوری پرسرعت امکان‌پذیر نیست. به همین خاطر کاربران و خریداران این گوشی در واقع باید نیم‌نگاهی به آینده‌ای نزدیک داشته باشند.

