سیری تاریخ رویداد بعدی اپل را فاش کرد

سیری، دستیار صوتی اپل، تاریخ رویداد بعدی این شرکت را فاش کرد. زمانی که کاربران از این دستیار سوال «چه زمانی رویداد بعدی اپل برگزار می‌شود» را می‌پرسند، این دستیار دیجیتالی در جواب تاریخ ۲۰ آوریل (۳۱ فروردین) را مطرح می‌کند.

طبق گزارش‌ها، این پاسخ تنها برای کاربرانی عنوان می‌شود که دارای اپل آی‌دی آمریکایی هستند. اپل معمولا دعتونامه‌ی مربوط به رویدادهای خود را یک هفته قبل از برگزاری ارسال می‌کند و بنابراین احتمالا تا ساعاتی دیگر تاریخ برگزاری این مراسم رسما اعلام می‌شود. نکته‌ی عجیب در پاسخ سیری این است که مکان برگزاری این مراسم را اپل پارک اعلام کرده اما با توجه به بحران کرونا، مطمئنا این رویداد هم به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

در پیام سیری هیچ اشاره‌ای به جزئیات این مراسم نشده اما طبق شایعات منتشر شده، می‌توانیم انتظار معرفی مدل‌های جدید آیپد پرو را داشته باشیم. همانطور که احتمالا می‌دانید، آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی برای اولین بار در بین محصولات اپل همراه با نمایشگر mini-LED راهی بازار خواهد شد. این نوع نمایشگرها که دارای پنل LCD هستند، روشنایی بالا و نسبت کنتراست قابل توجهی را ارائه می‌دهند و روی هم رفته رقیب قدری برای پنل‌های اولد محسوب می‌شوند.

البته به نظر می‌رسد اپل برای تامین نمایشگرهای mini-LED این مدل آیپد پرو دچار مشکل شده و احتمالا در ابتدا فقط تعداد محدودی از این گجت راهی بازار می‌شود. همچنین برای این مدل‌های جدید آیپد پرو می‌توانیم انتظار بهره‌گیری از چیپست جدیدی را داشته باشیم که ظاهرا عملکرد مشابه چیپست M1 موجود در مک‌بوک‌های جدید را به ارمغان می‌آورد.

همچنین احتمال معرفی ایرتگز هم در این مراسم وجود دارد. هدف اپل از توسعه‌ی این محصول این است که کاربران با متصل کردن آن به وسایل مختلف، در صورت گم شدن آن وسیله با استفاده از ارتباط بلوتوث یا دیگر فناوری‌های ارتباطی و اپ Find My بتوانند از محل وسیله‌ی گم شده مطلع شوند.

منبع: The Verge

