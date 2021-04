بالاخره و بعد از شایعات و خبرهای فراوان، سامسونگ از محصولی که قرار بود به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس مجهز شود رونمایی کرد. گوشی هوشمندی که گلکسی کوانتوم ۲ نام‌گذاری شده و به عنوان جانشین گوشی قبلی سامسونگ یعنی گلکسی کوانتوم شناخته می‌شود.

پیش‌تر خبری منتشر شد مبنی براینکه سامسونگ در حال کار روی ساخت یک گوشی هوشمند با تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس است. باور این موضوع برای بسیاری از کاربران بسیار سخت بود چرا که این پردازنده در سال ۲۰۱۹ رونمایی شد و گزینه‌های بسیار بهتری به نسبت آن تا به این لحظه رونمایی شده‌اند که سامسونگ می‌توانست در محصول خود از آن‌ها استفاده کند. برخی از خبرگزاری‌ها این موضوع را رد کردند و مدعی شدند اسنپدراگون ۸۶۰ در این محصول وظیفه‌ی امور پردازشی را برعهده خواهد داشت که خب می‌بینیم اینطور نشد.

این گوشی که قرار بود گلکسی A82 5G باشد، اکنون با نام گلکسی کوانتوم ۲ رونمایی شده. البته پیش‌تر هم خبری منتشر شده بود مبنی براینکه سامسونگ مدل جهانی این محصول را با نام گلکسی A82 عرضه می‌کند تا بدین ترتیب هرآنچه که پیرامون این محصول شنیده بودیم به حقیقت تبدیل شود. البته کوانتوم ۲ که در کره به فروش می‌رسد از تراشه‌ی امنیتی QRNG هم بهره می‌برد که احتمالا در مدل جهانی شاهد این تراشه نخواهیم بود.

این گوشی از نمایشگر ۶.۷ اینچی با وضوح ۱۰۸۰P بهره می‌برد که پنل آن از جنس Super AMOLED است. رفرش‌ریت این نمایشگر هم به ۱۲۰ هرتز می‌رسد تا بدین ترتیب کوانتوم ۲ به نسبت نسل گذشته‌ی خود پیشرفت چشمگیری داشته باشد. قلب تپنده‌ی گوشی را اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس تشکیل می‌دهد. همان پردازنده‌ای که سامسونگ در سری گلکسی نوت ۱۰ از آن استفاده کرد. عملکرد این پردازنده عالی است اما برای میان‌رده‌ای چون گلکسی کوانتوم ۲ می‌شد گزینه‌ی جدیدتری را انتخاب کرد.

در کنار پردازنده‌ی یاد شده اما ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی در نظر گرفته شده که البته به نظر می‌رسد مدل پایه‌ی این محصول باشد چون انتظار می‌رود مدلی با ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم هم به آن اضافه شود که البته در این رابطه چیزی گفته نشده. منبع تغذیه‌ی این گوشی را یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تشکیل می‌دهد که از فناوری شارژ سریع ۲۵ واتی هم پشتیبانی می‌کند. اما درون جعبه فقط به شارژر ۱۵ واتی دسترسی خواهید داشت که خب سرعت آن هم براش شارژ گوشی مناسب است.

آنچه که کوانتوم ۲ را از سایر گوشی‌ها متمایز می‌کند، تراشه‌ی امنیتی QRNG با قابلیت تولید اعداد تصادفی است که با ۲ میلی‌متر مربع، کوچک‌ترین اندازه را بین تراشه‌های موجود دارد. این تراشه با دریافت نویز از یک LED و سنسور CMOS، کد‌های تصادفی ایجاد می‌کند تا کاربر در اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های مخصوص بانک از آن استفاده کند.

روی پنل پشتی گلکسی کوانتوم ۲ اما یک دوربین ۶۴ مگاپیکسلی وجود دارد که نباید کیفیتی متفاوت با کیفیت دوربین اصلی بکار رفته در گلکسی A72 داشته باشد. همچنین خبر خوب اینکه دوربین این گوشی از لرزشگیر اپتیکال تصویر هم بهره می‌برد که می‌تواند در عکاسی و فیلم‌برداری بسیار مفید واقع شود. دوربین دوم، ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض است که در کنار یک سنسور ۵ مگاپیکسلی سنجش عمق، مجموعه‌ی دوربین‌های محصول را تشکیل می‌دهند. دوربین سلفی نیز به صورت حفره‌ای روی نمایشگر تعبیه شده و سنسوری به بزرگی ۱۰ مگاپیکسل دارد. پشتیبانی از اینترنت ۵G، بهره‌مندی از اندروید ۱۱ و استاندارد ضد آب IP67 هم از دیگر مشخصات گلکسی کوانتوم ۲ به حساب می‌آید.

از امروز تا ۱۹ آوریل (۰ فروردین)، شرکت ST Telecom پیش فروش این گوشی را انجام می‌دهد. قیمتی هم که برای مدل ۶/۱۲۸ گیگابایتی آن در نظر گرفته شده، حدودا ۷۰۰/۰۰۰ وون کره است (حدودا ۶۲۵ دلار). فروش رسمی این محصول هم در تاریخ ۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت) در کره آغاز خواهد شد. از این بابت که مدل جهانی این گوشی قطعا با چه نامی و در چه تاریخی عرضه می‌شود اطلاعی نداریم.

