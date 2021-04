اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، تمام تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی که سرشان به تن‌شان می‌ارزید شروع به ساخت گوشی‌های همراه کرده بودند. موبایل‌ها دیگر جزو تجهیزات تجاری گران‌قیمت به حساب نمی‌آمدند، بلکه محصولی برای مصرف‌کنندگان بودند و فرصت‌های بزرگی برای تصاحب این بازار به چشم می‌خورد. اکثر ابتکار عمل‌هایی که شرکت‌ها به خرج دادند مربوط به سخت‌افزار می‌شد و در برهه‌ای کوتاه شاهد پیشرفت‌های سریع تکنولوژیک مانند دوربین‌ها و نمایشگرهای رنگی و همینطور آزمون و خطا با فرم فاکتور دیوایس‌ها بودیم.

اما با از راه رسیدن «موبایل‌های هوشمند» همه‌چیز تغییر کرد. دیگر حتی بلک‌بری هم نمی‌توانست به ساخت موبایل‌های شدیدا خواستنی خود ادامه دهد و به شکلی اجتناب‌ناپذیر قرار بود شاهد تلفات در بازار موبایل باشیم.

بسیاری از شرکت‌هایی که در بازار گوشی‌های همراه پیشرو به حساب می‌آمدند، یا جادوی سال‌های پیش خود را از دست دادند یا خیلی ساده از فعالیت در این بازار دست کشیدند. افول بلک‌بری و نوکیا نشان می‌داد که داریم وارد دوران جدیدی می‌شویم و حالا که عصر موبایل‌های ۵G و تاشو از راه رسیده، ال‌جی را هم باید به لیست شرکت‌هایی که نتوانستند دوام بیاورند اضافه کنیم.

ال‌جی در دنیای موبایل

این کمپانی غول لوازم الکترونیکی کره‌ای که اخیرا خبر از خروجش از بازار موبایل‌های هوشمند داده، یکی از بزرگ‌ترین بازیگران عصر پیشا-اسمارت‌فون بود که می‌توانست دیوایس‌هایی نوآورانه و دلربا بسازد. در سال ۲۰۰۶ موبایل کشویی LG Chocolate از راه رسید که درست مانند موبایل تاشوی Motorola Razr، صرفا یک وسیله ارتباطی نبود و می‌توانست نقش لوازم جانبی را در دنیای فشن ایفا کند. این پر فروش‌ترین موبایل کمپانی ال‌جی در تمام تاریخچه‌اش بود.

یک سال بعد، LG Prada آمد که حتی از موبایل قبلی هم بهتر بود. این نخستین موبایل جهان بود که همراه با نمایشگر لمسی خازنی از راه می‌رسید و خیلی ساده نشان می‌داد ال‌جی در دوران اوج خود به سر می‌برد.

گشتاور کمپانی کره‌ای برای همیشه دوام نداشت، اما حتی زمانی که صنعت موبایل با محوریت تنها دو پلتفرم -iOS و اندروید- به کار خود ادامه می‌داد هم ال‌جی توانست یکی از تولیدکنندگان برجسته بازار باقی بماند. این کمپانی حتی با گوگل وارد همکاری شد و موبایل «نکسوس ۴» را طی سال ۲۰۱۲ میلادی طراحی کرد. از سوی دیگر نیز موبایل‌های پرچمدار سری «G» را داشتیم که باعث می‌شدند ال‌جی بتواند به آسانی جایگاه «سومین» تولیدکننده برتر بازار را از آن خود کند.

اما همینطور که دهه اخیر ادامه می‌یافت، بازار رقابتی‌تر و اشباع‌تر شد و چالش‌های پیش روی ال‌جی هم دوچندان. نام سامسونگ تبدیل به مترادفی برای بهترین موبایل‌های اندرویدی با قیمت‌گذاری‌های پریمیوم شد و در قلمروی موبایل‌های اقتصادی و میان‌رده هم انبوهی تولیدکننده چینی را داشتیم که مشتری‌پسندتر از هر زمان دیگر عمل می‌کردند.

در آن سوی بازار، تنها هواوی بود که ظاهرا شانسی برای مقابله با مونوپلی دوگانه اپل و سامسونگ را داشت (حداقل تا پیش از اینکه گرفتار دشواری‌های سیاسی شود). و در جایی دیگر، امثال اوپو و شیائومی به شکلی سریع رشد کردند و نبض بازار میان‌رده را دست گرفتند؛ خصوصا در بازارهای نوظهور. همینطور که اعتبار این برندها پیش مشتریان افزایش می‌یافت، ال‌جی مزایای خود را از دست می‌داد.

دشواری‌های بازار

آخرین دیوایس‌های پرچمدار ال‌جی هم در تاثیرگذاری روی بازار و هم در به دست آوردن دل مشتریان ناکام بودند – روزهای شکوه Chocolate به پایان رسیده بود. اگرچه یکی از بازارهای نویدبخش برای کره‌ای‌ها بازار ایالات متحده بود که در تاریخچه این کمپانی همواره به دادش رسیده، اما سهم ال‌جی از این بازار هم اخیرا چیزی فراتر از ۹ الی ۱۳ درصد نرفته است.

با سهم ۲ درصدی از بازار موبایل‌های هوشمند در تمام جهان و ضررهایی که داشتند میلیارد دلاری می‌شدند، ال‌جی تحت فشار فراوان بود و باید بالاخره به فعالیت‌هایش پایان می‌داد.

در ماه‌های اخیر سوال این نبود که آیا ال‌جی از تجارت موبایل‌های هوشمند خارج می‌شود یا خیر، سوال این بود که چطور از بازار خارج می‌شود. شایعات از این حکایت داشتند که ال‌جی به گفتگو با چندین تولیدکننده موبایل پرداخته تا حداقل آن‌ها به تولید و عرضه اسما‌رت‌فون‌های برند ال‌جی ادامه دهند.

متخصصین عقیده دارند که کمبود جهانی چیپ هم از دیگر فاکتورهای موثر بر وضعیت ناگوار ال‌جی بوده است. برخلاف رقبایی مانند سامسونگ، ال‌جی بدون تردید به سختی قادر به تامین منابعی باثبات از چیپ و دیگر قطعات لازم برای تولید موبایل‌های هوشمند بوده است. در کنار سردردهای دیگری نظیر آوردن موبایل‌ها به بازار و انجام این کار با ضررهای مالی قابل توجه، ال‌جی باید راجع به سرنوشت خود یک تصمیم قاطع اتخاذ می‌کرده است. این موضوع یک حقیقت جالب دیگر را هم فاش می‌کند: بزرگ‌ترین تولیدکنندگان قطعات موبایل در جهان مانند کوالکام، همواره امثال اپل، سامسونگ و شیائومی را در اولویت قرار می‌دهند.

برای بسیاری، فرجام کار ال‌جی غم‌انگیز خواهد بود. بسیاری از مردم عاشق ابتکار عمل‌ها و گستردگی فعالیت‌های ال‌جی بودند، خصوصا از منظر طراحی موبایل‌ها. البته که بازار موبایل کنونی بسیار بالغ‌تر از آن بازاری است که ال‌جی چند دهه پیش به آن ورود کرد. فرصت‌ها نیز بیشتر شده‌اند. شبکه‌های ۵G (و در آینده نزدیک ۶G) جهانی تازه از دیوایس‌های متصل به یکدیگر را به ارمغان خواهند آورد و موبایل‌های هوشمند تنها یکی از آن دیوایس‌ها هستند.

ناکامی ال‌جی در جاه‌طلبی‌هایش، نشان‌دهنده میزان رقابت در این بازار است و همینطور هشداری به برترین تولیدکنندگان موبایل امروزی که شرایط برای همیشه همین‌طور نخواهد ماند.

خداحافظ LG؛ یادبودی برای ۶ گوشی برتر که ال‌جی ساخت

