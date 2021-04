مایکروسافت ساعاتی قبل سرفیس لپ‌تاپ ۴ را در دو مدل ۱۳.۵ و ۱۵ اینچی معرفی کرد و همچنین خریداران می‌توانند از بین مدل‌های مبتنی بر پردازنده‌های اینتل و AMD دست به انتخاب بزنند.

این لپ‌تاپ با پردازنده‌های نسل یازدهم اینتل یا سری رایزن ۴۰۰۰ شرکت AMD راهی بازار می‌شوند. کاربران برای خرید ارزان‌ترین مدل AMD باید مبلغ ۹۹۹ دلار بپردازند ولی ارزان‌ترین مدل اینتل با قیمت ۱۲۹۹ دلار راهی بازار می‌شود. باید خاطرنشان کنیم برخلاف انتظارات، مایکروسافت از جدیدترین پردازنده‌های AMD یعنی سری رایزن ۵۰۰۰ استفاده نکرده و این اختلاف قیمت هم به همین موضوع برمی‌گردد.

استفاده از پردازنده‌های جدید، عملکرد سرفیس لپ‌تاپ ۴ را نسبت به نسل قبلی با بهبود ۷۰ درصدی روبرو کرده و مایکروسافت اعلام کرده که این لپ‌تاپ از نظر عمر باتری هم حرف بیشتری برای گفتن دارد. مدل ۱۳.۵ اینچی AMD از عمر باتری ۱۹ ساعته بهره می‌برد و باتری مدل ۱۵ اینچی تا ۱۷.۵ ساعت دوام می‌آورد. برای کاربران طرفدار پردازنده‌های اینتل هم باید بگوییم که باتری دو مدل ۱۳.۵ و ۱۵ اینچی به ترتیب عمر ۱۷ ساعته و ۱۶.۵ ساعته را ارائه می‌کنند.

سرفیس لپ‌تاپ ۴ از نظر طراحی تفاوتی با نسل قبلی قبلی ندارد و دوباره همان ویژگی‌های ظاهری مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در بدنه‌ی این لپ‌تاپ یک پورت USB-C، یک پورت USB-A، جک هدفون و پورت شارژ دیده می‌شود. در بدنه‌ی این لپ‌تاپ هم خبری از پورت تاندربولت نیست و حافظه SSD آن مانند نسل قبلی به راحتی از بدنه جدا می‌شود.

به دلیل بهره‌گیری این لپ‌تاپ از پردازنده‌های اینتل و AMD، چندین مدل با قیمت‌های مختلف راهی بازار می‌شوند. به عنوان مثال ارزان‌ترین مدل سرفیس لپ‌تاپ ۴ از نمایشگر ۱۳.۵ اینچی و پردازنده‌ی AMD Ryzen 5 4680U بهره می‌برد و ۹۹۹ دلار قیمت دارد. این مدل همچنین دارای ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی است. یک مدل دیگر با این پردازنده هم وجود دارد که مبتنی بر ۱۶ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی است و ۱۱۹۹ دلار قیمت دارد.

ارزان‌ترین مدل اینتل هم از نسل یازدهم پردازنده‌ی Core i5 1135G7 به همراه ۸ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. گران‌ترین مدل اینتل دارای پردازنده‌ی Core i7، یک ترابایت حافظه داخلی و ۳۲ گیگابایت رم است.

در رابطه با مدل ۱۵ اینچی هم کاربران طرفدار پردازنده‌های AMD به گزینه‌های بیشتری دسترسی دارند. یکی از این مدل‌ها دارای پردازنده‌ی AMD Ryzen 7 4980U است که از ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی استفاده می‌کند و با قیمت ۱۲۹۹ دلار راهی بازار می‌شود. همچنین می‌توانید مدل دارای ۱۶ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی را با پرداخت ۱۶۹۹ دلار خریداری کنید.

ارزان‌ترین مدل ۱۵ اینچی اینتل هم ۱۷۹۹ دلار قیمت دارد که با پرداخت این مبلغ می‌توانید از پردازنده‌ی Core i7 1185G7، شانزده گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره ببرید. مدل دارای ۳۲ گیگابایت رم و ۱ ترابایت حافظه داخلی هم با قیمت ۲۳۹۹ دلار به دست کاربران می‌رسد.

