اپل زمان برگزاری رویداد Spring Loaded را اعلام کرد

ساعاتی قبل سیری، دستیار صوتی اپل، تاریخ رویداد بعدی این شرکت را فاش کرد و همانطور که انتظار داشتیم، این شرکت بالاخره زمان برگزاری مراسم آنلاین بعدی خود را اعلام کرد. طبق این دعوتنامه، مراسم Spring Loaded در تاریخ ۲۰ آوریل (۳۱ فروردین) برگزار می‌شود و طی این رویداد شاهد معرفی محصولات جدید این شرکت خواهیم بود.

مطابق معمول، در این دعوتنامه اطلاعات خاصی در مورد این محصولات مطرح نشده ولی با توجه به شایعات مطرح شده، می‌توانیم انتظارات خود را مطرح کنیم. اول از همه باید به دو مدل جدید آیپد پرو اشاره کنیم که در دو اندازه‌ی ۱۱ و ۱۲.۹ اینچی و با طراحی مشابه نسل قبلی معرفی خواهند شد. گفته می‌شود مدل بزرگ‌تر برای اولین بار در بین محصولات اپل از نمایشگر miniLED بهره می‌برد.

همچنین باید انتظار بهره‌گیری از چیپست بهتری را داشته باشیم که ظاهرا عملکردی در حد تراشه‌ی M1 را ارائه می‌دهد. علاوه بر این نباید بهبود پورت USB-C و دوربین‌ها را از قلم بیندازیم. با توجه به اینکه اپل در حال ساخت نسل جدید آیپد مینی با نمایشگر دارای اندازه‌ی بین ۸.۵ تا ۹ اینچ است، شاید این محصول هم در مراسم Spring Loaded معرفی شود.

ایرتگز هم یکی دیگر از محصولات اپل محسوب می‌شود که طی ماه‌های گذشته گزارش‌های زیادی در مورد منتشر شده است. با وجود اینکه طبق گزارش‌ها تولید انبوه این محصول سال گذشته آغاز شده، اما به دلایل نامشخصی هنوز راهی بازار نشده و به احتمال زیاد در این مراسم بالاخره رسما معرفی خواهد شد.

به غیر از آیپد پرو و ایرتگز که به احتمال بسیار زیاد در این مراسم معرفی می‌شوند، باید به محصولات دیگری هم اشاره کنیم که در دست ساخت قرار دارند و شاید در رویداد Spring Loaded ظاهر شوند. به عنوان مثال می‌توانیم به نسل جدید کامیپوترهای آی‌مک اشاره کنیم که به غیر از داشتن چیپست اختصاصی، احتمالا از طراحی جذاب‌تری بهره می‌برند. ماه گذشته اپل توقف تولید نسل فعلی آی‌مک پرو را اعلام کرد که نشان می‌دهد نسل جدید آن دیر یا زود راهی بازار خواهد شد.

همچنین گزارش‌هایی مبنی بر معرفی نسل جدید مک‌بوک پرو و مک‌بوک ایر هم طی ماه‌های گذشته منتشر شده است. گفته می‌شود این لپ‌تاپ‌ها دارای ویژگی‌های پرطرفداری مانند پورت شارژ مگ‌سیف و درگاه SD هستند و همچنین احتمالا تاچ بار هم از مک‌بوک پرو حذف می‌شود. در کنار این موارد، نباید نسل جدید ایرپادز را هم فراموش کنیم که بر اساس شایعه‌های مختلف، در نیمه‌ی نخست ۲۰۲۱ به دست کاربران می‌رسند. به نظر می‌رسد نسل جدید ایرپادز از طراحی مشابه با ایرپادز پرو بهره می‌برد.

در هر صورت فقط یک هفته‌ی دیگر مراسم Spring Loaded اپل برگزار خواهد شد و باید ببینیم اپل این بار از چه محصولات جذابی رونمایی می‌کند.

منبع: The Verge

