با توجه به تیزرهای جدید منتشر شده از گوشی گیمینگ جدید ردمی ظاهرا شرکت چینی قصد دارد این محصول را اواخر همین ماه میلادی (اوایل اردیبهشت) رونمایی کند.

تقریبا یک ماه پیش بود که لو ویبینگ، مدیرعامل ردمی در شبکه‌ی اجتماعی ویبو پستی را به اشتراک گذاشت و در آن به یک گوشی قدرتمند و یک گوشی گیمینگ اشاره کرد. در رابطه با تاریخ رونمایی و عرضه‌ی این گوشی‌ها اطلاعی نداشتم و خود لو ویبینگ هم در پست‌های خود به آن اشاره نکرد. اما ظاهرا گوشی گیمینگ شرکت قرار است طی روزهای آینده رونمایی شود.

مثل دفعه‌ی قبل، تیزری که در رابطه با گوشی مورد انتظار ردمی منتشر شده اطلاعاتی راجع به مشخصات سخت‌افزاری آن به ما نداده است اما خب می‌توان از پوسترها، متوجه همکاری ردمی با Call Of Duty Mobile شد که احتمالا در روز رونمایی شاهد آن خواهیم بود.

از آن جایی که خبر را خود ردمی منتشر کرده، بنابراین کاملا می‌توان به صحت آن اعتماد داشت. اما اگرچه ردمی چیزی در رابطه با مشخصات فنی این محصول نگفته، چند هفته پیش یکی از افشاگران موثق حوزه‌ی فناوری مدعی شده بود پردازنده‌ی مدیاتک Dimensity 1200 قلب تپنده‌ی نماینده‌ی جدید شرکت چینی خواهد بود. این پردازنده از قدرت پردازشی بسیار بالایی برخوردار است و اگرچه نمی‌توان آن را رقیبی جدی برای اسنپدراگون ۸۸۸ یا اگزینوس ۲۱۰۰ دانست اما به قدری قدرتمند هست که بازی‌های روز را بدون هیچگونه مشکلی با بالاترین سرعت و کیفیت به اجرا در بیاورد.

گوشی گیمینگ ردمی قرار است نمایشگری تخت با پنل OLED داشته باشد اما متاسفانه از مشخصات این نمایشگر شامل اندازه، رفرش‌ریت، وضوح تصویر و مواردی از این دست بی‌خبریم. البته با توجه به تصاویر منتشر شده از آن، به نظر می‌رسد برخلاف بسیاری از گوشی‌های گیمینگ موجود در بازار، این گوشی برای تعبیه‌ی دوربین سلفی از همان روش شرکت‌هایی نظیر سامسونگ و شیائومی استفاده کرده و آن را درون حفره‌ای روی نمایشگر قرار داد.

منبع تغذیه‌ی این مجموعه‌ی قدرتمند را یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تشکیل می‌دهد که کاربر می‌تواند آن را از طریق یک شارژر سریع ۶۵ واتی شارژ کند. از آن جایی که این محصول گیمینگ است، انتظار داریم شارژر ۶۵ واتی درون جعبه‌ی آن وجود داشته باشد که خب از ردمی هم انتظاری جز این نمی‌توان داشت.

اما آنچه که خبر رونمایی از یک گوشی گیمینگ با برند ردمی را بسیار هیجان‌انگیز می‌کند، قیمت محصول است. همه‌ی کاربران می‌دانند ردمی تقریبا تنها شرکتی است که قدرتمندترین گوشی‌ها و محصولات را با کم‌ترین قیمت راهی بازار می‌کند و در واقع فرقی نمی‌کند گوشی مورد نظر در چه محدوده‌ای از لحاظ قدرت سخت‌افزاری باشد، برای ردمی صرفا جذب مشتری اهمیت دارد.

این موضوع در رابطه با گوشی گیمینگ این شرکت هم صدق می‌کند چرا که طبق خبرهای اخیر، ظاهرا شرکت چینی برای این محصول ۲۰۰۰ – ۲۵۰۰ یوآن را در نظر گرفته که معادل ۳۰۵ – ۳۸۰ دلار آمریکاست. حتی میان‌رده‌های معمولی با پردازنده‌های اقتصادی هم قیمتی بیشتر از این گوشی دارند و این می‌تواند نکته‌ی بسیار مثبتی به حساب بیاید.

همانطور که گفته شد، ردمی قصد دارد اواخر همین ماه میلادی یا در واقع اوایل اردیبهشت ماه، از این گوشی رونمایی کند. بنابراین انتظار داریم طی روزهای آتی خبرهای بیشتری پیرامون این محصول و مشخصات فنی آن بشنویم.

