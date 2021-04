تصاویری از گوشی سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ منتشر شد

سونی قرار است امروز از پرچم‌دار جدید خود با نام اکسپریا ۱ مارک ۳ رونمایی کند. در همین راستا تصویری منتشر شد که شکل ظاهری این محصول را کاملا به نمایش گذاشت.

سونی طی چند سال اخیر پرچم‌داران متعددی را راهی بازار کرد که همه‌ی آن‌ها DNA مشابهی در طراحی داشتند و خب به نظر می‌رسد اکسپریا ۱ مارک ۳ هم از این قاعده مستثنی نباشد. در چند هفته‌ی اخیر که تصاویری از این گوشی منتشر می‌شد، می‌دیدیم که از لحاظ ظاهری تفاوت خیلی زیادی بین این گوشی و مدل‌های منتشر شده در سال گذشته وجود ندارد و خب تصویری که امروز و تنها ساعاتی قبل از رونمایی رسمی از آن منتشر شده هم همین موضوع را نشان می‌دهد.

البته اگر به عملکرد چند سال اخیر شرکت ژاپنی در ساخت گوشی‌های هوشمند هم نگاه کنید می‌بینید آن‌ها کاملا در زمینه‌ی طراحی محتاطانه عمل می‌کردند و همیشه تمایل داشتند یک مسیر خوب را تا انتها ادامه دهند؛ برخلاف شرکت‌های ریسک‌پذیری مثل سامسونگ یا شیائومی که بارها شاهد تغییراتی در شکل ظاهری پرچم‌داران آن‌ها بودیم. با این حال چون کیفیت ساخت و طراحی گوشی‌های پرچم‌دار سونی واقعا عالی است، این عدم تغییر را به فال نیک می‌گیریم.

سونی اما هرچه در بخش طراحی عملکرد ثابتی داشت، تلاش کرد در سایر بخش‌ها درخشان‌تر ظاهر شود که یکی از آن‌ها دوربین است. با توجه به تصاویری که تاکنون از این گوشی منتشر شده، به نظر می‌رسد اکسپریا ۱ مارک ۳ در زمینه‌ی عکاسی و فیلم‌برداری حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد.

روی پنل پشتی این محصول ماژولی را با همان طراحی کشیده و باریک مانند نسل قبل شاهد هستیم اما اگر دقت کرده باشید، این ماژول اندکی از نمونه‌ی بکار رفته در گوشی‌های سال گذشته‌ی شرکت بزرگ‌تر و کشیده‌تر است که می‌تواند به این معنا باشد سونی در این گوشی از سنسورهای بزرگ‌تری استفاده کرده و این خبر بسیار خوبی است. با استناد بر شایعاتی که پیش‌تر در رابطه با مشخصات دوربین این گوشی منتشر شده (نمی‌توان حتما و با قاطعیت به صحت آن اطمینان کرد)، ظاهرا اکسپریا ۱ مارک ۳ این‌بار به لنز پریسکوپی قدرتمندی جهت عکاسی از سوژه‌ها در فواصل بسیار دور مجهز خواهد شد.

اینکه سونی در زمینه‌ی دوربین پیشرفت داشته باشد بسیار خوشحال‌کننده است. در حالی که شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند با استفاده از سنسورهای دوربین ساخت سونی، در جمع بهترین گوشی‌ها از لحاظ دوربین قرار دارند، خود سونی اصلا جایگاه خوبی در این بخش ندارد چرا که در زمینه‌ی پردازش نرم‌افزاری شدیدا عملکرد ضعیفی دارد. امیدواریم حالا که احتمالا شاهد استفاده از سنسورهای بزرگ‌تر و توانمندتر در پرچم‌دار جدید شرکت خواهیم بود، در بخش پردازش تصویر هم اقداماتی صورت گرفته باشد تا تلفیق قدرت سخت‌افزاری و کیفیت نرم‌افزاری، اکسپریا ۱ مارک ۳ را به یکی از محصولات بی‌رقیب در بازار تبدیل کند.

اینطور که به نظر می‌رسد، لنز پریسکوپی این گوشی با برند Cyber-shot تولید خواهد شد که نام تجاری یک سری از دوربین‌های دیجیتال سونی نیز به حساب می‌آید و مدل‌های مختلفی از آن راهی بازار شده‌اند. البته پیش از این، زمانی که سونی هنوز با همکاری شرکت سوئدی اریکسون به تولید گوشی می‌پرداخت هم شاهد بکارگیری لنزهای Cyber-shot در گوشی‌های شرکت بودیم. اینکه می‌بینیم شرکت‌های بزرگی نظیر اپل از سنسورهای ساخت سونی در گوشی‌های خود استفاده می‌کنند، جای تعجبی نداشت سامورایی‌ها از این برند برای نمایش توانایی گوشی خود در زمینه‌ی عکاسی استفاده کنند.

اما تصویری که از این گوشی منتشر شده اصلا وضوح بالایی ندارد اما خوشبختانه با توجه به رندرهای اخیر، می‌توان تصویر زیر را نزدیک‌ترین طراحی به آن دانست که شرکت طراح قاب Olixar آن را با کاربران به اشتراک گذاشت.

خوشبختانه Androidnet علاوه بر انتشار تصویر، برخی از مشخصات فنی گوشی سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ را هم منتشر کرد که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به نمایشگر ۶.۵ اینچی OLED با وضوح ۴K اشاره کرد که از فناوری و قابلیت‌هایی چون HDR10 و رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتزی بهره می‌برد که در این صورت این محصول اولین گوشی سونی از این سری خواهد بود که از چنین میزان رفرش‌ریتی بهره می‌برد. با توجه به اطلاعات منتشر شده، به نظر می‌رسد بیشینه‌ی روشنایی در این نمایشگر ۱۳۰۰ نیت باشد که اگرچه بیشترین میزان در بین گوشی‌های هوشمند نیست اما رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود.

در بخش سخت‌افزار اما شاهد بکارگیری ۱۲ و ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم در کنار ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی خواهیم بود که به همراه پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸، می‌توانند به راحتی از پس اجرای تمام نرم‌افزارها و بازی‌های موجود در فروشگاه پلی‌استور بر بیایند. روی نمایشگر این گوشی هم مانند گذشته، حواشی بالا و پایین یکسانی را شاهد هستیم که دوربین سلفی و سنسورهای مختلف در حاشیه‌ی بالایی قرار می‌گیرند. هرچند برخی از خبرگزاری‌ها به استفاده از طراحی حفره‌ای دوربین سلفی نیز اشاره داشته‌اند که خب بعید به نظر می‌رسد چنین طراحی را شاهد باشیم.

روی پنل پشتی احتمالا شاهد دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی خواهیم بود که در کنار سنسور ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض و ۱۲ مگاپیکسلی پریسکوپی Cyber-shot، عهده‌دار وظایف مربوط به عکاسی و فیلم‌برداری خواهند بود. منبع تغذیه‌ی این مجموعه را نیز یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تشکیل می‌دهد که کاربر می‌تواند آن را با شارژر ۶۵ واتی سریع شارژ کند. قیمتی که برای این گوشی در نظر گرفته شده، ۸۹۹۹ ین، معادل ۱۳۵۰ دلار است که خب کاملا برای چنین مبلغ نجومی آماده بودیم.

صرفا جهت یادآوری باید بار دیگر به این نکته اشاره کنیم که رویداد سونی امروز و حوالی ساعت ۱ بعد از ظهر به وقت تهران برگزار خواهد شد و در کنار اکسپریا ۱ مارک ۳ از گوشی اکسپریا ۱۰ مارک ۳ و اکسپریا ۵ مارک ۳ هم رونمایی می‌شود که از لحاظ کیفیت و قدرت، تا حدودی از اکسپریا ۱ مارک ۳ ضعیف‌تر هستند. به همین خاطر است که اکثر توجهات به سمت پرچم‌دار اصلی شرکت جلب شده و بیشتر شاهد انتشار خبرها پیرامون این محصول هستیم.

اگر سونی سیاست خود را در قبال عرضه‌ی گوشی‌های هوشمند به بازار تغییر دهد، مثلا عرضه‌ی زودهنگام به بازار یا حداقل بدون تاخیر چند ماهه، عدم افزایش نجومی قیمت و یک سری موارد دیگر نظیر قرار دادن شارژر درون جعبه‌ی گوشی‌ها، شاید بتواند از خلا بوجود آمده در نتیجه‌ی عدم حضور LG در بازار موبایل بیشترین منفعت را ببرد. چون با توجه به شناخت و علاقه‌ای هم که کاربران به محصولات این شرکت دارند، بازگشت دوباره به اوج قدرت یا حتی تبدیل شدن به یکی از برترین سازندگان گوشی‌های هوشمند در جهان، برای سونی خیلی هم کار سختی نخواهد بود.

سونی دو تیزر برای رویداد معرفی گوشی‌های اکسپریا مارک ۳ منتشر کرد

منبع: PhoneArena

The post تصاویری از گوشی سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala