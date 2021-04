مینگ-چی کو، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، اعلام کرده که دو آیفون ۶.۱ اینچی و دو آیفون ۶.۷ اینچی به عنوان اعضای سری آیفون ۱۴ در سال ۲۰۲۲ راهی بازار خواهند شد و خبری از مدل ۵.۴ اینچی نخواهد بود. مانند سری آیفون ۱۲، دو مدل از آیفون ۱۴ رده‌بالا خواهند بود و دو مدل هم با ویژگی‌های ضعیف‌تر و قیمت پایین‌تر به دست کاربران می‌رسند.

اپل آیفون ۵.۴ اینچی را به عنوان یکی از اعضای خانواده‌ی آیفون ۱۲ معرفی کرد و ظاهرا در سال ۲۰۲۱ هم چنین مدلی معرفی خواهد شد؛ اما طبق گزارش‌های مختلف، این آیفون مینی چندان مورد استقبال کاربران قرار نگرفته و به همین خاطر در سال ۲۰۲۲ نباید انتظار معرفی نسل جدید آن را داشته باشیم.

علاوه بر این اطلاعات، مینگ-چی کو اعلام کرده که سری آیفون ۱۴ از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی بهره می‌برند. از نظر اندازه‌ی پیکسل باید بگوییم که سنسور دوربین آیفون ۱۲، آیفون ۱۳ و آیفون ۱۴ به ترتیب مبتنی بر اندازه‌های ۱.۷، ۲ و ۱.۲۵ میکرومتر هستند. گفته می‌شود آیفون ۱۴ قادر به ثبت همزمان عکس‌های ۴۸ و ۱۲ مگاپیکسلی خواهد بود و در حالت ۱۲ مگاپیکسلی اندازه‌ی پیکسل‌ها به ۲.۵ میکرومتر می‌رسد که بزرگ‌تر از اندازه‌ی پیکسل گوشی‌های اندرویدی فعلی است.

علاوه بر این، باید انتظار امکان‌پذیر شدن فیلمبرداری ۸K با دوربین آیفون‌ ۱۴ را هم داشته باشیم. از آنجایی که بهترین رزولوشن برای واقعیت افزوده ۸K تا ۱۶K است، مینگ-چی کو می‌گوید که آیفون ۱۴ از نظر تامین محتوا برای گجت‌های واقعیت افزوده حرف بیشتری برای گفتن خواهد داشت.

در رابطه با آیفون‌های سال ۲۰۲۳ هم می‌توانیم انتظار بهره‌گیری از دوربین پریسکوپی و سیستم فیس آی‌دی زیر نمایشگر را داشته باشیم. آقای «کو» همچنین مدتی قبل پیش‌بینی کرده بود که سری آیفون‌ ۱۴ از حفره‌ی نمایشگر بهره می‌برند و حداقل یکی از مدل‌های آیفون ۲۰۲۳ هم با تاچ آی‌دی زیر نمایشگر و صفحه‌نمایش یک‌دست فاقد بریدگی و حفره به دست کاربران می‌رسد.

آیفون ۱۳ چه تغییراتی نسبت به آیفون ۱۲ خواهد داشت؟

منبع: MacRumors

The post مینگ-چی کو: آیفون ۱۴ از دوربین ۴۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala