سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ و اکسپریا ۵ مارک ۳ معرفی شدند

سونی ساعاتی قبل از سه گوشی جدید رونمایی کرد که در این میان شاهد دو گوشی پرچم‌دار با نام‌های اکسپریا ۱ مارک ۳ و اکسپریا ۵ مارک ۳ هستیم.

دوربین اصلی این دو گوشی مبتنی بر سنسور ۱۲ مگاپیکسلی است که از لرزشگیر اپتیکال بهره می‌برد و همچنین باید به دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی هم اشاره کنیم. یکی از ویژگی‌های جذاب دو گوشی پرچم‌دار جدید سونی، دوربین پریسکوپی با زوم متغیر است که به کاربران اجازه می‌دهد بین زوم ۳ و ۵ برابری اپتیکال دست به انتخاب بزنند.

در ماژول دوربین اکسپریا ۱ مارک ۳ سنسور iToF دیده می‌شود ولی اکسپریا ۵ مارک ۳ فاقد این مشخصه است. همچنین هر دو گوشی مانند نسل قبلی از دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی بهره می‌برند. اگرچه این دو گوشی از نظر دوربین‌ها تفاوت مهمی با یکدیگر ندارند، ولی سونی از دو نمایشگر با اندازه و ویژگی‌های مختلف برای آن‌ها استفاده کرده است.

اکسپریا ۱ مارک ۳ با نمایشگر ۶.۵ اینچی اولد با رزولوشن ۴K به دست کاربران می‌رسد و همچنین دارای رفرش ریت ۱۲۰ هرتز است. گوشی کوچک‌تر مبتنی بر نمایشگر ۶.۱ اینچی اولد با رزولوشن FHD است که این صفحه‌نمایش هم از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی می‌کند.

هر دو گوشی مبتنی بر اسنپدراگون ۸۸۸ هستند و مدل بزرگ‌تر با ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی راهی بازار خواهد شد. اکسپریا ۵ مارک ۳ از نظر رم حرف کمتری برای گفتن دارد و در دو مدل ۸/۱۲۸ و ۸/۲۵۶ گیگابایتی به دست کاربران می‌رسد.

با وجود تفاوت در اندازه‌ی نمایشگر، اکسپریا ۱ مارک ۳ و برادر کوچک‌ترش از باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برند که از شارژ سریع ۳۰ واتی هم پشتیبانی می‌کند. همچنین باید خاطرنشان کنیم اکسپریا ۵ مارک ۳ فاقد قابلیت شارژ بی‌سیم است ولی کاربران اکسپریا ۱ مارک ۳ می‌توانند از این مشخصه استفاده کنند.

سونی هنوز قیمت این دو گوشی را اعلام نکرده است ولی باید خاطرنشان کنیم که سال گذشته اکسپریا ۱ مارک ۲ با قیمت ۱۱۹۹ دلار و اکسپریا ۵ مارک ۲ با قیمت ۹۴۹ دلار راهی بازار شدند. بنابراین به احتمال زیاد نسل بعدی این گوشی‌ها هم قیمت پایینی بالایی خواهند داشت.

منبع: Android Authority

