سونی ساعاتی پیش در کنار رونمایی از گوشی‌های اکسپریا ۱ مارک ۳ و اکسپریا ۵ مارک ۳، از یک مدل میان‌رده تحت عنوان اکسپریا ۱۰ مارک ۳ نیز رونمایی کرد تا بدین ترتیب مجموعه گوشی‌ها این شرکت در محدوده‌ی قیمتی مختلف تکمیل شود.

سونی اکسپریا مارک ۳ سومین جانشین گوشی اکسپریا ۱۰ به حساب می‌آید که در سال ۲۰۱۹ راهی بازار شده بود. اما اینبار با پیشرفت‌های زیاد که از جمله مهم‌ترین آن باید به پشتیبانی از اینترنت ۵G اشاره کرد که این روزها در گوشی‌های اقتصادی هم دیده می‌شود و خوشحالیم از اینکه می‌بنییم سونی هم آن را به گوشی جدید خود اضافه کرده.

اما اکسپریا ۱۰ مارک سه یک گوشی نسبتا کوچک و جمع و جور به حساب می‌آید. این محصول از نمایشگری ۶.۰ اینچی با وضوح ۲۵۲۰ × ۱۰۸۰ بهره می‌برد که پنلی از جنس OLED داشته و از فناوری HDR10 نیز پشتیبانی می‌کند. چگالی پیکسل‌ها در این نمایشگر به عدد بسیار خوب ۴۵۷ پیکسل در هر اینچ می‌رسد و این یعنی از لحاظ درخشندگی و کیفیت تصاویر به نمایش درآمده، اکسپریا ۱۰ مارک ۳ از بهترین میان‌رده‌های موجود است.

رفرش‌ریت نمایشگر این گوشی اما به ۶۰ هرتز محدود می‌شود که خب بسیار عالی می‌شد اگر حداقل این عدد به ۹۰ هرتز می‌رسید. نسبت تصویر این گوشی ۲۱:۹ است که یعنی باید طبق معمول با گوشی کشیده‌ای روبرو باشیم اما خب با این حال به نسبت اکسپریا ۱۰ مارک ۲ حدودا ۳ میلی‌متر کوتاه‌تر و اندکی هم کم‌عرض‌تر است. بنابراین با گوشی طرف هستیم که به‌راحتی می‌توان با یک دست هم با آن کار کرد.

کار خوبی که سونی در این بخش انجام داده این است که روی این نمایشگر را با پوشش محافظ گوریلا گلس ۶ پوشانده که از شیشه‌های بسیار مقاوم کورنینگ به حساب می‌آید و کمتر شاهد استفاده از آن در گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی هستیم. پشتیبانی از استانداردهای ضد آب IP65/68 هم طبق روال همیشه در این گوشی سونی دیده می‌شود تا خیالتان از بابت خیس شدن و حتی فرو بردن گوشی درون آب آسوده باشد. اکسپریا ۱۰ مارک ۳ مانند تمام گوشی‌هایی که از استاندارد IP68 بهره می‌برند، می‌تواند در عمق ۱.۵ متری، به مدت ۳۰ دقیقه از نفوذ آب به درون جلوگیری کند. از سایر قابلیت‌های این گوشی هم می‌توان به بهره‌مندی از جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون با پشتیبانی از LDAC و صدای Hi-Res اشاره کرد.

روی پنل پشتی، در ماژولی بسیار کوچک، شاهد سه دوربین هستیم که شامل یک سنسور اصلی ۱۲ مگاپیکسلی با لنز ۲۷ میلی‌متری، یک سنسور ۸ مگاپیکسلی فوق عریض با قابلیت ثبت تصاویر در زاویه‌ی ۱۲۰ درجه و یک سنسور ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو با لنز ۵۴ میلی‌متری می‌شوند. این سنسور قادر است تا ۲ برابر به صورت اپتیکال بزرگ‌نمایی کند که برای یک میان‌رده کافی است.

قلب تپنده‌ی این گوشی را اسنپدراگون ۶۹۰ تشکیل می‌دهد که پردازنده‌ای نسبتا قدرتمند با هسته‌های جدید و با قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G است. بدین ترتیب اکسپریا ۱۰ مارک ۳ را باید از اولین گوشی‌های میان‌رده‌ی شرکت ژاپنی بدانیم که به این شبکه‌ی پرسرعت مجهز شده. در کنار این تراشه اما از ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی به عنوان تنها ترکیب موجود استفاده شده که در کنار هم می‌توانند نیازهای معمولی و روزمره‌ی کاربران را با سرعت و قدرت بسیار خوبی انجام دهند.

منبع تغذیه‌ای که سونی برای این گوشی در نظر گرفته شامل یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی می‌شود که با در نظر گرفتن کیفیت و نوع پنل بکار رفته در نمایشگر و همچنین اندازه‌ی نسبتا کوچک آن، باید شارژدهی خوبی داشته باشد. همچنین این باتری را می‌توان با شارژر سریع ۱۸ واتی هم شارژ کرد. لازم به ذکر است اندورید ۱۱ به عنوان سیستم‌عامل پیش‌فرض این گوشی ایفای نقش می‌کند.

سونی اکسپریا ۱۰ مارک ۳ در چهار رنگ مشکی، سفید، آبی و صورتی با قیمتی نامشخص، اوایل تابستان امسال در دسترس قرار می‌گیرد. انتظار می‌رود قیمت این محصول طی روزها یا هفته‌های آینده مشخص شود.

منبع: GSMArena

The post سونی اکسپریا ۱۰ مارک ۳ با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۶۹۰ و دوربین سه‌گانه معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala