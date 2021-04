مشهورترین تحلیلگر محصولات اپل که سابقه‌ی بسیاری زیادی را در منتشر کردن اطلاعات مختلف درباره‌ی محصولات این شرکت دارد، مینگ چی کو، به‌تازگی گفته است که اپل قصد دارد در آیفون‌های عرضه شده در سال ۲۰۲۳ از سیستم تشخیص چهره‌ی Face ID در زیر نمایشگر استفاده کند.

بدون شک انجام این کار توسط اپل باعث می‌شود که این شرکت بتواند با وجود استفاده از روش احراز هویت Face ID، بدون استفاده از ناچ این کار را انجام دهد. این تحلیلگر در گزارش خود به سرمایه‌گذاران که توسط نشریه‌ی MacRumors بدست آمده، گفته است: «اپل در کنار استفاده از لنز‌های جدید پریسکوپی در آیفون‌های ۲۰۲۳، از سیستم تشخیص چهره‌ی Face ID در زیر نمایشگر در این آیفون‌ها استفاده خواهد کرد.»

این تحلیلگر پیش‌تر گفته بود که اپل در سال بعد، ۲۰۲۲، می‌خواهد تا با حذف ناچ، از نمایشگر حفره‌دار در برخی آیفون‌ها استفاده کند. اپل در سال ۲۰۱۷ با رونمایی از آیفون X با سیستم تشخیص چهره‌ی Face ID، از ناچ در آیفون‌ها استفاده کرد.

ناچ به کار رفته در آیفون‌ها در واقع محلی برای سنسور‌ها و دوربین TrueDepth به کار رفته در قابلیت تشخیص چهره‌ی Face ID است. البته باید بگوییم که شایعه‌های منتشر شده تاکنون نشان می‌دهند که اپل ممکن است در آیفون‌های بعدی از ناچ کوچکتری استفاده کند.

در واقع تصاویری از پنل شیشه‌ای نمایشگر آیفون‌های ۱۳ و حتی ماکتی از این آیفون‌ منتشر شده است که طراحی جدید ناچ و با اندازه‌ی کوچکتر را نشان می‌دهد. با وجود مطرح شدن این شایعه‌ها درباره‌ی استفاده‌‌ی اپل از ناچ کوچکتر در آیفون ۱۳، باید بگوییم که اگر اپل بتواند سیستم تشخیص چهر‌ه‌ی Face ID را در زیر نمایشگر قرار دهد، این شرکت می‌تواند که ناچ را به طور کامل حذف کند.

مینگ چی کو همچنین پیش‌تر گفته بود که اپل در حداقل یکی از مدل‌های پرچمدار آیفون‌های ۲۰۲۳ از سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر استفاده خواهد کرد. انجام این کار توسط اپل باعث می‌شود که این مدل دارای نمایشگری تمام صفحه باشد.

با وجود مطرح شدن این شایعه‌ها توسط کو، اما او در گزارش جدید خود به این موضوع اشاره نکرده است که آیا مدل‌های پرچمدار آیفون ۲۰۲۳ دارای هر دو قابلیت Face ID و Touch ID در زیر نمایشگر هستند یا نه. حتی این احتمال هم وجود دارد که اپل تنها در مدل‌های پرچمدار آیفون‌های ۲۰۲۳ از سیستم تشخیص چهره‌ی Face ID در زیر نمایشگر استفاده کند.

شایعه‌های بسیار زیادی تاکنون منتشر شده‌اند که عنوان می‌کنند اپل می‌خواهد از سنسور تشخیص اثر انگشت Touch ID در زیر نمایشگر آیفون‌ها استفاده کند. حتی ممکن است که شاهد استفاده از این سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر آیفون ۱۳ هم باشیم. با وجود مطرح شدن این شایعه‌ها درباره‌ی سنسور تشخیص اثر انگشت زیر نمایشگر، اولین‌بار است که صحبت‌هایی درباره‌ی سیستم تشخیص چهره‌ی Face ID در زیر نمایشگر مطرح می‌شود.

اگر بخواهیم از دید تکنولوژی به این صحبت‌های جدید مطرح شده توسط مینگ چی کو نگاه کنیم باید بگوییم که دستیابی به سیستم تشخیص چهره‌ی Face ID در زیر نمایشگر به قطعات پیشرفته‌تری احتیاج دارد، زیرا دوربین TrueDepth به کار رفته در این سیستم باید بتواند که اطلاعات لازم برای تشخیص صورت را به‌درستی و از میان پیکسل‌های تشکیل دهنده‌ی نمایشگر بدست بیاورد و محتوای نمایش داده شده توسط نمایشگر بر روی این موضوع تأثیر منفی نگذارد.

کو همچنین در گزارش جدید خود جزئیات بیشتری را درباره‌ی آیفون‌های ۲۰۲۲ منتشر و عنوان کرده است که اپل در سال ۲۰۲۲ می‌خواهد به عرضه‌ی آیفون مینی با نمایشگر ۵٫۴ اینچی پایان دهد.

