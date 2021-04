شرکت TCL ساعاتی قبل از جدیدترین گوشی مفهومی خود به نام Fold ‘n Roll رونمایی کرد که نمایشگر رول‌شونده‌ی آن در کمال تعجب تا هم می‌شود. نمایشگر این گوشی در حالت عادی ۶.۸۷ اینچ اندازه دارد و با باز کردن آن به ۸.۸۵ اینچ می‌رسد. اما بعد از باز کردن نمایشگر با فعال‌سازی مکانیسم رول‌شونده با صفحه‌نمایش ۱۰ اینچی روبرو می‌شوید.

TCL مالک شرکت CSOT است که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سازنده‌ی انواع و اقسام نمایشگرها در چین محسوب می‌شود. باید خاطرنشان کنیم این شرکت از اواخر سال ۲۰۱۹ تولید نمایشگرهای اولد انعطاف‌پذیر را آغاز کرده است. اگرچه شرکت TCL عمدتا به ساخت تلویزیون‌های جذاب مقرون‌به‌صرفه شهرت دارد، اما طی چند سال گذشته وارد بازار موبایل هم شده است.

شرکت TCL می‌گوید برای افزایش دوام نمایشگر این گوشی مفهومی مشغول همکاری با شرکت‌های دیگر برای استفاده از محافظ شیشه‌ای است ولی گوشی موردنظر فعلا از محافظ پلاستیکی بهره می‌برد. این گوشی فعلا در حد یک مدل اولیه است و حداقل در آینده‌ی نزدیک نباید انتظار عرضه‌ی آن را داشته باشیم.

طبق گزارش‌ها، این شرکت به‌زودی اولین گوشی دارای نمایشگر انعطاف‌پذیر خود را راهی بازار می‌کند ولی هنوز در مورد تاشو بودن یا رول‌شونده بودن این نمایشگر خبری منتشر نشده است. در ادامه می‌توانید تیزر این گوشی مفهومی TCL را تماشا کنید.

چرا گوشی‌های رول شونده اهمیت زیادی دارند؟

