شرکت TSMC سازنده‌ی چیپست‌های شرکت‌هایی مانند اپل، کوالکام و AMD است و به تازگی هشدار داده که بحران کمبود جهانی تراشه تا سال ۲۰۲۲ می‌تواند ادامه داشته باشد. مدیرعامل این شرکت گفته که تقاضا برای تراشه‌ها همچنان بالا است ولی او اظهار امیدواری کرده که در سال ۲۰۲۳ می‌تواند ظرفیت تولید این شرکت را افزایش بدهد.

چند روز قبل هم مدیرعامل اینتل گفته بود که کمبود جهانی احتمالا تا چند سال دیگر ادامه پیدا می‌کند. در این زمینه باید به اظهارات مدیرعامل انویدیا هم اشاره کنیم که گفته که در ادامه‌ی سال جاری تقاضا بیش از عرضه خواهد بود.

کمبود جهانی تراشه برای صنایع مختلف مشکلات زیادی ایجاد کرده و از خودروسازان گرفته تا سازندگان کنسول‌های بازی را تحت تاثیر قرار داده است. خودروسازان به ناچار تولید خود را کاهش داده‌اند و همچنین باید به کمبود کارت گرافیک، پردازنده، پلی‌استیشن ۵ و نسل جدید ایکس‌باکس در بازار اشاره کنیم.

شرکت TSMC اعلام کرده که در سه‌ماهه‌ی بعدی عرضه‌ی چیپست‌های مختص خودروسازان را افزایش می‌دهد اما با توجه به اظهارنظر مقامات ارشد TSMC، اینتل و انویدیا به نظر می‌رسد این کمبود گسترده به این زودی‌ها برطرف نخواهد شد.

به گفته‌ی مدیرعامل TSMC، این شرکت قصد دارد برای افزایش ظرفیت تولید خود کارخانه‌های جدیدی را تاسیس کند و برای این کار هزاران نفر استخدام خواهند شد. این شرکت در سال جاری برای ارتقا و گسترش ظرفیت تولید ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کند و همچنین ساخت کارخانه‌ی ۱۲ میلیارد دلاری در آریزونا هم در سال جاری آغاز می‌شود. روی هم رفته طی ۳ سال آینده، این شرکت برای افزایش ظرفیت تولید خود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

هر آنچه درباره‌ی کمبود جهانی تراشه و اثرات آن باید بدانید

منبع: The Verge

The post TSMC هشدار داد: کمبود جهانی تراشه تا سال ۲۰۲۲ می‌تواند ادامه پیدا کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala