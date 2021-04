شرکت ژاپنی کانن به‌تازگی اعلام کرده است که این شرکت در حال توسعه‌ی یک دوربین سطح حرفه‌ای بدون آینه به نام کانن EOS R3 است. گویا این دوربین از لحاظ کلاس کاری در بین دوربین‌ بدون آینه کانن EOS R5 و سری دوربین‌های DSLR کانن ۱DX قرار می‌گیرد.

با توجه به این موضوع، انتظار داریم که این دوربین دارای سرعت عکاسی پیاپی بالایی باشد. البته باید گفت که دوربین کانن EOS R3 اولین دوربین توسعه‌ داده شده توسط کانن است که در آن از سنسور CMOS با فناوری BSI (مخفف عبارت Backside-illuminated) استفاده شده است.

کانن عنوان کرده است که دوربین جدید EOS R3 بعد از عرضه به یک عضو کامل کننده برای دو لنز سوپر تله‌فوتوی RF400mm f/2.8 L IS USM و RF600mm F/4 L IS USM تبدیل خواهد شد. برای اطلاع باید بگوییم که کانن به‌تازگی و در روز گذشته از این لنز‌ها هم رونمایی کرده است.

کانن همچنین به طرفداران این برند این وعده را داده است که دوربین کانن EOS R3 بنیان‌گذار خانواده‌ی جدیدی از دوربین‌ها در دوربین‌های سری R این شرکت است. همچنین کانن در این کلاس جدید در دوربین‌های بدون آینه‌ی سری R، تمرکز ویژه‌ای را بر روی توسعه‌ی سیستم فوکوس عالی و سریع در هنگام عکاسی از سوژه‌هایی سریع دارد.

نگاهی به تصویر منتشر شده از این دوربین توسط کانن نشان می‌دهد که این دوربین دارای گریپی برای عکاسی به صورت عمودی است که تا از پیش از این شاهد استفاده از این گریپ در سری ۱ دوربین‌های DSLR کانن بودیم. بدون شک هدف کانن از طراحی ظاهری این دوربین به این شکل، عرضه‌ی دوربین قابل اطمینان و بادوام برای عکاسان حرفه‌ای حتی در هنگام عکاسی در شرایط دشوار است.

کانن درباره‌ی این دوربین می‌گوید:

«بدون شک توسعه‌ی دوربین کانن EOS R3 و عرضه‌ی دو لنز جدید RF نشان دهنده‌ی تعهد شرکت کانن به عکاسان و فیلم‌برداران حرفه‌ای است. زمانی که این دوربین در دسترس کاربران قرار بگیرد این دستگاه به یک دوربین عالی برای استفاده همراه با لنز‌های RF تبدیل می‌شود که امروز از آن‌ها رونمایی شد.»

«شرکت کانن از به اشتراک گذاشتن این خبر با شما هیجان زده است و ما مشتاق دیدن عکس‌های گرفته شده به وسیله‌ی کاربران با این لنز‌های جدید RF و دوربین کانن EOS R3 هستیم.» این صحبت‌ها توسط Tatsuro Kano که معاون اجرایی و مدیر بخش مربوط به فناوری‌های تصویربرداری و گروه ارتباطات کانن است، مطرح شده است.

همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد دوربین کانن EOS R3 اولین دوربین کانن با سنسور فول‌فریم است که سنسور به کار رفته در آن دارای فناوری BSI است. گویا کانن خود این سنسور را طراحی کرده است و درباره‌ی آن به کاربران وعده می‌دهد که این سنسور جدید در زمان عکاسی دارای سرعت بسیار بالایی در هنگام خواندن اطلاعات است.

علاوه‌بر این، سریع بودن سرعت خواندن اطلاعات باعث می‌شود که در زمان عکاسی با شاتر الکترونیک، عکس‌های گرفته شده کمتر دارای اعواجاج ناشی از شاتر رولینگ باشند. کانن همچنین درباره‌ی دوربین کانن EOS R3 می‌گوید که این دوربین می‌تواند در زمان عکاسی این کار را با حداکثر سرعت ۳۰ فریم در ثانیه به همراه استفاده‌ی تمام وقت از سیستم فوکوس خودکار با پیکسل‌های دوگانه‌ی CMOS و اکسپوژر فعال انجام دهد.

البته باید بگوییم که کانن گفته است که سرعت عکاسی پیاپی با این دوربین با توجه به شرایط عکاسی و نوع لنز استفاده شده ممکن است که کاهش پیدا کند. حال که صحبت از سیستم فوکوس خودکار شد بد نیست که با هم نگاهی به سیستم فوکوس به کار رفته در این دوربین بپردازیم.

گویا سیستم فوکوس خودکار استفاده شده در دوربین کانن EOS R3 دارای همان تکنولوژی است که پیش‌تر کانن در دو دوربین کانن EOS R5 و کانن EOS R6 از آن استفاده کرده بود. در نتیجه این سیستم فوکوس می‌تواند که بدن و چشم را تشخیص دهد.

البته باید بگوییم که با توجه به تکنولوژی‌های یادگیری عمیق به کار رفته در این دوربین، انتظار می‌رود که این سیستم فوکوس خودکار در زمان عکاسی از سوژه‌های سریع عملکرد بهتری را داشته باشد. علاوه‌بر این، کانن می‌گوید که سیستم تشخیص سوژه‌ی به کار رفته در سیستم فوکوس این دوربین می‌تواند سوژه‌های بیشتر و جدیدی را هم برای فوکوس کردن تشخیص دهد.

کانن همچنین می‌گوید که استفاده از این سیستم جدید تشخیص سوژه باعث تقویت قابلیت‌های فوکوس این دوربین در هنگام عکاسی در شرایط چالش‌برانگیز خواهد شد. در ضمن کانن می‌گوید که منظره‌یاب الکترونیک به کار رفته در این دوربین به گونه‌ای است که تنها با نگاه کردن به نقطه‌ی مورد نظر در هنگام عکاسی، می‌تواند نقطه‌ی اولیه برای آغاز فوکوس و دنبال کردن سوژه تشخیص و انتخاب کند.

کانن به این فناوری به کار رفته در منظره‌یاب الکترونیکی این دوربین سیستم فوکوس خودکار با Eye Control AF می‌گوید و کاربران می‌توانند که از این فناوری همراه با Servo AF برای فوکوس کردن بر روی سوژه‌های در حال حرکت استفاده کنند. در هنگام عکاسی، این فناوری تنها با سنجش این موضوع که چشم شما در هر زمان در حال نگاه کردن به کدام بخش از منظره‌یاب الکترونیک است می‌تواند که سوژه‌‌ی در حال حرکت را تشخیص دهد و بر روی آن فوکوس کند.

با این وجود باید بگوییم که گویا نمی‌توان از این قابلیت به صورت همیشگی در هنگام استفاده از برخی عینک‌های آفتابی، عینک‌هایی با شیشه‌های آینه‌ای و برخی لنز‌های تماسی چشمی استفاده کرد. ایده‌ی این فناوری این است که دوربین با تشخیص محلی از منظره‌یاب الکترونیکی که چشم کاربر به آن نگاه می‌کند، به صورت فعال فوکوس را تنظیم می‌کند.

در واقع این دوربین با توجه به ناحیه‌ای از منظره‌یاب الکترونیک که کاربر به آن نگاه می‌کند این بخش از منظره‌یاب الکترونیک را دارای اولویت بالا برای فوکوس کردن در نظر می‌گیرد و در هنگام انجام فوکوس بر روی سوژه‌ی مورد نظر، این کار را همراه با سنجش محل نگاه کردن کاربر در منظره‌یاب الکترونیکی انجام می‌دهد.

اگر استفاده از این فناوری جدید برای شما آشنا است باید بگوییم که دوربین بدون آینه کانن EOS R3 در واقع اولین دوربینی نیست که کانن از سیستم فوکوس همراه با قابلیت تشخیص محل نگاه کردن کاربر در آن استفاده کرده است. کانن در سال ۱۹۹۸ از دوربینی با نام کانن EOS-3 رونمایی کرد که یک دوربین SLR پیشرفته و با فناوری‌های جدید و پیشتازانه بود.

این دورین همچنین دارای سیستم فوکوسی به نام Eye Control Focus بود و کانن از نسخه‌‌ی جدیدی از این سیستم به نام Eye Control AF در دوربین کانن EOS R3 استفاده کرده است. بدون شک برای کاربران و طرفداران کانن دیدن این موضوع که کانن دوباره قصد دارد همانند دهه‌ی ۹۰ دوباره از خانواده‌ی جدیدی از دوربین‌ها با فناوری‌های جدید و مورد علاقه‌ی کاربران رونمایی کند، جذاب خواهد بود.

دوربین کانن EOS R3 یک دوربین جدید و با بدنه‌ی یکپارچه دارای گریپ عمودی است. از جمله دیگر قابلیت‌های این دوربین می‌توان به مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی و گرد و غبار همانند دوربین‌های DSLR سری ۱ کانن و کار کردن این دوربین همراه با اپ جدید iOS و اندروید کانن به نام Moblie File Transfer که کانن همراه با این دوربین عرضه می‌کند، اشاره کرد.

با وجود مطرح شدن این خبر توسط کانن، اما باید بگوییم که کانن درباره‌ی مشخصات دیگر این دوربین مانند رزولوشن سنسور به کار رفته در آن صحبتی را مطرح نکرده است و هنوز هم نمی‌دانیم که این دوربین در چه زمانی و با چه قیمتی عرضه خواهد شد.

در نهایت می‌توانیم بگوییم که با عرضه‌ی این دوربین توسط کانن، ما و طرفداران کانن می‌توانیم با مشخصات فنی این دوربین و قابلیت‌ها و فناوری‌های به کار رفته در آن به شکل کامل آشنا شویم.

