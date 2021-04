مرسدس بنز از پرچمدار الکتریکی EQS برای رقابت با تسلا رونمایی کرد

خودوری الکتریکی جدید مرسدس بنز EQS 2022 به عنوان یک سدان الکتریکی لوکس معرفی شد تا مفهوم خودروهای الکتریکی را بازتعریف کند.

مرسدس بنز EQS 2022 که امروز رونمایی شد، به عنوان محور اصلی خودروهای الکتریکی، دوره‌ی جدیدی را برای این خودروساز آلمانی رقم می‌زند. این خودرو هنگام ورود به بازار آمریکا از پاییز امسال، بخشی از خانواده‌ی بزرگ خودروهای کلاس S خواهد بود و رقابت با تسلا و شمار زیادی از خودروهای الکتریکی استارت‌آپ‌ها و خودروسازان قدیمی را هدف گرفته است.

به گفته‌ی «اولا کلنیوس» (Ola Kaellenius) گفت: «۲۰۲۲ Mercedes-Benz EQS به گونه‌ای طراحی شده است که حتی بیش از انتظارات آگاه‌ترین مشتریان ما باشد. این خودرو واقعا چیزی است که شایسته‌ی حرف S باشد زیرا مرسدس بنز این حرف را به آسانی برای یک محصول درنظر نمی‌گیرد.»

از همه‌ی بخش‌ها قابل توجه‌تر، فضای داخلی خودرو است که بیش از آنکه شبیه به خودرو باشد، مانند کابین خلبان یک فضاپیمای آینده است. نمایشگر جذاب خودرو که مرسدس بنز پیش از این رونمایی کرده بود، تقریبا سراسر داشبورد را پوشش می‌دهد و در کل این خودرو دارای سه نمایشگر زیر یک سطح شیشه‌ای ۵۶ اینچی است. از جمله نمایشگر مخصوص سرنشین که برای راننده قابل دید نیست.

این خودروساز قیمت EQS را منتشر نکرده اما کارشناسان صنعت انتظار دارند که به آسانی به ۱۰۰ هزار دلار برسد. این در حالی است که قیمت مرسدس بنز ۲۰۲۱ کلاس S از ۹۴ هزار دلار تا ۱۶۰ هزار دلار آغاز می‌شود و مرسدس بنز میباخ S بالغ بر ۲۲۰ هزار دلار می‌شود. این در حالی است که دامنه‌ی قیمت سدان بزرگ تسلا مدل S از حدود ۸۰ هزار دلار تا ۱۴۹ هزار دلار متغیر است که شامل مدل های‌پرفورمنس (عملکردی) جدید Model S Plaid هم می‌شود.

جسیکا کالدوِل (Jessica Caldwell) مدیر اجرایی ادموندز خاطرنشان کرد: «آن‌ها از برترین گزینه آغاز کردند. مانند همان چیزی که در مورد برخی دیگر از خودروسازان دیده‌ایم. این گران‌ترین وسیله‌ی نقلیه‌ی آن‌هاست که قرار است ابتدا عرضه شود.»

رویکردی برخلاف تسلا

فضای داخلی EQS اساسا بر خلاف مدل‌های تسلا است که از فضای درونی ساده و مدرن بهره می‌برند. برخی از مدل‌های تسلا فقط یک نمایشگر ساده در مرکز داشبورد دارند که تقریبا همه‌ی عملکردهای خودرو را کنترل می‌کند.

کالدول گفت: «EQS یک ویژگی برجسته برای شاخص بودن خواهد داشت. من فکر می‌کنم القای این احساس آینده‌نگرانه به مردم که در حال رانندگی محصولی متفاوت خواهند بود، برای بسیاری از خریداران جذاب است. اگرچه طراحی ساده‌ی تسلا هم بسیاری از خریداران را راضی کرده است.»

نمای بیرونی EQS طرحی مانند همتایان کلاسیک خود در کلاس S دارد اما در بخش جلویی کمی تهاجمی‌تر است. رنگ‌بندی خودرو هم متنوع خواهد بود اما یک «نسخه‌ی یک» (Edition One) ویژه که توسط این شرکت رونمایی شده از طراحی دو رنگ سیاه و نقره‌ای در سراسر خودرو بهره می‌برد.

این خودرو نخستین خودروی الکتریکی (EV) است که روی یک پلتفرم جدید برای خودروهای مرسدس بنز قرار دارد. همچنین از یک باتری نسل جدید با چگالی انرژی بسیار بالاتر بهره می‌برد که برد بیشتری را برای خودرو فراهم می‌کند.

نخستین مدل وارد شده به بازار آمریکا تا ۵۱۶ اسب بخار قدرت خواهد داشت و ۸۲۸ نیوتن متر گشتاور تولید می‌کند و پیش‌بینی می‌شود که برد این خودروی تمام-الکتریکی هم ۷۷۰ کیلومتر باشد.

از نظر فنی این خودرو مجموعه‌ای از ویژگی‌های ایمنی و راحتی را دربر می‌گیرد. از جمله سیستم جدید کمک-رانندگی که می‌تواند سرعت و ترمزگیری خودرو را کنترل کند و همچنین در عملکردهای دیگر مانند تعویض خط یا نگه داشتن خودرو بین خطوط کمک کند. این سیستم بیشتر از دیگر سیستم‌های تسلا و جنرال موتورز که بر خودکار بودن تمرکز دارند، توسط راننده کنترل می‌شود.

EQS همچنین شامل یک سیستم واقعیت افزوده است از جمله نمایشگر فرانما (Head-Up Display) که گرافیک‌های سه‌بعدی مانند فلش‌ها را روی صفحه نشان می‌دهد تا رانندگان درک بهتری از مسیر داشته باشند.

حرکت بنز به سمت خودروهای الکتریکی

EQS بخش از طرح ابتکاری Ambition 2039 مرسدس بنز در زمینه‌ی کاهش آلاینده‌هاست که شامل بیش از نیمی از خودروهای فروخته شده برای مجهز شدن به پیشرانه‌های برقی از جمله وسایل نقلیه‌ی تمام-الکتریکی و پلاگین هیبریدی می‌شود.

این شرکت با معرفی خودروهای الکتریکی جدید، در حال رقابت با دیگر خودروسازان قدیمی است تا سهمی از بازار را از تسلا بگیرد که به عنوان رهبر این صنعت، عمده‌ی فروش خودروهای الکتریکی در آمریکا را به خود اختصاص داده است. آن‌ها همچنین برای رقابت با شمار زیادی از شرکت‌های تازه آماده می‌شوند. مانند «لوسید» (Lucid) که قصد دارد خودروی الکتریکی لوکس خود را در اواخر امسال تولید کند.

«برایان مودی» (Brian Moody) سردبیر اجرایی اتورادار گفت: «من فکر می‌کنم که مرسدس بنز در زمینه‌ی خودروهای الکتریکی کار بزرگی انجام خواهد داد.» به گفته‌ی او بنز واقعا باید رقیب سرسختی برای تسلا باشد و «دلیل آن نشان دادن آن چیزی است که مردم واقعا در مورد خودروها یالکتریکی می‌خواستند. آن‌ها یک بسته‌ی اقتصادی نمی‌خواستند بلکه یک خودروی عملکردی با جنبه‌های لوکس زیاد می‌خواهند و هزینه‌ی آن را هم پرداخت خواهند کرد.»

عکس‌ها: خودروی سدان الکتریکی مرسدس بنز EQS 2022

