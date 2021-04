اندروید ۱۱ برای گوشی گلکس A60 هم منتشر شد

سامسونگ مطابق انتظار آپدیت اندروید ۱۱ را برای گوشی گلکسی A60 که دو سال پیش راهی بازار شده بود منتشر کرد که احتمالا آخرین آپدیت نرم‌افزاری میان‌رده‌ی این شرکت خواهد بود.

سامسونگ در سال ۲۰۱۹ از گوشی گلکسی A60 به عنوان یکی از میان‌رده‌های بسیار جذاب خود رونمایی کرد. محصولی که در آن سال، از محدود گوشی‌های سری A به حساب می‌آمد که از طراحی دوربین سلفی حفره‌ای بهره می‌برد. این گوشی در آن سال با اندروید ۹ راهی بازار شد و خب انتظار می‌رفت طبق سیاست خود سامسونگ، به مدت دو سال از لحاظ نرم‌افزاری پشتیبانی شود.

خوشبختانه این اتفاق افتاد و سامسونگ میان‌رده‌ی خوب دو سال گذشته‌ی خود را فراموش نکرد. گلکسی A60 به احتمال بسیار فراوان به عنوان آخرین آپدیت نرم‌افزاری خود (سیستم‌عامل) روز گذشته اندروید ۱۱ را هم دریافت کرد. این آپدیت با شماره‌ی A6060ZCU3CUD3 برای گلکسی A60 عرضه شده و آپدیت امنیتی ماه مارس ۲۰۲۱ را هم با خود به همراه دارد.

انتظار می‌رود تمام قابلیت‌های جدیدی که شرکت کره‌ای در رابط کاربری One UI 3.1 قرار داده با اندروید ۱۱ به گلکسی A60 هم راه پیدا کند تا بدین ترتیب کاربران این گوشی هم بتوانند از قابلیت‌های جذابی نظیر رابط جدید، حباب چت، تنظیمات مربوط به دسترسی و بسیاری موارد دیگر بهره‌مند شوند.

آپدیت اندروید ۱۱ برای این گوشی اما فعلا فقط در کشور چین منتشر شده ولی به احتمال بسیار فراوان طی یکی دو هفته‌ی آینده باید تمام دارندگان گلکسی A60، پیغام به‌روزرسانی به سیستم‌عامل جدید را روی نمایشگر گوشی خود ببینند. با این حال برای اطمینان بیشتر کافی است به بخش تنظیمات رفته و از منوی Software، گزینه‌ی Update را انتخاب کنید. در این بخش می‌توانید با چک کردن وضعیت آپدیت به صورت دستی، از این بابت که سیستم‌عامل جدید برایتان منتشر شده یا خیر مطلع شوید.

اگر از گوشی گلکسی A60 سامسونگ استفاده می‌کنید، آیا آپدیت مورد نظر را دریافت کردید؟

