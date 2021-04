شرکت شیائومی با انتشار یک پست در شبکه اجتماعی Weibo، توضیحاتی را در رابطه با مدیریت حرارت در گوشی می میکس فولد مطرح کرده است. این شرکت توضیح داده که یکی از چالش‌های گوشی‌های تاشو برای مدیریت گرما این است که این موضوع به باز یا بسته بودن گوشی موردنظر بستگی دارد. همچنین آن سمت گوشی که چیپست تعبیه شده، معمولا گرمای بیشتری را ایجاد می‌کند.

اما شیائومی برای می میکس فولد یک مکانیسم جدید طراحی کرده که می‌تواند گرمای تولیدی را از یک طرف گوشی به طرف دیگر منتقل کند. این یعنی کل ناحیه‌ی خنک‌کننده بسیار بزرگ‌تر از گوشی‌های معمولی محسوب می‌شود.

شیائومی می‌گوید که این گوشی به پیشرفته‌ترین و بهترین فناوری مدیریت حرارت چند بعدی در این صنعت مجهز شده است. شیائومی می میکس فولد از سیستم خنک‌کننده‌ی مایع، ژل حرارتی، ورقه‌های گرافیتی چند لایه، ورقه‌های گرافیتی مقاوم در برابر خم شدن و یک ورق مسی استفاده می‌کند. روی هم رفته مساحت سطح مربوط به مدیریت حرارت به حدود ۲۲۶ سانتی‌متر مربع می‌رسد.

شیائومی برای برقراری ارتباط بین دو طرف گوشی، یک «تونل انتقال حرارت» را توسعه داده که برای این کار از گرافیت مقاوم در برابر خم شدن استفاده شده است. شیائومی می‌گوید این ماده تنها بعد از ۲۰۰ هزار مرتبه باز و بسته شدن گوشی فقط ۳ تا ۵ درصد از توان خود را برای انتقال حرارت از دست می‌دهد.

تصویر بالا روند ساخت تونل موردنظر را نشان می‌دهد که برای این کار چندین فرایند پیچیده باید پشت سر گذاشته شود.

شیائومی می میکس فولد از امروز راهی بازار چین می‌شود. این گوشی از اسنپدراگون ۸۸۸، نمایشگر بیرونی ۶.۵۲ اینچی و نمایشگر اصلی ۸.۰۱ اینچی بهره می‌برد. همچنین باید به باتری ۵۰۲۰ میلی‌آمپر ساعتی، شارژ ۶۷ واتی، دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، اولترا واید ۱۳ مگاپیکسلی و تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی هم اشاره کنیم.

مدل ۱۲/۲۵۶ گیگابایتی این گوشی با قیمت ۱۵۳۳ دلار به دست کاربران چینی می‌رسد. همچنین برای خرید مدل‌های ۱۲/۵۱۲ گیگابایتی و ۱۶/۵۱۲ گیگابایتی هم به ترتیب باید مبلغ ۱۶۸۶ و ۱۹۹۳ دلار بپردازند.

مقایسه‌ی شیائومی می میکس فولد با گلکسی زد فولد ۲ و هواوی میت ایکس ۲

