بر اساس گزارش سایت Gizmochina، سامسونگ در حال ساخت یک تبلت تاشو به نام گلکسی زد فولد تب است که از دو لولا بهره می‌برد و این یعنی کاربران می‌توانند آن را دو بار تا کنند.

طبق این گزارش، تبلت موردنظر در سه‌ماهه‌ی نخست ۲۰۲۲ راهی بازار خواهد شد. بر اساس اطلاعات فاش شده، به نظر می‌رسد با مکانیسم مشابه یکی از گوشی‌های مفهومی TCL سروکار خواهیم داشت. در این گزارش آمده که سامسونگ در مراسم رونمایی از گلکسی زد فولد ۳ و زد فلیپ ۳ به این محصول اشاره خواهد کرد. ظاهرا تیم بازاریابی سامسونگ در حال تصمیم‌گیری برای این موضوع هستند.

به غیر از بهره‌گیری از دو لولا، گفته می‌شود تبلت گلکسی زد فولد تب از قلم S Pen جدید هم پشتیبانی می‌کند و نمایشگر آن به لطف نسخه‌ی بهبود یافته‌ی محافظ شیشه‌ای فوق‌نازک (UTG) از دوام بالایی بهره می‌برد. متاسفانه در این گزارش به تفاوت نسل جدید قلم S Pen با مدل‌های قدیمی آن اشاره‌ای نشده است. با این حال، به نظر می‌رسد در مراسم معرفی گلکسی زد فولد ۳ شاهد معرفی نسل جدید UTG و قلم S Pen خواهیم بود.

در همین زمینه می‌توانیم به یک گزارش دیگر هم اشاره کنیم که چند هفته‌ی قبل منتشر شد و در آن هم به تلاش سامسونگ برای تولید یک گوشی تاشوی دارای دو لولا اشاره شده است.

