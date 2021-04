با توجه به ادعای یک منبع کره‌ای، به نظر می‌رسد گوشی تاشو گلکسی Z Fold 3 قرار نیست به اسلاتی مخصوص نگه‌داری قلم S Pen مجهز شود.

سامسونگ قرار است امسال از نسل جدید گوشی‌های تاشوی خود رونمایی کند که گلکسی Z Fold 3 هم یکی از آن‌هاست. تا به این لحظه خبرهای زیادی در رابطه با این محصول منتشر شده که در یکی از جدیدترین آن‌ها،‌ شنیدیم این گوشی هیجان‌انگیز قرار نیست به اسلاتی جهت قرارگیری قلم S Pen در آن مجهز شود.

همانطور که می‌دانید، سامسونگ امسال قرار نیست از گوشی‌های سری نوت رونمایی کند. در حالی که شرکت قصد ادامه‌ی تولید این محصولات را در سال بعد دارد اما تصمیم گرفت امسال یکی از بارز‌ترین ویژگی‌های این سری را به گوشی‌های دیگر هم بیاورد و آن هم چیزی نبود جز قلم S Pen که در واقع شناسنامه‌ی گوشی‌های نوت به حساب می‌آید.

گلکسی S21 اولترا هم از قلم پشتیبانی می‌کند اما خبری از اسلات مخصوص، مشابه آن چیزی که در سری نوت مشاهده می‌کنیم در آن نیست. حالا به نظر می‌رسد گوشی تاشو گلکسی Z Fold 3 هم همین وضعیت را داشته باشد. اینکه گوشی از قلم پشتیبانی می‌کند تا حد زیادی قطعی است. گزارشات مختلف و شایعات گوناگون به کنار، پتنت منتشر شده از این گوشی هم نشان می‌دهد پشتیبانی از قلم قطعا در این گوشی وجود دارد. خود سامسونگ هم با این کار می‌تواند درآمد خوبی از راه فروش قلم S Pen به صورت مجزا کسب کند. بنابراین طبیعی است شاهد پشتیبانی از آن باشیم.

گلکسی زد فولد ۳ و زد فلیپ ۲ احتمالا زودتر از انتظار معرفی می‌شوند

جالب اینجاست گزارش جدیدی که از پایگاه خبری NaverNews کره منتشر شده مدعی است سامسونگ قصد داشته درست مانند سری نوت، این اسلات را درون گلکسی Z Fold 3 تعبیه کند. اما یک سری مشکلات و چالش‌ها در مسیر انجام این کار قرار گرفت که دلیل عمده‌ی آن هم می‌تواند به افزایش ضخامت گوشی و عدم وجود فضای کافی برگردد.

گزارشات جدید از این موضوع حکایت دارند که نسل جدید گوشی‌ تاشوی سامسونگ به نسبت نسل گذشته سبک‌تر و باریک‌تر خواهد بود و خب به نظر می‌رسد این هدف با وجود اسلات مخصوص قرارگیری قلم S Pen، حداقل فعلا دست‌نیافتنی خواهد بود. با این حال همانطور که اشاره شد، سامسونگ می‌تواند با طراحی کیس‌هایی برای نگه‌داری قلم، این موضوع را جبران کند و در واقع با یک تیر دو نشان بزند. هم فروش کیس‌هایی با فضای مورد نیاز جهت قرارگیری قلم و هم فروش قلم به صورت جداگانه.

گلکسی Z Fold 3 احتمالا در ماه ژوئن (اوایل تابستان) به تولید انبوه می‌رسد به همین خاطر می‌توان انتظار داشت در ماه جولای یا آگوست (اواسط و اواخر تابستان) رسما راهی بازار شود. لازم به ذکر است انتظار می‌رود این محصول در کنار گلکسی Z Flip 2 و گلکسی S21 فن ادیشن رونمایی شود.

سامسونگ امسال فقط ۲ گوشی تاشو رونمایی می‌کند

منبع: GSMArena

