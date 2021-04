با توجه به خبری که به‌تازگی و از سوی آمازون هندوستان منتشر شده، ظاهرا سامسونگ قصد دارد گلکسی M42 5G را در تاریخ ۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت) به عنوان اولین گوشی مجهز به اینترنت ۵G از این سری رسما رونمایی کند.

اوایل این هفته بود که اعلام شد سامسونگ قصد دارد به‌زودی از گوشی گلکسی M42 5G رونمایی کند. تاریخ دقیق این اتفاق مشخص نبود و فقط می‌دانستیم در همین ماه میلادی (آوریل) شاهد این اتفاق خواهیم بود. اما خوشبختانه آمازون شعبه‌ی هندوستان امروز اعلام کرد ۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت)، زمانی است که شرکت کره‌ای در نظر دارد از گوشی میان‌رده‌ی ۵G خود رونمایی کند. در همین راستا صفحه‌ی مربوط به این گوشی هم در وب‌سایت آمازون ایجاد شد.

در ابتدا نمی‌دانستیم گلکسی M42 5G قرار است چه ظاهری داشته باشد اما به لطف آمازون، تصاویری هم در صفحه‌ی مربوط به این گوشی قرار داده شد که طی آن، فهمیدیم نماینده‌ی مورد انتظار کره‌ای‌ها با ظاهری کاملا مشابه گلکسی A42 5G راهی بازار خواهد شد. این گوشی هم روی پنل پشتی خود که طرح خاصی هم دارد، میزبان ۴ دوربین درون یک ماژول مربعی شکل نسبتا کوچک است. روی پنل جلویی هم شاهد تعبیه‌ی دوربین سلفی به صورت U شکل هستیم.

در مشخصات این محصول اشاره‌ای به این نشده که حسگر اثرانگشت با کلید پاور ادغام شده. از طرفی روی پنل پشتی هم چیزی نمی‌بینیم. به همین خاطر می‌توان انتظار داشت این گوشی مانند بسیاری از گوشی‌های دیگر سامسونگ، با حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر راهی بازار شود. خود این موضوع یعنی پنلی که برای این میان‌رده در نظر گرفته شده از نوع AMOLED است.

اما مهم‌ترین بخش ماجرا، قدرت پردازشی گلکسی M42 5G است که گفته می‌شود اسنپدراگون ۷۵۰G این وظیفه را عهده‌دار خواهد بود. پردازنده‌ی توان‌مندی که پشتیبانی از اینترنت ۵G را هم به این گوشی می‌آورد و قدرت بسیار خوبی هم دارد. اینکه چه ترکیب حافظه‌ای برای گلکسی جدید درنظر گرفته شده مشخص نیست و برای مطلع شدن از این موضوع باید کمی منتظر بمانیم. البته اگر سامسونگ بخواهد این گوشی را هم شبیه به گلکسی A42 5G تولید کند، باید انتظار داشته باشیم M42 در سه مدل با حافظه‌های ۱۲۸/۴، ۱۲۸/۶ و ۱۲۸/۸ گیگابایت راهی بازار شود.

اگرچه سامسونگ هنوز در رابطه با این گوشی اطلاعاتی را منتشر نکرده و در صفحه‌ی یاد شده هم جز این موارد به چیز دیگری اشاره نشد، اما شایعات زیادی در گذشته بود که با توجه به آن‌ها می‌توانیم بگوییم گلکسی M42 5G احتمالا به دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی و باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز می‌شود و برای آن قیمتی معادل ۲۰ تا ۲۵ هزار روپیه (معادل ۲۷۰ تا ۳۳۵ دلار) در نظر گرفته خواهد شد.

تا ۸ اردیبهشت و رونمایی رسمی از این گوشی حدودا ۱۰ روز زمان باقی مانده که طبیعتا تا آن زمان خبرهای بیشتری راجع به این محصول به دستمان خواهد رسید؛ به طور کلی نباید انتظار تفاوت زیادی بین این گوشی و گلکسی A42 5G داشته باشیم.

