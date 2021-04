پیش‌تر خبری منتشر شده بود مبنی براینکه ایسوس در حال کار روی پرچم‌داری با اندازه‌ی نمایشگر بسیار کوچک است تا بدین ترتیب بتواند به رقابت با آیفون ۱۲ مینی بپردازد. این گوشی قرار بود ایسوس ذن‌فون ۸ مینی نام داشته باشد اما از بابت قطعی بودن عرضه‌ی آن بی‌خبر بودیم تا اینکه امروز شاهد حضور آن در بنچمارک گیک‌بنچ بودیم.

ایسوس قصد دارد امسال شمار پرچم‌داران خود را از ۲ (مطابق هر سال) به ۳ افزایش دهد و عضو جدید هم یک گوشی مینی خواهد بود. با توجه به جدیدترین شایعات، این محصول باید از نمایشگر ۵.۹ اینچی بهره ببرد که اگرچه هنوز از آیفون ۱۲ مینی بزرگ‌تر است اما باز هم رقیب اصلی این گوشی خواهد بود. نماینده‌ی کوچک ایسوس احتمالا ذن‌فون ۸ مینی نام داشته و از شماره مدل ASUS_I006D بهره می‌برد. حال شاهد حضور محصولی با همین شماره مدل در گیک‌بنج بودیم که مشخصات سخت‌افزاری بسیار قدرتمندی هم دارد.

ایسوس ذن‌فون ۸ مینی با توجه به آنچه که از بنچ‌مارک می‌بینیم، به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز خواهد شد و ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم هم این پردازنده را همراهی خواهد کرد. این گوشی توانست در بخش تک هسته‌ای، امتیاز فوق‌العاده‌ی ۱۱۲۳ را کسب کند و در بخش چند هسته‌ای نیز به ۳۶۸۱ بسنده کرد. برای یک گوشی که در ابعاد کوچکی هم راهی بازار می‌شود، برخورداری از چنین مشخصات قدرتمندی کمی عجیب است چون یک باتری پرظرفیت هم باید برای تغذیه‌ی آن در نظر گرفته شود. موضوعی که باعث شده هر شرکتی نتواند یک پرچم‌دار کوچک تولید کند.

ایسوس ذن‌فون ۸ مینی رقیب اندرویدی آیفون ۱۲ مینی خواهد بود

اینکه ایسوس توانسته راه حلی برای این مشکل پیدا کند یا خیر مشخص نیست و باید منتظر ماند و دید طی روزها یا هفته‌های آتی چه خبرهای بیشتری پیرامون این گوشی منتشر می‌شود. در حال حاضر جز اطلاعاتی که به‌تازگی منتشر شده، می‌دانیم ذن‌فون ۸ مینی قرار است با دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی راهی بازار شود که از سنسور IMX686 ساخت سونی بهره می‌برد و در کنار آن هم دوربینی دیگر با سنسور IMX663 استفاده خواهد شد. همچنین می‌دانیم احتمالا یک شارژر ۳۰ واتی سریع هم برای شارژ باتری آن در نظر گرفته شده که امیدواریم به این خاطر باشد که ظرفیت باتری بالاتر از حد انتظار است.

تمام گوشی‌های سری ذن‌فون ۸ احتمالا به نمایشگر OLED با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز مجهز خواهند شد. البته به نظر می‌رسد وضوح تصویر آن‌ها به +FHD محدود شود تا تعادلی بین کیفیت، روان بودن و مصرف انرژی بوجود بیاید. به نظر می‌رسد گوشی‌های امسال ایسوس در سه مدل با نام‌های ذن‌فون ۸ مینی، ذن‌فون ۸ پرو و ذن‌فون Flip راهی بازار می‌شوند. مدل آخر احتمالا تنها مدتی است که طراحی مکانیکی دوربین سلفی را در آن شاهد خواهیم بود. با این حال باید منتظر ماند و دید طی روزهای آتی چه خبرهایی پیرامون نماینده‌های مورد انتظار شرکت تایوانی منتشر می‌شود.

۶ ویژگی که از گوشی‌های سری ایسوس ذن‌فون ۸ انتظار داریم

منبع:‌ GSMArena

The post ایسوس ذن‌فون ۸ مینی با اسنپدراگون ۸۸۸ و ۱۶ گیگابایت رم در گیک‌بنچ دیده شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala