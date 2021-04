از رویداد Spring Loaded اپل چه انتظاراتی داریم؟

همان‌گونه که در خبر‌ها خوانده‌اید اپل قصد دارد تا مراسمی را در ۲۰ آوریل (۳۱ فروردین) برگزار کند و اپل دعوتنامه‌ی حضور در این مراسم را هم منتشر کرده است. با توجه به این موضوع که این شرکت هم اکنون در حال توسعه‌ی محصولات مختلفی است و اکنون بسیاری از این محصولات در حال گذراندن آخرین مراحل توسعه و تولید خود هستند ممکن است که در این مراسم با محصولات مختلفی ‌رو‌به‌رو شویم.

از جمله‌ی این محصولات که انتظار می‌رود اپل به‌زودی از آن‌ها رونمایی کند می‌توان به نسل جدید آیپد پرو و ایرتگز پرحاشیه اشاره کرد. با توجه به اینکه ممکن است اپل از محصولات متنوع دیگری هم در این مراسم رونمایی کند، در این مقاله قصد داریم تا با هم نگاهی به تمامی محصولاتی داشته باشیم که انتظار می‌رود اپل از آن‌ها در این مراسم رونمایی کند.

به‌طور معمول هر ساله اپل فرایند رونمایی از محصولات جدید را در فصل بهار آغاز می‌کند و باید گفت که از این لحاظ، سال ۲۰۲۱ هم هیچ تفاوتی را با سال‌های گذشته ندارد زیرا همان‌گونه که در شروع این مقاله گفتیم اپل می‌خواهد تا مراسمی را در چند روز آینده برگزار کند.

همانند رویداد WWDC گذشته و رویداد برگزار شده توسط اپل در فصل پاییز، تا پیش از رسیدن زمان برگزاری مراسم حدس و گمان‌های مختلفی درباره‌‌ی مراسم اپل و محصولات مورد انتظار برای رونمایی مطرح می‌شود. با توجه به مطرح شدن شایعه‌های مختلف در گذشته درباره‌ی محصولاتی که اپل در حال توسعه‌ی آن‌هاست، در این مقاله به محصولاتی خواهیم پرداخت که ممکن است از آن‌ها در این مراسم رونمایی شود.

ایرتگز

احتمال رونمایی: زیاد.

می‌خواهیم در اولین محصول مورد انتظار برای رونمایی به ایرتگز اپل بپردازیم. البته باید بگوییم که این نامی است که شایعه‌ها و گزارش‌های منتشر شده به این وسیله داده‌اند. تا قبل از این مراسم، با وجود اینکه احتمال رونمایی از ایرتگز در مراسم‌های قبلی برگزار شده مطرح شده بود، اما اپل تاکنون از این وسیله رونمایی نکرده است.

با توجه به شایعه‌های منتشر شده در اوایل سال ۲۰۲۱ می‌توانیم بگوییم که در مقایسه با رویداد‌های گذشته، احتمال رونمایی از این وسیله در رویداد بهاری اپل بسیار بالا است. همان‌گونه که بار‌ها در خبر‌ها و شایعه‌های مختلف به این موضوع پرداخته شده، ایرتگز یک وسیله با اندازه‌ای مشابه یک سکه است که کاربران می‌توانند آن را به وسایل مختلفی متصل کند تا در صورت گم شدن آن وسیله بتوانند از ایرتگز در جهت پیدا کردن و مطلع شدن از محل آن وسیله، استفاده کنند.

گویا کاربران می‌توانند بعد از متصل کردن ایرتگز به وسیله‌ی مورد نظر، از اپ Find My موجود بر روی آیفون یا آیپد علاوه‌بر استفاده از این اپ برای مطلع شدن از محل آیپد یا آیفون در زمان گم شدن، برای مطلع شدن از محل وسیله‌ی متصل به ایرتگز استفاده کنند. در واقع کاربران با استفاده از ایرتگز می‌توانند از گم شدن وسایلی جلوگیری کنند که دارای قابلیت‌های داخلی برای مطلع شدن از محلشان نیستند.

شایعه‌های منتشر شده تاکنون نشان می‌دهند که ایرتگز برای فرستادن محل خود از ترکیبی از امواج بلوتوث و فناوری Ultra-Wideband استفاده می‌کند. همچنین ایرتگز می‌تواند برای انجام این کار از آیفون اشخاصی استفاده کند که در نزدیکی آن قرار دارند و با استفاده از این کار محل خود را به صاحبش نمایش دهد.

در این روش، صاحب ایرتگز محل رمزگذاری شده‌ی ایرتگز را به وسیله‌ی سرویس iCloud دریافت خواهد کرد و بعد می‌تواند با استفاده از اپ Find My محل قرارگیری ایرتگز و وسیله‌ی متصل به آن را پیدا کند. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که اپل می‌خواهد ایرتگز را با قیمتی بین ۲۵ تا ۳۵ دلار به بازار عرضه کند.

همچنین این احتمال وجود دارد که لوازم جانبی مختلفی مانند جا کلیدی برای متصل کردن ایرتگز به دسته کلید و وسایل مختلف دیگر برای ایرتگز عرضه شود. یکی از افشاکنندگان اطلاعات درباره‌ی محصولات اپل به نام Jon Prosser در ماه اکتبر (مهر) گفت که اپل قصد دارد از ایرتگز در ماه مارچ (اسفند) ۲۰۲۱ رونمایی کند.

این شخص این موضوع را هم در ماه فوریه (بهمن) دوباره تکرار کرد. همچنین تحلیلگر باسابقه‌ی محصولات اپل مینگ چی کو در ماه ژانویه (دی) اعلام کرد که اپل از ایرتگز در سال ۲۰۲۱ رونمایی خواهد کرد. با وجود مطرح شدن این ادعا توسط این شخص، او درباره‌ی زمان دقیق رونمایی صحبتی را نکرد.

همچنین در ماه ژانویه (دی) انیمیشنی از ایرتگز منتشر شد که ادعا می‌شد زمانی که کاربران برای اولین‌بار ایرتگز را به آیفون خود متصل کنند، آیفون کاربر این انیمیشن را نمایش می‌دهد. در ماه مارچ (اسفند) سومین نسخه‌ی بتای منتشر شده از iOS 14.5 شامل تب جدیدی در اپ Find My بود که کاربران می‌توانند از آن برای مطلع شدن از محل دستگاه‌های ساخته شده توسط شرکت‌های دیگر استفاده کنند.

این نسخه از سیستم عامل iOS همچنین دارای قابلیت برای جلوگیری از ردیابی اشخاص است. در واقع این قابلیت در زمانی که شخصی در حال حمل کردن ایرتگزی باشد که متعلق به او نیست، پیام هشداری را درباره‌ی این موضوع دریافت خواهد کرد.

در ۷ آوریل (۱۸ فروردین)، اپل از شبکه‌ی Find My رونمایی کرد تا با استفاده از این قابلیت لوازم جانبی تولید شده توسط شرکت‌های دیگر هم بتوانند از مزایای سیستم پیدا کردن محل وسایل اپل استفاده کنند. با توجه به این اتفاق‌های رخ داده می‌توانیم بگوییم که به احتمال زیاد اپل ممکن است از یک محصول مرتبط با این فناوری‌های استفاده شده در سیستم عامل iOS، رونمایی کند.

در نهایت می‌توان گفت که با توجه به ظاهر شدن این ویژگی‌ها در نسخه‌ی بتای سیستم عامل iOS و همچنین پشتیبانی اپ Find My از لوازم جانبی تولید شده توسط شرکت‌های دیگر، شانس رونمایی از ایرتگز در این رویداد اپل افزایش یافته است.

آیپد پرو

احتمال رونمایی: زیاد.

با توجه به این موضوع که اپل در گذشته با برگزاری مراسمی در ماه مارچ (اسفند) از نسل جدید آیپد‌های پرو رونمایی می‌کرد، به احتمال زیاد شاهد رونمایی از نسل بعدی این تبلت در این رویداد اپل خواهیم بود. البته باید گفت در صورت انجام این کار توسط اپل، به‌روزرسانی دستگاهی که تنها یک سال از زمان رونمایی از نسل قبلی آن می‌گذرد سریع به نظر می‌رسد، اما انجام این کار توسط اپل از احتمال بالایی برخوردار است.

شایعه‌های منتشر شده در ماه ژانویه (دی) نشان می‌دادند که اپل ممکن است از نسل بعدی آیپد پرو ۱۱ و ۱۲٫۹ اینچی در ماه مارچ (اسفند) رونمایی کند. این شایعه‌ها همچنین عنوان می‌کردند که اپل در نسل بعدی این تبلت‌ها تغییرات ظاهری کمی را ایجاد خواهد کرد.

این اطلاعات منتشر شده همچنین عنوان می‌کردند که اپل تنها ضخامت این تبلت را ۰٫۵ میلی‌متر افزایش خواهد داد تا بتواند از سیستم جدید نور پس‌ زمینه‌ی نمایشگر در آن استفاده کند. البته باید بگوییم که ادعا‌های دیگری هم وجود دارند که عنوان می‌کنند نسخه‌ی ۱۲٫۹ اینچی آیپد پرو اولین دستگاهی خواهد بود که اپل در آن از نمایشگری با فناوری جدید Mini-LED استفاده خواهد کرد.

از لحاظ تئوری، نمایشگر‌های دارای این فناوری می‌توانند کنتراستی را مشابه نمایشگر‌های OLED داشته باشند و رنگ‌های نمایش داده شده توسط این نمایشگر‌ها در مقایسه با نمایشگر‌های LCD بهتر است. با وجود مطرح شدن این شایعه‌ها، باید بگوییم که اگر اطلاعات منتشر شده در ماه آوریل (فروردین) درباره‌ی مشکل تولید نمایشگر‌های Mini-LED برای اپل درست باشند، باید گفت که اپل ممکن است در زمان عرضه‌ی این آیپد با مشکلاتی مواجه شود.

اگر اطلاعات منتشر شده درباره‌ی کمبود تولید این نمایشگر‌ها توسط تأمین‌کنندگان درست باشد، این کمبود تولید ممکن است که باعث کمبود این قطعه شود. کمبود این قطعه در نهایت ممکن است عرضه‌ی این تبلت را به‌شدت محدود کند یا آن را به تأخیر بیندازد.

دیگر ادعا‌های منتشر شده درباره‌ی نسل بعدی آیپد پرو نشان می‌دهند که ممکن است اپل در نسل بعدی این تبلت از طراحی جدید در سیستم صوتی آن استفاده کند. این ادعا نشان می‌دهند که طراحی در نظر گرفته شده برای اسپیکر‌های این تبلت دارای سوراخ‌های کمتری است و اپل همچنین تغییراتی را در محل قرارگیری اسپیکر‌ها ایجاد کرده است.

در نهایت ممکن است اپل تغییراتی را هم در لنز‌های به کار رفته در دوربین‌های پشتی این تبلت ایجاد کند. شایعه‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل می‌خواهد لنز‌های به کار رفته در آیپد پرو را تغییر و آن‌ها را به گونه‌‌ای طراحی کند که برجستگی کمتر داشته‌ باشند و با برجستگی کلی ماژول دوربین در یک سطح قرار بگیرند.

آیپد مینی

احتمال رونمایی: زیاد.

اپل در ماه مارچ (اسفند) ۲۰۱۹ از نسل کنونی آیپد مینی رونمایی کرد. با توجه به این موضوع که اکنون دو سال از به‌روز شدن این تبلت می‌گذرد می‌توانیم بگوییم که آیپد مینی قدیمی‌ترین آیپدی است که اپل عرضه می‌کند. با توجه به مدت زمان گذشته از عرضه‌ی نسل پنجم و در نظر داشتن عمر مفید این دستگاه، رونمایی از نسل ششم این تبلت دارای احتمال بسیار زیادی است.

اطلاعات منتشر شده توسط مینگ چی کو در ماه می (اردیبهشت) ۲۰۲۰ نشان می‌دهند که اپل می‌خواهد در نسل ششم این تبلت از یک نمایشگر ۹ اینچی استفاده کند و این تبلت در اوایل سال ۲۰۲۱ عرضه خواهد شد. بعد از منتشر شدن این ادعا توسط کو، نشریه‌ی ژاپنی Macotakara در ماه ژانویه (دی) هم این صحبت‌ها را تکرار و ادعا کرد که از این تبلت در ماه مارچ (اسفند) رونمایی می‌شود.

دیگر شایعه‌های منتشر شده درباره‌ی این تبلت نشان می‌دهند که اپل نمایشگر ۷٫۹ اینچی به کار رفته در این تبلت را با یک نمایشگر ۸٫۴ اینچی به‌روزرسانی خواهد کرد و این نمایشگر دارای حاشیه‌های باریک‌تری در مقایسه با نسل فعلی خود است.

از دیگر اطلاعات منتشر شده درباره‌ی این تبلت می‌توان به استفاده‌ی دوباره از سنسور اثر انگشت Touch ID و پورت لایتنینگ اشاره کرد. در نهایت باید گفت که اپل در نسل ششم این تبلت از مشخصات سخت‌‌افزاری به‌روز شده و قدرتمند استفاده خواهد کرد.

آی‌مک با تراشه‌ی اپل سیلیکون

احتمال رونمایی: متوسط.

همان‌گونه که می‌دانید اپل در یک برنامه‌ی زمانی دو ساله می‌خواهد که پردازنده‌های اینتل به کار رفته در مک‌ها را با تراشه‌های اپل سیلیکون ساخت خودش جایگزین کند. با توجه به این موضوع که زمان در نظر گرفته شده برای انجام این کار توسط اپل محدود است و این شرکت باید این تغییر را در محصولات گسترده‌ای ایجاد کند، می‌توان گفت که ممکن است اپل در رویداد در نظر گرفته شده برای فصل بهار از این مک‌های جدید هم رونمایی کند.

اگر این اتفاق رخ بدهد، باید گفت که کاندیدای اصلی برای رونمایی در این مراسم، نسخه‌ی ۲۴ اینچی آی‌مک است. این آی‌مک در واقع نسخه‌ی دسکتاپی از کامپیوتر‌های مک کنونی است که اپل اکنون آن‌ها را با تراشه‌ی M1 عرضه می‌کند.

البته این احتمال وجود دارد که اپل در این نسخه از آی‌مک از تراشه‌ی M1X یا M2 استفاده کند. نگاهی به خبر‌های منتشر شده در گذشته نشان می‌دهد که تاکنون اطلاعات چندانی از تراشه‌ی بعدی اپل سیلیکون منتشر نشده است و تنها شاهد منتشر شدن خبری بودیم که بنچمارک تراشه‌‌ی M1X را نشان می‌داد.

دیگر شایعه‌های منتشر شده درباره‌ی این آی‌مک خبر از این موضوع می‌دهند که اپل این کامپیوتر را با ایجاد تغییرات گسترده در طراحی ظاهری آن عرضه خواهد کرد و انتظار می‌رود که طراحی ظاهری آن مشابه آیپد پرو یا نمایشگر Pro Display XDR باشد که این شرکت هم اکنون عرضه می‌کند.

علاوه‌بر این، نسل بعدی آی‌مک دارای سیستم خنک کننده‌ی بهبود یافته‌ای است تا اپل بتواند این دستگاه را به صورت نازکتری تولید کند. اطلاعات منتشر شده درباره‌ی نمایشگر ۲۴ اینچی نسل بعدی آی‌مک نشان می‌دهند که این نمایشگر هم دارای چگالی پیکسلی همانند نمایشگر‌های رتینا بوده و دارای رزولوشن ۴K است.

البته ادعا‌های دیگری هم مطرح شده‌اند که عنوان می‌کنند اپل ممکن است از نمایشگری با فناوری Mini-LED در این آی‌مک جدید استفاده کند که بدون شک بعد از رونمایی رسمی از آی‌مک، از صحت این ادعا مطرح شده مطلع می‌شویم.

گویا قیمت در نظر گرفته شده برای این آی‌مک مشابه آی‌مک‌های اینتلی است که اپل اکنون آن‌ها را به فروش می‌رساند. در نتیجه انتظار داریم که قیمت این آی‌مک بین ۱۲۹۹ تا ۱۷۹۹ دلار باشد. تحلیلگر معروف محصولات اپل مینگ چی کو پیش‌تر مدعی شده بود که اپل از نسل بعدی آی‌مک با تراشه‌ی ARM در سال ۲۰۲۱ رونمایی خواهد کرد.

با وجود مطرح شدن این ادعا‌ها توسط این شخص، او درباره‌ی زمان دقیق رونمایی از این آی‌مک اطلاعاتی را منتشر نکرده است. البته خبر‌های جدید منتشر شده درباره‌ی تغییرات صورت گرفته توسط اپل در خانواده‌ی آی‌مک‌های این شرکت نشان می‌دهند که زمان رونمایی از نسل بعدی آی‌مک نزدیک است.

دیگر گزارش منتشر شده در دوم مارچ (۱۲ اسفند) ادعا می‌کنند اپل تولید برخی مدل‌های آی‌مک با نمایشگر ۴K را متوقف کرده است و کاربران در صورت اقدام برای خرید این مدل‌های با عبارت در حال حاضر موجود نیست رو‌به‌رو می‌شوند.

در ضمن قسمت مربوط به خرید آی‌مک پرو در سایت اپل هم تغییر کرده است و کاربران تنها می‌تواند که یک مدل از این آی‌مک را تهیه کنند که در هنگام ثبت سفارش در کنار این مدل از آی‌مک پرو هم عبارت عرضه به صورت محدود هم به چشم می‌خورد.

ایرپادز ۳، ایرپادز X یا ایرپادز پرو لایت

احتمال رونمایی: کم.

شایعه‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل ممکن است در حال توسعه‌ی مدل‌های مختلفی از ایرپادز باشد. این شایعه‌ها همچنین عنوان می‌کنند که اپل این ایرپادز‌ها را برای استفاده در شرایط مختلف و با قیمت‌های و کاربرد‌های مختلف توسعه می‌دهد.

با توجه به این موضوع، این احتمال وجود دارد که اپل از برخی یا تمامی این مدل‌ها در این رویداد رونمایی کند. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که طراحی ظاهری ایرپادز ۳ شبیه به ایرپادز پرویی است که اپل آن‌ را عرضه می‌کند. همچنین اپل در ایرپادز ۳ طراحی ساختار داخلی را به طور کامل دگرگون کرده است.

دیگر شایعه‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل در نسل سوم ایرپادز تغییراتی را ایجاد کرده است تا کاربران بتوانند از سری‌های مختلف در قسمت بالایی گوشی ایرپادز استفاده کنند. البته این احتمال هم وجود دارد که این ادعا‌ها نادرست باشند و اپل از سری‌های قابل تعویض تنها در مدل‌ پرو ایرپادز استفاده کند.

عکس‌های منتشر شده از ایرپادز پرو ۳ در ۱۲ مارچ (۲۲ اسفند) نشان می‌دهند که اپل در هنگام توسعه‌ی ایرپادز ۳ از طراحی ظاهری استفاده کرده است که دارای المان‌هایی است که از ترکیب المان‌های ظاهری ایرپادز و ایرپادز پرو بدست آمده است.

نگاهی به این تصاویر نشان می‌دهد که محفظه‌ی نگهدارنده‌ی ایرپادز ۳ و طراحی کوتاه‌تر پایه‌ی این ایرپادز در زمان قرارگیری در گوش مشابه ایرپادز پرو است. نکته‌ی جالب توجه در این تصاویر منتشر شده این است که ایرپادز ۳ دارای سری‌هایی برای قرارگیری بهتر در گوش نیستند.

دیگر اطلاعات منتشر شده درباره‌ی این ایرپادز و تصاویر منتشر شده، از پایه‌ی کوتاه‌تر این نسل از ایرپادز و عمر باتری ۵ ساعته‌ی آن خبر می‌دهند. گویا اپل می‌خواهد که این نسل از ایرپادز را با قیمت ۱۹۹ دلار به بازار عرضه کند. با وجو اینکه برخی از افشاکنندگان ادعا می‌کنند ایرپادز ۳ آماده‌ی عرضه به بازار است، اما یک ادعا مطرح شده است که می‌گوید که این ایرپادز در این زمان عرضه نخواهد شد.

با وجود اینکه برخی شایعه‌ها زمان رونمایی از ایرپادز را در اوایل سال ۲۰۲۱ عنوان می‌کنند، اما تحلیلگر مشهور محصولات اپل مینگ چی کو در گزارش منتشر شده به سرمایه‌گذاران در ۱۵ مارچ (۲۵ اسفند) مدعی شد که برنامه‌ی زمانی در نظر گرفته شده برای تولید ایرپادز ۳ سه ماه‌ی سوم سال ۲۰۲۱ است.

علاوه‌بر ایرپادز ۳، خبر‌های دیگری هستند که از عرضه ایرپادز پرو لایت در آینده خبر می‌دهند. شایعه‌های منتشر شده درباره‌ی این ایرپادز عنوان می‌کنند که ایرپادز پرو لایت دارای برخی ویژگی‌های ایرپادز پرو است اما در مقایسه با ایرپادز پرو دارای قیمت کمتری است. این شایعه‌ها می‌گویند که این ایرپادز دارای گوشی‌های قابل تعویض اما فاقد قابلیت حذف نویز است.

با این وجود این احتمال وجود دارد که منظور این شایعه‌ها از ایرپادز پرو لایت همان ایرپادز ۳ باشد. البته خبر‌های منتشر شده از ایرپادز دیگری به نام ایرپادز X نام می‌برند که تفاوت‌های بسیاری را با ایرپادز‌های کنونی اپل دارد. گویا ایرپادز X به صورت کامل بدون سیم نیست و سیمی بین گوشی‌های این هدفون وجود دارد و هدف اپل از توسعه‌ی این ایرپادز عرضه‌ی آن برای استفاده در زمان ورزش و دویدن است.

گویا اپل می‌خواهد که این مدل را جایگزین برخی ایرپادز‌های مشابه در برند بیتس کند. در نهایت باید بگوییم که شایعه‌های منتشر شده از این ایرپادز از قیمت ۲۰۰ دلاری آن خبر می‌دهند.

اپل TV

احتمال رونمایی: متوسط.

در سال ۲۰۱۷ بود که اپل از نسل کنونی اپل TV با قابلیت پخش فیلم‌ها با رزولوشن ۴K رونمایی کرد. با توجه به این موضوع که اکنون مدت زمان زیادی از عرضه‌ی این دستگاه می‌گذرد این احتمال وجود دارد که اپل در این رویداد از نسل جدید اپل TV هم رونمایی کند.

اگر اپل در این رویداد از برنامه‌های آینده‌ی خود برای اشتراک اپل TV+ هم صحبت کند، احتمال رونمایی از نسل بعدی اپل TV افزایش می‌یابد. نسل بعدی اپل TV که به احتمال زیاد اپل TV 6 نام خواهد داشت دارای پیشرفت‌های زیادی در مقایسه با اپل TV 4K است.

شایعه‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل در این دستگاه جدید از تراشه‌ی A12Z یا تراشه‌های جدید‌تر از آن‌ استفاده خواهد کرد. انجام این کار توسط اپل باعث می‌شود که قابلیت‌های این دستگاه در زمان انجام بازی با سرویس اپل Arcade یا اجرا کردن اپ‌های سنگین گرافیکی افزایش پیدا کند.

علاوه‌بر این، ممکن است که اپل حافظه‌ی داخلی این دستگاه را افزایش دهد و این دستگاه را با حافظه‌ی داخلی ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایتی عرضه کند. گویا کنترلر مجهز به دستیار صوتی سیری این دستگاه هم دارای فناوری Ultra-Wideband خواهد بود که کاربران می‌تواند در زمان گم شدن این کنترلر به‌راحتی آن را پیدا کنند.

قیمت در نظر گرفته شده برای نسل بعدی اپل TV مشابه مدل کنونی آن است و اپل با توجه به اندازه‌ی حافظه‌ی داخلی به کار رفته در اپل TV آن را با دو قیمت ۱۷۹ و ۱۹۹ دلار عرضه می‌کند.

مک‌بوک پرو ۱۴ اینچ

احتمال رونمایی: کم.

شایعه‌های منتشر شده عنوان می‌کنند که اپل می‌خواهد مدل ۱۳ اینچ مک‌بوک پرو کنونی را با مک‌بوک پرو ۱۴ اینچ به طور کامل جایگزین کند. در صورت رخ دادن این اتفاق، تغییرات رخ داده در این نسخه از مک‌بوک پرو تنها مربوط به مشخصات فنی دستگاه نخواهد بود.

خبر‌های منتشر شده عنوان می‌کنند که با وجود استفاده از نمایشگر رتینای ۱۴٫۱ اینچی در این نسخه از مک‌بوک پرو، اما ابعاد این دستگاه مشابه مدل ۱۳ اینچ کنونی خواهد بود. دیگر شایعه‌های منتشر شده درباره‌ی این دستگاه عنوان می‌کنند که اپل در این لپ‌تاپ از نمایشگر جدید با فناوری Mini-LED استفاده خواهد کرد تا علاوه‌بر افزایش کنتراست، این نمایشگر مصرف انرژی کمتری را هم داشته باشد.

گویا در این نسل از مک‌بوک پرو تاچ بار قرار گرفته در قسمت بالایی کیبورد دارای فضایی بیشتری برای دکمه‌ی فیزیکی Escape خواهد بود تا این قسمت از کیبورد هم با بقیه‌ی قسمت‌های آن هماهنگی داشته باشد. با وجود مطرح شدن این شایعه‌ها مشخص نیست که آیا اپل همانند مدل‌های کنونی از دو یا چهار پورت تاندربولت در این مک‌بوک استفاده خواهد کرد یا که شاهد وجود پورت‌های دیگری هم در این نسخه از مک‌بوک پرو خواهیم بود.

خبر‌های منتشر شده درباره‌ی این مک‌بوک پرو عنوان می‌کنند که اپل به جای تراشه‌ی جدید اپل M1 از تراشه‌ی جدید‌تری با نام M1X یا M2 در این مک‌بوک استفاده خواهد کرد. با توجه به این موضوع که اپل می‌خواهد به‌زودی در تمامی مک‌های ساخت خودش از تراشه‌های جدید سری M استفاده کند، این احتمال وجود دارد که بعد از رونمایی از نسل اول این تراشه شاهد عرضه‌ی مک‌های دیگری با این تراشه در سال ۲۰۲۱ باشیم.

گسترش کارت اپل

احتمال رونمایی: کم.

کارت اپل بعد از عرضه به یکی از سرویس‌های موفق برای اپل تبدیل شد، اما حال سوال اصلی این است که چگونه می‌توان این ایده‌ی جدید را گسترش داد و در آن از نوآوری‌های جدید استفاده کرد. شایعه‌های منتشر شده درباره‌ی این موضوع، دو رویکرد کلی را برای اپل در نظر گرفته‌اند.

رویکرد اول این است که اپل استفاده از این کارت را به سرزمین‌های دیگر هم گسترش دهد. با توجه به این موضوع که اکنون تنها می‌توان از این کارت در آمریکا استفاده کرد، آسان‌ترین کار برای اپل گسترش استفاده از این کارت به کانادا است.

در ۲۵ ژانویه (۶ بهمن) دفتر مالکیت معنوی کانادا برنامه‌های تجاری برای استفاده از کارت و پول اپل را تأیید کرده است. رخ دادن این اتفاق نشان دهنده‌ی این موضوع است که اپل می‌خواهد استفاده از این کارت را به کشور کانادا هم گسترش دهد.

البته باید بگوییم که تاکنون گزارش یا خبری درباره‌ی صحبت اپل با دیگر ارائه‌دهندگان کارت‌های بانکی یا موسسات مالی برای همکاری اپل با آن‌ها منتشر نشده است. در نتیجه سخت است که بگوییم اپل چه زمانی استفاده از این کارت را به کانادا گسترش خواهد داد.

در سال ۲۰۱۹ مدیر عامل اپل تیم کوک گفت که استفاده از اپل کارت به کشور‌های دیگر هم گسترش خواهد یافت، با وجود مطرح شدن این صحبت، او مشخص نکرد که چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد. حال به رویکرد دیگر اپل درباره‌ی کارت اپل که احتمال رونمایی از این رویکرد هم زیاد است می‌پردازیم.

اولین نسخه‌ی بتا از سیستم عامل iOS 14.5 که اپل برای توسعه‌دهندگان عرضه کرده است دارای ویژگی به نام استفاده چند کاربر از اپل کارت است. در واقع این ویژگی به کاربران دارای این کارت اجازه می‌داد تا حساب متصل به اپل کارت توسط چند نفر، همانند حساب بانکی مشترک، مورد استفاده قرار بگیرد.

با وجود اینکه کارت اپل یک دستگاه سخت‌افزاری نیست و رخ دادن این اتفاق‌ها تنها یک به‌روزرسانی است تا یک رونمایی، ممکن است که اپل انجام این کار‌ را تنها با منتشر کردن بیانیه‌های خبری انجام دهد و نیازی به برگزاری یا استفاده از این رویداد برای رونمایی از این ویژگی نباشد.

منبع: Appleinsider

