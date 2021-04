شیائومی می ۱۱ در تست Dxomark امتیاز مشابهی با پیکسل ۵ کسب کرد

وب‌سایت Dxomark به‌تازگی به بررسی دوربین گوشی شیائومی می ۱۱ پرداخت که نماینده‌ی شرکت چینی در نهایت توانست با کسب امتیاز نه چندان خوب ۱۲۰، هم‌امتیاز به گوگل پیکسل ۵ در جایگاه ۲۱ قرار بگیرد.

شیائومی اوایل سال ۲۰۲۱ بود که از می ۱۱ به عنوان مدل استاندارد پرچم‌داران جدید خود رونمایی کرد. این گوشی مانند خیلی از گوشی‌های دیگر شرکت چینی به دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی مجهز شد تا بدین ترتیب کاربران با پرداخت مبلغی حدودا ۷۰۰ دلار به محصولی با یکی از بهترین دوربین‌ها دسترسی داشته باشند. البته در این محدوده‌ی قیمتی انتظار هم نداشتیم می ۱۱ بتواند عملکرد بی‌نظیری داشته باشد که خب اینطور هم نشد و در تست‌های Dxomark شاهد کسب امتیاز خیلی خوبی توسط این گوشی نبودیم.

گوشی‌های می ۱۱ در حال حاضر در مدل‌های مختلفی در بازار وجود دارند که قدرتمندترین آن هم می ۱۱ اولترا است. جالب است بدانید این گوشی در تست Dxomark موفق شد با امتیاز ۱۴۳ رتبه‌ی نخست را کسب کند در حالی که مدل استاندارد از این سری ۲۰ رتبه پایین‌تر از آن قرار گرفته. البته تا همین یک یا دو سال پیش امتیاز ۱۲۰ بسیار عالی محسوب می‌شد اما با پیشرفت زیادی که شرکت‌ها در زمینه‌ی عکاسی و فیلم‌برداری موبایل داشتند، این روزها باید محصولی با این عملکرد را خوب ارزیابی کنیم.

می ۱۱ اما توانست در بخش عکاسی، امتیاز بسیار خوب ۱۲۷ را کسب کند اما در بخش زوم، به امتیاز ۵۹ بسنده کرد که می‌توان متوجه شد به خاطر این موضوع بود که نماینده‌ی چینی‌ها نتوانست خودی نشان دهد. چون عملکرد آن در فیلم‌برداری هم خوب بود و امتیاز ۱۰۷ برای آن بدست آمد. در مقایسه با گوشی می ۱۰T پرو، می ۱۱ در بخش ویدیو و زوم امتیاز کمتری کسب کرد (۱۱۰ و ۶۱ برای می ۱۰T پرو) اما در بخش عکاسی، نماینده‌ی قدیمی‌تر شیائومی به امتیاز ۱۲۱ دست یافت و ضعیف‌تر ظاهر شد.

در توضیحات این بررسی آمده که می ۱۱ گاهی اوقات در نوردهی عملکرد خوبی ندارد اما خب این مورد فقط گهگاهی پیش می‌آید و در اغلب اوقات همه چیز خوب است. با این حال در مواقعی هم که نوردهی به خوبی اتفاق نمی‌افتد، از کیفیت سایه‌ها کاسته شده و نتایج خوبی رقم نمی‌خورد. اما همانطور که گفته شد، به لطف محدوده‌ی دینامیکی گسترده‌ای که دوربین می ۱۱ دارد، این ضعف در بسیاری از مواقع پوشانده می‌شود.

همچنین Dxomark به تمجید از عملکرد خوب دوربین اصلی این گوشی در عکاسی پرداخت و اعلام کرد جزئیاتی که در تصاویر ثبت شده توسط این سنسور به نمایش در می‌آیند واقعا زیاد است. به همین خاطر در بخش بافت تصویر، این گوشی امتیاز عالی ۱۱۱ را کسب کرد. البته در این بین ضعف‌هایی نیز وجود دارد که می‌توان از جمله مهم‌ترین آن به عملکرد نه چندان دقیق و سریع گوشی در فوکوس خودکار در نور شب اشاره کرد. البته زمانی که محیط دارای نور کافی باشد، همه‌چیز عالی پیش می‌رود. دوربین فوق عریض هم علی‌رغم عملکرد خوب خود، در نمایش دقیق گوشه‌های تصاویر و همچنین در نمایش رنگ‌ها کمی مشکل دارد و مانع از کسب امتیاز بیشتر می ۱۱ شد.

اگر شیائومی برای نماینده‌ی خود، همانند کاری که سامسونگ با گوشی‌های پرچم‌دار خود می‌کند، یک دوربین تله‌فوتوی معمولی هم قرار می‌داد، قطعا این محصول می‌توانست در رتبه‌ی بهتری قرار بگیرد چون بخش بزرگی از امتیازات به خاطر کیفیت بد گوشی در عکاسی از سوژه‌ها در دور دست از دست رفت. به جای این دوربین، یک سنسور ۵ مگاپیکسلی ماکرو در می ۱۱ ایفای نقش می‌کند که خب در واقع بود و نبود آن هم فرقی به رتبه‌ی کنونی گوشی نمی‌کرد.

در بخش پرتره هم می ۱۱ عالی ظاهر شد و به‌خوبی توانست پس‌زمینه را از سوژه تشخیص دهد. البته در توضیحات آمده که گاهی اوقات گوشی در این بخش عملکرد پایداری ندارد و جلوه‌های مصنوعی در تصاویر دیده می‌شود که خب باعث می‌شود کاربر تصور کند تصویر مورد نظر عمق کمی دارد. با این حال این موضوع فقط گاهی اوقات رخ می‌دهد.

در بخش ویدیو هم به لطف سنسور اصلی بزرگی که می ۱۱ دارد، شاهد عملکرد خوبی هستیم. میزان نویز بسیار پایین است و جزئیات تصویر در وضوح ۴K فوق‌العاده بالاست. اما متاسفانه وقتی با این گوشی در نور شب به ضبط ویدیو بپردازید، غالبا با افت کیفیت محسوسی در عملکرد دوربین در نمایش دقیق رنگ‌ها مواجه خواهید شد.

به طور کلی، از آن جایی که پیکسل ۵ هم اصلا گوشی بدی در زمینه‌ی عکاسی و فیلم‌برداری نیست، باید عملکرد می ۱۱ را در این بخش خوب ارزیابی کنیم. بالاخره نباید فراموش کرد می ۱۱ اولترا با امتیاز ۱۴۳ در صدر جدول Dxomark قرار دارد و محصولی با ۲۱ امتیاز کمتر را نمی‌توان عالی خطاب کرد. با این حال برای کاربرانی که به دوربین اصلی نسبتا قدرتمندی نیاز دارند، می ۱۱ پیشنهاد می‌شود چون می‌تواند در محدوده‌ی قیمتی مورد نظر نتایج خوبی را رقم بزند.

آیا شیائومی می ۱۱ می‌تواند رقیب قدر گلکسی S21 باشد؟

