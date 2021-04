یکی از افشاکنندگان اطلاعات به نام DuanRui به‌تازگی تصاویر جدیدی را منتشر کرده است که ما را به شکل بهتری با طراحی جدید ناچ آیفون ۱۳ آشنا می‌کند. این تصاویر جدید در راستای تصاویری هستند که در هفته‌های گذشته از پنل شیشه‌ای نمایشگر آیفون‌های ۱۳ منتشر شد.

البته باید بگوییم که این تصاویر جدید، ناچ به کار رفته در آیفون ۱۳ را در مقایسه با ناچ آیفون ۱۲ نشان می‌دهند. DuanRui این سه تصویر جدید را در توییتر منتشر کرده است. گویا این تصاویر از شبکه‌ی اجتماعی Weibo بدست آمده‌اند. با این وجود باید بگوییم که منبع اصلی منتشر کننده‌ی این تصاویر نامشخص است.

در این تصاویر جدید هم با پنل شیشه‌ای نمایشگر یا محافظ نمایشگری رو‌به‌رو هستیم که همانند تصاویر قبلی دیگر، طراحی ناچ جدید آیفون ۱۳ را نشان می‌دهد. البته در این تصاویر جدید به دلیل نمایش این محافظ شیشه‌ای در کنار آیفون ۱۲، به‌خوبی می‌توان کاهش رخ داده در اندازه‌ی ناچ را دید.

گویا اپل برای کاهش اندازه‌ی ناچ اسپیکر انجام مکالمات را به حاشیه‌ی بالایی نمایشگر منتقل کرده و آن را در بالای اجزای تشکیل دهنده‌ی سیستم تشخیص چهره‌ی Face ID مانند دوربین TrueDepth، قرار داده است. در این تصاویر منتشر شده می‌توان محل جدید قرارگیری اسپیکر مکالمات را که با فضای خالی در بالای Face ID مشخص شده است را هم دید.

گزارش منتشر شده توسط سایت ژاپنی Mac Otakara نشان می‌دهد که آرایه‌ی دوربین‌های TrueDepth به کار رفته در آیفون‌های ۱۳ باریک‌تر شده است زیرا اپل توانسته است که گیرنده‌ را از قسمت بالایی نمایشگر به لبه‌ی کنار دستگاه منتقل کند.

همچنین نشریه‌ی DigiTimes در ماه فوریه (بهمن) مدعی شد که آیفون‌ ۱۳ دارای سیستم Face ID با طراحی جدید است که به اپل اجازه می‌دهد اندازه‌ی ناچ قرارگرفته در قسمت بالایی نمایشگر را کاهش دهد. تحلیلگر قابل اعتماد محصولات اپل، مینگ چی کو، پیش‌تر مدعی شده بود که آیفون ۱۳ ناچ باریک‌تری را خواهد داشت.

البته باید بگوییم که با وجود مطرح شدن این ادعا توسط این تحلیلگر، او عنوان نکرده بود که اپل برای کاهش اندازه‌ی ناچ اسپیکر انجام مکالمات را به حاشیه‌ی بالایی نمایشگر منتقل کرده است. در ضمن تصاویر منتشر شده از ماکت سه بعدی آیفون ۱۳ نشان می‌دهند که ارتفاع ناچ به کار رفته در این آیفون ۵٫۳۵ میلی‌متر است که در مقایسه با ارتفاع ناچ آیفون ۱۲، ۵٫۳۰ میلی‌متر، مقدار اندکی افزایش یافته است.

همچنین عرض ناچ به کار رفته در نسل بعدی آیفون ۲۶٫۸ میلی‌متر است که در مقایسه با عرض ۳۴٫۸۳ میلی‌متری ناچ آیفون ۱۲، چند میلی‌متر کاهش یافته است. برای اطلاع باید بگوییم که اپل برای اولین‌بار در سال ۲۰۱۷ و با رونمایی از آیفون X، از ناچ در آیفون‌ها استفاده کرد.

با وجود اینکه در حدود چهار سال از زمان استفاده از ناچ می‌گذرد اما اپل تاکنون تغییری را در طراحی ظاهری ناچ ایجاد نکرده است. بدون شک در صورت کاهش اندازه‌ی ناچ توسط اپل، این شرکت می‌تواند که اطلاعات بیشتری را در فضای موجود در اطراف ناچ نمایش دهد.

همان‌گونه که می‌دانید اکنون اپل در فضای اطراف ناچ اطلاعاتی مانند میزان شارژ موجود در باتری و میزان سیگنال آنتن ارتباط سلولار را نمایش می‌دهد. دیگر شایعه‌های منتشر شده درباره‌ی آیفون ۱۳ نشان می‌دهند که این دستگاه دارای نمایشگری با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز به نام ProMotion، تراشه‌ی جدید A15، باتری بزرگتر و دیگر تغییرات است. گزارش‌های منتشر شده انتظار دارند که اپل از نسل بعدی آیفون در پاییز امسال رونمایی کند.

