در این مطلب به مقایسه‌ی گلکسی A52 با آیفون SE 2020 می‌پردازیم تا ببینیم در نهایت کدام یک از این دو گوشی که تقریبا در یک محدوده‌ی قیمتی قرار دارند می‌توانند به عنوان یک میان‌رده، گزینه‌ی خوبی برای خرید در سال ۲۰۲۱ باشند.

سامسونگ به‌تازگی از گوشی گلکسی A52 به عنوان جانشین گلکسی A51 رونمایی کرد. محصولی که در بررسی مربوط به آن به این نتیجه رسیدیم که در مجموع، اگر بهترین نباشد، قطعا یکی بهترین میان‌رده‌‌هایی است که تاکنون تولید شده. چرا که گوشی‌های سری گلکسی A دیگر مثل سابق یک میان‌رده‌ با قابلیت‌های میان‌رده نیستند، بلکه یک سری قابلیت خوب از پرچم‌دارها را نیز در خود می‌بینند. گلکسی A52 از نمونه‌های بارز این سری است که از نمایشگر ۹۰ هرتزی با پنل AMOLED، دوربین مجهز به لرزشگیر اپتیکال، اینترنت ۵G و بسیاری موارد خوب دیگر بهره می‌برد.

اما آیا گلکسی A52 واقعا میان‌رده‌ای است که ارزش خرید بالایی داشته باشد؟ در بررسی‌هایی که از این گوشی انجام شد به این پرسش پاسخ مثبت دادیم. اما اگر در مقایسه با محصولی دیگر بخواهیم در نظر بگیریم، شاید اوضاع کمی فرق کند. در محدوده‌ی قیمتی این گوشی در دنیای آیفون‌ها، یک محصول را شاهد هستیم که ظاهری قدیمی دارد اما سال گذشته راهی بازار شد؛ آیفون SE 2020 که اپل آن را با پردازنده‌ای پرچم‌دار و تمام قابلیت‌های یک میان‌رده راهی بازار کرد.

گلکسی SE 2020 توانست در کنار آیفون ۱۱، یکی از پرفروش‌ترین گوشی‌های اپل و البته سال ۲۰۲۰ لقب بگیرد. بنابراین اگرچه ضعف باتری آن بسیار زیاد است، اما نمی‌توان عملکرد عالی آن را نادیده گرفت. بنابراین تصمیم گرفتیم در این مطلب به مقایسه‌ی این دو گوشی بپردازیم و در نهایت ببینیم برای کاربرانی که بودجه‌ی محدودی دارند و به دنبال یک میان‌رده‌ی خوب می‌گردند، کدام گوشی انتخاب بهتری است. در ادامه به صورت خلاصه، به برتری‌های این دو به نسبت هم اشاره خواهیم داشت و سپس به جزئیات پیرامون آن‌ها می‌پردازیم.

گلکسی A52 نمایشگر بسیار بزرگ‌تری دارد

گلکسی A52 دوربین‌های بیشتر و در نتیجه حالت‌های عکاسی گوناگونی دارد

گلکسی A52 طول عمر باتری بیشتری دارد

گلکسی A52 از نمایشگر باکیفیت‌تر با رفرش‌ریت بالاتر بهره می‌برد

گلکسی A52 از جک هدفون و اسلات کارت حافظه بهره می‌برد

گلکسی A52 طراحی مدرن و زیباتری دارد

آیفون SE 2020 جمع و جورتر و بسیار قدرتمندتر است

هر دو گوشی از حسگر اثرانگشت بهره می‌برند

همانطور که مشاهده کردید، هر دو گوشی ظاهرا دو دنیای متفاوت را هدف قرار داده‌اند. اگرچه هر دوی آن‌ها به عنوان میان‌رده به فروش می‌رسند اما گلکسی A52 بیشتر برای آن دسته از کاربرانی مناسب است که به تماشای محتوای تصویری و انجام بازی‌ها علاقه‌مند هستند. از طرفی آیفون SE با این هدف تولید شده که کاربران بتوانند با یک دست به‌راحتی با محصولی کار کنند که از لحاظ قدرت سخت‌افزاری حتی می‌تواند پرچم‌دارهای اندرویدی را هم پشت سر بگذارد. اما خب بسیار کوچک است و طراحی قدیمی و نه چندان کاربردی دارد.

اما پردازنده‌ی A13 بکار رفته در آیفون شاید توان بالایی داشته باشد اما اینطور نباید انتظار داشت که با این گوشی بتوانید کارهایی را انجام دهید که نمی‌توان با پرچم‌دارهای اندرویدی انجام داد. اتفاقا کاملا برعکس است. فضای بسیار کوچک و شلوغ و البته استفاده از باتری کوچک باعث شده گوشی به هیچ عنوان نتواند از پتانسیلی که پردازنده‌ی قدرتمندش در اختیار آن قرار داده استفاده کند.

گلکسی A52 شاید شما را مجبور کند با تنظیمات گرافیکی پایین، بازی مورد نظر خود را انجام دهید، اما طول عمر باتری آن بسیار بالاتر است و مجبور نخواهید بود چند بار در طول روز آن را به خاطر استفاده‌ی سنگین شارژ کنید. بنابراین به نظر می‌رسد در مجموع حتی آیفون SE هم نتواند رقیب خوبی برای گلکسی A52 باشد. هرچند برای آن دسته از کاربرانی که از اکوسیستم اپل استفاده می‌کنند و به محصولات این شرکت علاقه‌مند هستند، خب منطقا آیفون انتخاب بهتری است.

اما می‌پردازیم به مقایسه‌ی جزئی گلکسی A52 و آیفون SE 2020 تا ببینیم آیا در عمل هم نماینده‌ی سامسونگ می‌تواند آیفون کوچک را پشت سر بگذارد یا برعکس این ماجرا اتفاق خواهد افتاد.

بررسی گوشی سامسونگ گلکسی A52؛ از همه نظر مطمئن!

مقایسه‌ی گلکسی A52 با آیفون SE 2020

طراحی و نمایشگر

اگر اندازه‌ی نمایشگر برایتان در خرید یک گوشی در اولویت قرار دارد، بدون اینکه مطلب را ادامه دهید، گلکسی A52 را به عنوان محصولی که باید، خریداری کنید. چرا که در این بخش آیفون SE تقریبا حرف خاصی برای گفتن ندارد. نمایشگر نماینده‌ی سامسونگ ۶.۵ اینچی بوده و پنل AMOLED دارد. از رفرش‌ریت ۹۰ هرتزی هم در آن پشتیبانی می‌شود. حتی اگر مدل ۵G این گوشی را خریداری کنید در کنار مزیت‌های بیشتر، نمایشگر ۱۲۰ هرتزی را نیز خواهید داشت.

در طرف مقابل اما آیفون SE 2020 از پنل LCD بهره می‌برد که خب معمولا LCDهایی که اپل در گوشی‌هایش استفاده می‌کرده کیفیت خوبی داشتند که SE نیز از این قاعد مستثنی نیست. اما این نمایشگر تنها ۴.۷ اینچ دارد و برای آن دسته از کاربرانی که به تماشای فیلم و انجام بازی علاقه دارند، اصلا توصیه نمی‌شود. اما اگر جز آن دسته‌ای هستید که معتقد هستند گوشی باید از ۵ اینچ کوچک‌تر باشد، بنابراین آیفون SE را به عنوان خرید اول و آخر خود در نظر بگیرید چون گوشی جدیدی با این اندازه تولید نشده.

لازم به ذکر است بهره‌مندی از نمایشگر OLED تمام مزیت‌های این پنل را هم با خود به همراه دارد که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به مصرف انرژی کمتر، نمایشگر همیشه روشن و مواردی از این دست اشاره کرد که در گلکسی A52 و نه آیفون SE 2020 شاهد آن‌ها هستیم.

در بخش طراحی اما اوضاع کمی فرق می‌کند. آیفون SE 2020 اصلا طراحی مدرنی ندارد و دور تا دور نمایشگر آن را حواشی بسیار زیادی فرا گرفته. به گونه‌ای که احساس می‌کنید آیفون ۸ سال ۲۰۱۷ را در دست گرفته‌اید تا یک گوشی از سال ۲۰۲۰. اما با این حال یک حس کلاسیک و نوستالژی وجود دارد که در کنار استفاده از آلومینیوم و شیشه در ساخت بدنه، باعث شده آیفون SE یکی از باکیفیت‌ترین میان‌رده‌های بازار باشد.

گلکسی A52 اما کاملا پلاستیکی است. البته سامسونگ آن را به گونه‌ای طراحی کرده که کاربر با در دست داشتن گوشی گمان می‌کند از جنس فلز ساخته شده که خب اینطور نیست اما حس بسیار عالی در دست دارد. هرچند باز هم می‌توان به‌خوبی بین آن و یک پرچم‌دار با بدنه‌ای باکیفیت‌تر تفاوت را متوجه شد. سامسونگ در این گوشی از حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر استفاده کرده که به دلیل استفاده از پنل LCD، تعبیه‌ی آن در آیفون غیرممکن بود. در نتیجه هیچ هدررفتی در پنل جلویی گلکسی A52 مشاهده نمی‌شود و کاربر فقط صفحه را مشاهده می‌کند که با حواشی بسیار کمتری احاطه شده است.

روی پنل پشتی هم آیفون تنها یک دوربین دارد و یک فلش و لوگوی اپل که در مرکز پنل قرار دارد. گلکسی A52 هم الهام گرفته از طراحی پرچم‌داران سری S21، در یک ماژول نسبتا بزرگ، میزبان ۴ دوربین است که یک فلش نیز آن‌ها را همراهی می‌کند. نام سامسونگ هم در پایین‌ترین بخش این پنل نوشته شده. جز این موارد، هر دو گوشی طراحی کاملا ساده و زیبایی دارند. اما اینکه کدام یک زیبا‌تر است موضوعی است که کاربران باید در رابطه با آن تصمیم بگیرند.

دوربین

چه در رده‌ی پرچم‌دار و چه در بخش میان‌رده، اپل خیلی طرفدار بازی با اعداد نیست و معمولا از این حیث گوشی‌هایی که در اختیار دارد به گونه‌ای هستند که با کمترین اعداد، بهترین عملکرد را از خود به نمایش می‌گذارند. اما می‌دانیم فاصله‌ی دوربین اصلی آیفون SE که ۱۲ مگاپیکسلی است با دوربین گلکسی A52 آنقدری زیاد نیست که بخواهیم بگوییم برنده‌ی بی چون و چرای این بخش نماینده‌ی کوچک اپل است. به همین خاطر دوربین‌های بیشتری که میان‌رده‌ی کره‌ای‌ها در اختیار دارد باعث می‌شود در مجموع، این رقابت به سود آن به پایان برسد.

با این حال این چیزی بود که روی کاغذ به نظر می‌رسد. باید دید آیا در عمل واقعا نبود دوربین‌های بیشتر باعث کاسته شدن از جذابیت قابلیت‌های آیفون در بخش عکاسی و فیلم‌برداری می‌شود یا اینکه این گوشی ثابت می‌کند برای درخشش نیازی به در اختیار داشتن چند دوربین نیست.

دوربین اصلی گلکسی A52 سنسوری به بزرگی ۶۴ مگاپیکسل دارد که در رده‌ی گوشی‌های میان‌رده، بسیار عالی است. خصوصا اینکه اکنون پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال هم به آن اضافه شده که در میان‌رده‌های دیگر به ندرت دیده می‌شود یا اصلا دیده نمی‌شود. وجود لرزشگیر اپتیکال باعث می‌شود عملکرد گوشی در ضبط ویدیو بسیار بهبود پیدا کند و در نور شب هم که گوشی برای ثبت تصاویری باکیفیت نیاز به ثبات دارد، تصاویر خوبی ثبت کند.

در کنار این دوربین شاهد حضور سنسوری ۱۲ مگاپیکسلی هستیم که به صورت فوق عریض عکاسی می‌کند. این دوربین‌ها اگرچه در تعداد کمی از گوشی‌ها به خوبی دوربین اصلی عکاسی می‌کنند اما به صورت کلی به خاطر نوع کاربردی که دارند، در مواقع زیادی برای عکاسی به آن‌ها نیاز پیدا خواهید کرد. برای ثبت تصویری افقی یا تصویری هنری و زیبا، وجود دوربین فوق عریض اهمیت بالایی دارد که خوشبختانه گلکسی A52 از آن بهره‌مند است.

دو سنسور دیگر گلکسی A52 که خب بعید به نظر می‌رسد از شنیدش هیجان‌زده شوید، دوربین‌های ۵ مگاپیکسلی ماکرو و سنجش عمق هستند که اولی برای ثبت تصاویر از فواصل بسیار نزدیک و دومی هم برای ثبت تصاویر پرتره بکار می‌روند. که خب سنسور سنجش عمق عکاسی نمی‌کند و در این زمینه به کمک دوربین اصلی می‌آید. کیفیت دوربین ماکرو هم خوب است و در واقع آنچه که کاربر نیاز دارد برطرف می‌شود. دوربین سلفی این گوشی هم ۳۲ مگاپیکسلی است که عملکرد خوبی هم دارد.

اما می‌رسیم به نماینده‌ی کوچک دنیای اپل یعنی آیفون SE 2020 تا ببینیم این محصول چه حرفی برای گفتن دارد. بررسی این گوشی در بخش دوربین خیلی ساده است. چرا که یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اصلی و یک دوربین سلفی ۷ مگاپیکسلی در اختیار دارد. شاید از لحاظ تعداد ناامید شوید اما عملکرد این دوربین‌ها، به خصوص دوربین اصلی فوق‌العاده پایدار و چیزی فراتر از حد انتظار است. این موضوع را در نظر بگیرید که یک محصول ۴.۷ اینچی کوچکی درون جیب شماست که هنگام عکاسی و فیلم‌برداری می‌تواند بهترین عملکرد را در محدوده‌ی قیمتی مورد نظر در اختیارتان قرار دهد. هیجان‌انگیز‌تر اینکه این دوربین از لرزشگیر اپتیکال هم بهره می‌برد اما متاسفانه خبری از حالت شب در آن نیست.

اما می‌پردازیم به نمونه تصاویر ثبت شده توسط گلکسی A52 و آیفون SE 2020 تا ببینیم آیا در عمل هم نتایج روی کاغذ ثبت می‌شود یا خیر.

دوربین اصلی

به طور کلی، تصاویری که گلکسی A52 ثبت کرده رنگ‌های جذاب‌تر و همچنین کنتراست بیشتری دارند که خب این موضوع غالبا به سلیقه‌ی کاربر بستگی دارد که بخواهد گوشی مورد نظر چگونه رنگ‌ها را برایش به نمایش در بیاورد. آیفون SE 2020 بیشتر به این تمایل دارد که یک سایه‌ی زرد رنگ روی تصاویر بیندازد. در نتیجه اگر به نمونه‌های ثبت شده توسط این گوشی دقت کنید، می‌بینید که کمی گرم هستند. در غیر این صورت با یک نگاه ساده می‌توانید متوجه شوید آنچه که آیفون ثبت کرده از لحاظ رنگ‌بندی به حقیقت نزدیک‌تر است.

حالت شب

هر دو گوشی در زمینه‌ی گستره‌ی دینامیکی و بکارگیری الگوریتم HDR عملکرد خوبی دارند اما طبق معمول و مطابق انتظار این نماینده‌ی سامسونگ هست که اگر بخواد تفاوتی باشد، آن را در برخی صحنه‌ها به سود خود تمام می‌کند. مثلا به آسمان پشت نیمکت یا حالت گل‌های تزئینی نگاه کنید، تا به‌خوبی متوجه این موضوع شوید که گلکسی A52 در هر دو بخش، بهتر از رقیب ظاهر شد. اما در عکاسی در نور شب، صرف نظر از اینکه حالت شب فعال باشد یا غیرفعال (در هر صورت آیفون SE از آن بی‌بهره است)، نماینده‌ی سامسونگ توانست آیفون را با اختلاف پشت سر بگذارد.

بزرگ‌نمایی

در بخش بزرگ‌نمایی اما آیفون که اصلا دوربینی جز دوربین اصلی ندارد و در گلکسی A52 هم سنسور تله‌فوتو دیده نمی‌شود. بنابراین هر دو گوشی باید به قدرت دوربین اصلی خود در این بخش متکی باشند که به صورت دیجیتال روی سوژه‌ها زوم کند. در گلکسی A52 این میزان به ۱۰ برابر می‌رسد و متاسفانه در آیفون SE اصلا شمارشی برای میزان زوم تعیین نشده و فقط یک منوی اسلایدی شکل وجود دارد که کاربر باید آن را کم یا زیاد کند. اما با تطبیق میزان زوم آن با گلکسی A52، به نظر می‌رسد باید ۶ برابر باشد.

اینطور که به نظر می‌رسد، در زوم ۶ برابری آیفون توانست تصویر باکیفیت‌تر و پرجزئیات‌تری را به نسبت گلکسی A52 ثبت کند. اما به صورت کلی، بدیهی است هیچ یک از آن‌ها نمی‌توانند آنطور که باید نیاز شما را برآورده کنند و اگر یکی از دیگری بهتر هم باشد، به این معنا نیست که می‌تواند کاربر را بسیار راضی نگه دارد. این موضوع را می‌توانید در تصاویر بالا به خوبی مشاهده کنید.

گلکسی A52 همانطور که مشاهده کردید از قابلیت‌های خوبی نظیر حالت شب، Single Take (ضبط چندین تصویر و ویدیو با یکبار فشردن کلید شاتر در حالت‌های مختلف)، امکان عکاسی ماکرو و پرتره بهره می‌برد که در آیفون SE شاهد آن‌ها نیستیم. البته آیفون هم از حالت پرتره بهره می‌برد اما زمانی فعال می‌شود که چهره‌ی انسان را تشخیص دهد. یعنی اگر از بخواهید از حیوانی عکس پرتره تهیه کنید، آیفون از انجام آن ناتوان است.

شما عزیزان می‌توانید نمونه تصاویر ثبت شده توسط دوربین فوق عریض و ماکروی گلکسی A52 را به همراه نمونه‌های ثبت شده در حالت پرتره در زیر مشاهده کنید.

همانطور که می‌بینید، گلکسی A52 مانند بسیاری از گوشی‌های میان‌رده‌ی دیگر در بخش دوربین تنوع زیادی دارد اما خب آیفون SE 2020 تنها یک کاربرد دارد و آن را هم انصافا با کیفیت بسیار خوبی انجام می‌دهد.

در عکاسی سلفی اما باز هم روی کاغذ برتری از آن نماینده‌ی سامسونگ است. دوربین تعبیه شده در حفره‌ی کوچک روی نمایشگر این گوشی سنسوری به بزرگی ۳۲ مگاپیکسل دارد و عملکرد آن در تمامی شرایط نوری خوب است. اما خب این دوربین اندکی رنگ پوست را غیرواقعی به نمایش در می‌آورد و گاهی اوقات کاملا پوست سوژه رنگ‌پریده می‌شود. عملکرد این دوربین در حالت پرتره هم شگفت‌زده‌تان نمی‌کند.

در نمایش طبیعی رنگ پوست و پرتره، آیفون SE برنده‌ی این بخش می‌شود اما خب در نمایش جزئیات نماینده‌ی سامسونگ پیشی می‌گیرد. مهم‌تر اینکه زمانی که بخواهید در نور شب به عکاسی بپردازید، گلکسی A52 حالت شب را در اختیارتان قرار می‌دهد که عملکرد خوبی هم دارد و خب اینجا جایی است که آیفون SE 2020 تسلیم می‌شود. شما عزیزان می‌توانید نمونه‌های ثبت شده را در زیر مشاهده کنید.

فیلم‌برداری

در بخش فیلم‌برداری هم هر دو گوشی به لطف لرزشگیر اپتیکالی که دارند عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش می‌گذارند. البته لرزشگیر آیفون اندکی بهتر است اما خب در نمایش رنگ‌ها، جزئیات، گستره‌ی دینامیکی و موارد اینچنینی عملکرد آن‌ها تا حد زیادی برابر است. شما عزیزان می‌توانید نمونه ضبط شده توسط دو گوشی را در زیر مشاهده کنید. (ابتدا گلکسی A52 و سپس آیفون SE 2020).

دانلود mp4

دانلود mp4

عملکرد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری

گلکسی A52 در مدل ۴G خود از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۲۰G بهره می‌برد. این پردازنده در دسته‌ی میان‌رده‌ها قرار می‌گیرد و از لحاظ قدرت پردازشی و گرافیکی به شکل نامحسوسی از اسنپدراگون ۷۳۰ بهتر است. بنابراین نباید انتظار داشته باشید بهترین عملکرد را داشته باشد اما خب به لطف بهره‌مندی از هشت هسته با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز (فرکانس هسته‌های بزرگ)، می‌تواند به راحتی از پس کارهای روزمره برآید. مدل ۵G هم از پردازنده‌ی قدرتمندتر اسنپدراگون ۷۵۰G بهره می‌برد که آن هم یک میان‌رده به حساب می‌آید.

بدون شک و بدون هیچ بحثی می‌دانیم آیفون SE 2020 در این بخش نه با فاصله‌ی اندک بلکه با اختلاف بسیار زیادی گلکسی A52 را پشت سر می‌گذارد. تراشه‌ی قدرتمند A13 که قلب تپنده‌ی سری آیفون ۱۱ را تشکیل می‌دهد با ۶ هسته با فرکانس ۲.۶۵ گیگاهرتز (فرکانس هسته بزرگ)، از پس قدرتمندترین پردازش‌ها و بازی‌های سیستم‌عامل iOS بر می‌آید. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که این قدرت زیاد، یک باتری پرظرفیت را هم می‌طلبد که در این بخش آیفون SE ناامید کننده ظاهر می‌شود. بنابراین شاید بتوانید برای ساعاتی محدود از قدرت آن لذت ببرید اما این تجربه‌ی لذت‌بخش اصلا تداوم ندارد.

به صورت خلاصه بخواهیم بگوییم، آیفون SE 2020 در تمام فعالیت‌های پردازشی و گرافیکی اعم از عملکرد در بازی‌ها، ویرایش ویدیو، انجام کارهای روزمره و … فاصله‌ی زیادی با گلکسی A52 دارد. البته گلکسی A52 هم عملکرد خوبی دارد اما خب وقتی فعالیت‌ها سنگین‌تر می‌شوند، آن جاست که ضعف سخت‌افزاری خود را نشان می‌دهد.

گلکسی A52 در مدل پایه‌ی خود به ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی مجهز شده که پشتیبانی از کارت حافظه‌ی جانبی هم باعث شده کاربر هیچ نگرانی از بابت اتمام حافظه نداشته باشد. از طرفی آیفون SE 2020 در مدل پایه‌ی خود که حدودا ۴۰۰ دلار نیز قیمت دارد، به ۶۴ گیگابایت حافظه‌ی داخلی مجهز شده و از کارت حافظه‌ی جانبی هم پشتیبانی نمی‌کند. کاربر برای خرید مدل ۱۲۸ گیگابایتی این محصول هم باید حدودا ۵۰ دلار بیشتر بپردازد. شما عزیزان می‌توانید عملکرد سخت‌افزاری دو گوشی را در بنچمارک‌های مختلف در زیر مشاهده کنید.

در بخش حافظه‌ی رم، گلکسی A52 در ضعیف‌ترین مدل خود به ۴ گیگابایت مجهز شده که این روزها برای یک گوشی اندرویدی کم اما رضایت‌بخش به حساب می‌آید و می‌تواند هنوز هم از پس کارهای سبکی که به آن محول می‌شود برآید. آیفون SE 2020 اما ۳ گیگابایت حافظه‌ی رم در تمامی مدل‌های خود دارد که خوب به لطف رفتار متفاوت سیستم‌عامل iOS، عملکرد بسیار عالی دارد. البته گلکسی A52 در قدرتمندترین مدل خود ۸ گیگابایت رم دارد اما این موضوع در ضعیف‌تر بودن آن به نسبت آیفون هیچ تغییری پدید نمی‌آورد.

در بخش نرم‌افزار هم شاهد حضور اندروید ۱۱ به عنوان سیستم‌عامل پیش‌فرض گلکسی A52 هستیم که احتمالا به مدت ۳ سال به سیستم‌عامل جدید پشتیبانی می‌شود و این یعنی با اندروید ۱۴ به کار خود پایان خواهد داد. به مدت ۴ سال هم انتظار می‌رود برای این گوشی آپدیت امنیتی ارسال شود.

آیفون اما کار خود را با iOS 13 آغاز کرد و احتمالا تا ۵ سال دیگر هم آپدیت می‌شود چون اپل در این زمینه سابقه‌ی بسیار خوبی دارد. با این حال هر دو سیستم‌عامل کیفیت و قابلیت‌های خاص خود را دارند اما غالبا اینطور است که اندروید دست کاربر را برای انجام کارهای مختلف بیشتر باز می‌گذارد. با این حال بستگی به کاربر دارد که چه خواسته‌ای از گوشی خود دارد و اینکه با چه اکوسیستمی بیشتر سر و کار دارد.

طول عمر باتری

از لحاظ ظرفیت و مدت زمان نگه‌داری شارژ و حتی زمان شارژ شدن، آیفون SE 2020 با فاصله‌ی زیادی پشت سر گلکسی A52 قرار می‌گیرد. این گوشی به یک باتری ۱۸۲۱ میلی‌آمپر ساعتی مجهز شده که خب اصلا میزان ایده‌آلی در سال ۲۰۲۱ محسوب نمی‌شود و کاربر باید دائما شارژر یا پاوربانک به همراه داشته باشد. در طرف مقابل گلکسی اما به یک منبع تغذیه‌ی ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز شده که به لطف یک سری بهینه‌سازی نرم‌افزاری می‌تواند گوشی را به‌راحتی تا یک روز استفاده برای کاربر آماده نگه دارد.

شما عزیزان می‌توانید در تست‌های زیر، عملکرد این دو گوشی را در بخش‌هایی نظیر وب‌گردی، انجام بازی، مشاهده‌ی ویدیو و مدت زمان مورد نیاز برای شارژ شدن از ۰ تا ۱۰۰ مشاهده کنید.

لازم به ذکر است گلکسی A52 در یک مدل ۵G نیز در دسترس قرار دارد منتها آیفون SE 2020 در تمامی مدل‌ها به خاطر بهره‌مندی از تراشه‌ی A13، تنها از اینترنت ۴G/LTE پشتیبانی می‌کند.

نتیجه

گلکسی A52 همانطور که در بررسی‌های گذشته هم مشاهده کردیم، نشان داده در مجموع یکی از بهترین گوشی‌های میان‌رده در محدوده‌ی قیمتی خود است. البته که گوشی‌های دیگری هم از شرکت‌های دیگر وجود دارند که علی‌رغم قیمت پایین‌تر، عملکرد بسیار خوبی هم دارند منتها اگر به گوشی‌های شرکت کره‌ای علاقه دارید، باید بدانید گلکسی A52 یک تلاش خوب از سوی سامسونگ بوده که ارزش خرید بالایی دارد.

اما آیفون SE هم نشان داده می‌توان ابعاد کوچکی داشت اما از لحاظ توانایی پردازشی، عملکرد بی‌نظیری را حتی با مبلغی کمتر از ۵۰۰ دلار ارائه داد. با این حال بررسی‌ها در ادامه نشان داد ملاک انتخاب شاید همیشه قدرت پردازشی و گرافیکی نباشد و نیازهای دیگری هم وجود دارند که کاربر باید با یک محصول خوب به تمام آن‌ها رسیدگی کند.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا گلکسی A52 را به آیفون SE 2020 ترجیح می‌دهید؟

منبع: PhoneArena

The post مقایسه‌ی گلکسی A52 با آیفون SE 2020؛ جذابیت گوشی فقط به پردازنده نیست! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala