یکی از افشاکنندگان اطلاعات به نام l0vetodream به‌تازگی مدعی شده است که اپل ممکن است در رویداد Spring Loaded از آی‌مک با طراحی جدید و در رنگ‌های متنوع رونمایی کند. همان‌گونه که می‌دانید اپل می‌خواهد این رویداد را در ۲۰ آوریل (۳۱ فروردین) برگزار کند.

این شخص در توییت منتشر شده لوگوی اپل در نظر گرفته شده برای دعوتنامه‌ی رویداد Spring Loaded را در کنار لوگوی قدیمی و رنگارنگ اپل و مدل G3 آی‌مک با رنگ‌های متنوع قرار داده است. یکی دیگر از افشاکنندگان اطلاعات به نام Jon Prosser پیش‌تر مدعی شده بود که اپل می‌خواهد همانند مدل G3 آی‌مک، نسل بعدی آی‌مک را در رنگ‌های متنوعی عرضه کند.

در کنار استفاده از رنگ‌های جدید، نشریه‌ی بلومبرگ پیش‌تر مدعی شده بود که اپل طراحی ظاهری آی‌مک جدید را به طور کامل دگرگون خواهد کرد و نسل بعدی آی‌مک طراحی ظاهری مشابه نمایشگر Pro Display XDR خواهد داشت. علاوه‌بر استفاده‌ی اپل از نمایشگری با حاشیه‌های کمتر در این دستگاه، این شرکت حاشیه‌ی زیاد موجود در زیر نمایشگر نسل کنونی آی‌مک را هم حذف خواهد کرد.

برای اطلاع باید بگوییم که اپل از نسل کنونی آی‌مک در سال ۲۰۱۲ رونمایی کرد و از آن زمان تاکنون تغییری را در طراحی ظاهری این دستگاه ایجاد نکرده است. دیگر اطلاعات منتشر شده درباره‌ی آی‌مک نشان می‌دهند که اپل در حال توسعه‌ی دو مدل از آی‌مک برای جایگزین کردن آن‌ها با مدل‌های ۲۱٫۵ و ۲۷ اینچ کنونی است.

L0vetodream به‌تازگی ادعا‌ی دیگری را هم درباره‌ی نسل بعدی آی‌مک مطرح کرده و گفته است که به احتمال زیاد یکی از این مدل‌های در حال توسعه نمایشگری بزرگتر از ۲۷ اینچ خواهد داشت.

در نهایت باید بگوییم که دیجی‌کالا مگ هم پخش زنده‌ی این مراسم و خبر‌های مرتبط با آن را پوشش خواهد داد و شما می‌توانید برای تماشای این مراسم و مطلع شدن از محصولات رونمایی شده این نشریه را فردا ساعت ۲۱:۳۰ دنبال کنید.

آیپد پرو، ایرتگز و چیزهای دیگر؛ از رویداد ۳۱ فروردین اپل چه انتظاری داریم؟

