دولت بریتانیا قصد دارد قرارداد ۴۰ میلیارد دلاری فروش Arm به انویدیا را مورد بررسی قرار دهد. قرار است تا انتهای ماه ژوئیه (اوایل مرداد) گزارش اولیه‌ای در مورد این تصاحب آماده شود که در کنار نگرانی‌های امنیت ملی، بحث‌های مربوط به اقدامات ضد رقابتی و مسائل حقوقی را هم پوشش خواهد داد.

در بیانیه‌ی وزارت دیجیتال و فرهنگ بریتانیا آمده که شرکت Arm یکی از بازیگران کلیدی در بازار جهانی تراشه محسوب می‌شود و تراشه‌ها هم عضو جدایی‌ناپذیر زیرساخت و امنیت ملی بریتانیا به شمار می‌روند. روی هم رفته حدود ۹۵ درصد از گوشی‌های جهان از تراشه‌های مبتنی بر طراحی‌های شرکت Arm بهره می‌برند.

بعد از اتمام گزارش، وزیر فرهنگ و دیجیتال بریتانیا می‌تواند این قرارداد را تایید کند، شرایطی برای آن در نظر بگیرد یا اینکه دستور می‌دهد این قرارداد به طور عمیق‌تری مورد بررسی قرار بگیرد. طبق قوانین این کشور، قراردادهای انتقال مالکیت شرکت‌هایی که در سال بیش از ۱ میلیون پوند درآمد دارند، می‌توانند مورد بررسی دولت قرار بگیرند.

باید خاطرنشان کنیم اگرچه Arm یک شرکت بریتانیایی محسوب می‌شود، اما این اولین باری نیست که مالیکت آن به یک شرکت خارجی منتقل می‌شود. در سال ۲۰۱۶، شرکت ژاپنی SoftBank موفق به تصاحب Arm شد. طبق گزارش خبرگزاری بلومبرگ، کمیسیون تجارت فدرال آمریکا هم در حال بررسی این قرارداد است.

علاوه بر نگرانی دولت‌ها، طی ماه‌های گذشته شرکت‌های مایکروسافت، گوگل و کوالکام نگرانی خود را بابت تصاحب شرکت Arm توسط انویدیا به اطلاع نهادهای نظارتی رسانده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این شرکت‌ها با نهادهای نظارتی در آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و چین تماس گرفته‌اند و گفته‌اند که نگران تغییر قوانین مربوط به مجوزهای شرکت Arm هستند.

