یک روزنامه هلندی به تازگی گزارشی را منتشر کرده که در آن هواوی متهم به شنود مکالمات کاربران اپراتور مخابراتی KPN در این کشور شده است. گفته می‌شود در سال ۲۰۱۰ این موضوع به اطلاع KPN رسیده ولی این شرکت هیچوقت این موضوع را فاش نکرده است. هواوی در واکنش به این گزارش، ادعای شنود کاربران در هلند را رد کرد.

در این گزارش آمده که اعتبار KPN در صورت افشای این موضوع به شدت آسیب می‌دید. در سال ۲۰۱۰ این اپراتور مخابراتی حدود ۶.۵ میلیون کاربر داشته که آمار قابل توجهی محسوب می‌شود. منتقدان هواوی حالا به لطف این گزارش بیش از پیش می‌توانند از این شرکت انتقاد کنند و احتمال کاهش محدودیت‌های فعالیت هواوی در کشورهایی مانند بریتانیا کمتر شده است.

هواوی در بیانیه‌ی خود گفته: «کارمندان این شرکت دسترسی غیر مجاز به به شبکه و داده‌های KPN نداشته‌اند و داده‌های این شبکه را استخراج نکرده‌اند.»

در سال ۲۰۱۹ شرکت KPN به جای استفاده از تجهیزات هواوی‌ برای شبکه‌ی ۵G خود، شرکت سوئدی اریکسون را برای این کار انتخاب کرد. همچنین به غیر از بریتانیا، دولت سوئد هم استفاده از تجهیزات مخابراتی هواوی‌ را ممنوع کرده است. این شرکت به دلیل تحریم‌های آمریکا با مشکلات زیادی مواجه شده و این‌گونه گزارش‌ها هم مشکلات این شرکت را دوچندان می‌کنند.

تحریم‌های آمریکا تا چه مدت می‌تواند سرعت رشد هواوی را کم کند؟

منبع: Android Central

The post هواوی اتهام شنود مکالمات تلفنی در هلند را رد کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala