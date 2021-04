سامسونگ ظاهرا قرار است به‌زودی از یک میان‌رده‌ی دیگر از سری M رونمایی کند که طبق خبرهای اخیر گلکسی M32 نام داشته و احتمالا به یک باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی نیز مجهز خواهد شد.

سامسونگ درست مانند سیاست سال‌های اخیر خود در قبال گوشی‌های سری A، مدتی است که گوشی‌هایی با مشخصات و قابلیت‌های تقریبا مشابه با همین سری اما با پسوند M تولید و آن‌ها را غالبا با هدف عرضه در هندوستان راهی بازار می‌کند که خب می‌بینیم در بازارهای دیگر هم می‌توان به آن‌ها دسترسی داشت.

در حال حاضر گوشی‌های نسبتا زیادی از این سری وجود دارند اما سامسونگ همچنان به تولید آن‌ها ادامه می‌دهد و در همین راستا قصد دارد به‌زودی از یک میان‌رده‌ی دیگر تحت عنوان گلکسی M32 رونمایی کند. این گوشی احتمالا از اینترنت ۵G پشتیبانی نمی‌کند اما خب خبری در این رابطه در اختیار نداریم که صحت گفته‌مان را تایید کند.

تنها چیزی که فعلا پیرامون این محصول می‌دانیم، تجهیز آن به یک باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که اطلاعات در این رابطه هم از لیست آژانس گواهی DEKRA منتشر شده. البته ظرفیت باتری در این لیست ۵۸۳۰ میلی‌آمپر ذکر شده که معمولا در مشخصات فنی، ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت برای آن درج می‌شود.

اگرچه در این لیست نامی از گلکسی M32 به صورت مشخص برده نشده اما با در نظر گرفتن شماره مدل باتری آن یعنی EB-BM32۵ABN می‌توان به خوبی متوجه شد که گوشی مورد نظر واقعا همان M32 است. اما خب متاسفانه اطلاعات دیگری در رابطه با این محصول در اختیار نداریم. هرچند با در نظر گرفتن شایعات و حدس‌هایی که در این باره زده می‌شود و همچنین با توجه به مشخصات گلکسی A32 به عنوان محصول مشابه از سری A، به نظر می‌رسد این گوشی هم به نمایشگری ۶.۴ اینچی با پنلی از جنس AMOLED و دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی مجهز شود.

اینکه این گوشی از سری M هست یعنی باید انتظار داشته باشیم به نسبت گلکسی A32 اندکی از لحاظ طراحی تفاوت داشته باشد. حال این تفاوت طراحی بیشتر در کدام بخش خود را نشان می‌دهد موضوعی است که باید طی هفته‌های آینده و با انتشار خبرهای بیشتر پیرامون این گوشی از بابت آن مطمئن شویم.

گلکسی M42 5G روز ۸ اردیبهشت با اسنپدراگون ۷۵۰G رونمایی می‌شود

