اینطور که به نظر می‌رسد، امسال قرار است سال بزرگی برای شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند باشد. چرا که گفته می‌شود شرکت‌هایی نظیر سامسونگ، شیائومی، اوپو، ویوو،‌ میزو و ZTE قرار است از محصولاتی با دوربین سلفی زیر نمایشگر رونمایی کنند.

دوربین زیر نمایشگر قدمی است به سوی تمام صفحه شدن گوشی‌های امروزی که برای برخی از شرکت‌ها صرفا در حد یک محصول آزمایشی باقی مانده در حالی که برای برخی دیگر نظیر ZTE (با گوشی Axon 20) در قالب یک محصول واقعی نمود پیدا کرد. البته دیدیم در بررسی دوربین سلفی، هنوز هم این فناوری آنقدرها جذابیت ندارد و کاهش کیفیت تصاویر را سبب می‌شود. اما کسی از این بابت ناراحت یا متعجب نیست.

بدیهی بود شرکتی نظیر ZTE در اولین تلاش خود جهت دستیابی به دوربین سلفی زیر نمایشگر، اگر بگوییم شکست نخورد، باید گفت به صورت صد درصد موفق نمی‌شود. فقط کافی است تلاش اول سامسونگ در ساخت گوشی تاشو را به خاطر بیاورید که اواخر سال ۲۰۱۹ رخ داد و آن همه خبرساز شد.

حال اما به نظر می‌رسد غول کره‌ای و تعدادی دیگر از شرکت‌ها که در بالا به نام آن‌ها اشاره شده در تلاش هستند امسال حتما از یک گوشی با دوربین زیر نمایشگر رونمایی کنند. این اتفاق ظاهرا در نیمه‌ی دوم سال میلادی جاری رخ خواهد داد اما از بابت تاریخ دقیق آن بی‌خبریم.

به گفته‌ی یکی از موثق‌ترین افشاگران حوزه‌ی فناوری یعنی Ice Universe، محصولی که سامسونگ و اوپو قصد دارند فناوری یاد شده را در آن مورد استفاده قرار دهند یک گوشی تاشو خواهد بود در حالی که شیائومی در می میکس ۴ از آن بهره می‌برد. پیش از این هم شنیده بودیم ویوو نکس ۵ قرار است با فناوری بهبود یافته‌ی دوربین سلفی زیر نمایشگر در نیمه‌ی دوم امسال راهی بازار شود و به همین خاطر نام این شرکت چینی هم در لیستی که در اختیار داریم دیده می‌شود.

ZTE اما داستان متفاوتی دارد. همانطور که اشاره شد، این شرکت چینی با گوشی Axon 20 5G، پیش از این هم فناوری دوربین زیر نمایشگر را در یک دستگاه واقعی مورد استفاده قرار داده بود اما خب کیفیت پایین تصاویر ثبت شده توسط این دوربین که در نتیجه‌ی فناوری یاد شده نیز بود، باعث شد اولین تجربه موفقیت بزرگی در پی نداشته باشد. حالا شرکت اعلام کرده Axon 30، نسل دوم این فناوری را در خود خواهد داشت اما متاسفانه خبر خاصی در رابطه با آن در اختیار نداریم.

متن توییت Ice Universe در این رابطه نیز به شرح زیر است:

نیم‌سال دوم سال جاری زمانی است که فناوری دوربین زیر نمایشگر را حداقل در گوشی‌های شرکت‌هایی مثل سامسونگ (تاشو)، شیائومی (می میکس ۴)، اوپو (تاشو)، ویوو و ZTE (نسل دوم) شاهد خواهیم بود.

نظر شما در این رابطه چیست؟ با اینکه سامسونگ صحبتی در این رابطه نکرده، فکر می‌کنید واقعا امسال قصد داشته باشد از محصولی تاشو با این فناوری رونمایی کند؟ آن هم محصولی که خود به واسطه‌ی طراحی خاصی که دارد در ابتدای مسیر قرار دارد و باید در درجه‌ی اول اعتماد کاربران را به خود جلب کند تا اینکه از یک فناوری ریسکی دیگر در آن استفاده شود.

گوشی‌های تاشو شیائومی، ویوو، اوپو و گوگل در سال ۲۰۲۱ عرضه می‌شوند

منبع:‌ GSMArena

The post سامسونگ، شیائومی و چند شرکت دیگر امسال از گوشی‌های خود با دوربین زیر نمایشگر رونمایی می‌کنند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala