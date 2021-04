اینطور که به نظر می‌رسد، طی همین ماه (یا نهایتا اوایل ماه بعد) قرار است شاهد رونمایی از گوشی گیمینگ ردمی باشیم که پیش از این هم خبرهای زیادی پیرامون آن منتشر شده بود. در همین راستا امروز خبری منتشر شد که تایید کرد گوشی گیمینگ ردمی با پردازنده‌ی Dimensity 1200 شرکت مدیاتک، باتری پرظرفیت ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژر ۶۷ واتی راهی بازار می‌شود.

مدت‌هاست که می‌شونیم ردمی قرار است از یک گوشی گیمینگ رونمایی کند و این خبر را حتی مدیرعامل این شرکت یعنی لو ویبینگ بارها در شبکه‌ی اجتماعی ویبو با کاربران به اشتراک گذاشت و هربار هم اطلاعاتی از آن دریافت کردیم که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به نمایشگر E4 AMOLED ساخت سامسونگ با رفرش‌ریت ۱۴۴ هرتز اشاره کرد.

امروز هم خبری منتشر شد مبنی براینکه این گوشی مورد انتظار با پردازنده‌ی Dimensity 1200 راهی بازار می‌شود. پردازنده‌ای که اگرچه به قدرت و کیفیت اسنپدراگون ۸۸۸ نیست اما فوق‌العاده قدرت بالایی دارد و می‌تواند به راحتی از پس تمام بازی‌های دنیای اندروید برآید. از طرفی وجود همین پردازنده باعث می‌شود ردمی بیش از پیش قیمت تمام شده‌ی گوشی خود را کاهش داد تا شاهد یک گوشی گیمینگ باکیفیت با قیمت مناسب باشیم.

علاوه بر این، می‌دانیم گوشی جدید به یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپری مجهز خواهد شد که کاربر می‌تواند آن را از طریق یک شارژر ۶۷ واتی بسیار سریع شارژ کند که با توجه به شناختی که از ردمی داریم، قطعا شاهد این شارژر درون جعبه خواهیم بود. البته گوشی گیمینگ باید با شارژر راهی بازار شود اما خب این اطمینان با نام ردمی بیشتر هم می‌شود.

همچنین با توجه به تصویری که اخیرا منتشر شده، ظاهرا در این گوشی شاهد استفاده از تریگرهای گیمینگ هم خواهیم بود که از گوشی بلک‌شارک که آن هم ساخت شرکت زیرمجموعه‌ی شیائومی است به ارث رسیده. خوشبختانه این گوشی اگرچه یک گوشی گیمینگ است اما با نگاهی به پنل جلوی آن، می‌بینیم دوربین سلفی درون حفره‌ای روی نمایشگر تعبیه شده تا گوشی ظاهری شبیه به یک گوشی معمولی داشته باشد اما از قابلیت‌های گیمینگ هم بهره‌مند باشد.

قیمتی که برای این گوشی در نظر گرفته شده ظاهرا ۱۹۹۹ یوآن یعنی چیزی حدود ۳۰۵ دلار خواهد بود که برای بازار اشباع‌شده از گوشی چین شاید مناسب باشد با این حال احتمالا در بازار جهانی هم این گوشی قیمت فوق‌العاده‌ای خواهد داشت. اما به نظر می‌رسد از ۳۰۵ دلار بیشتر قیمت‌گذاری شود که باز هم طبیعی است. انتظار می‌رود گوشی گیمینگ ردمی طی روزهای آینده رونمایی و راهی بازار شود.

