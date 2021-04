با توجه به خبری که از سوی یکی از منابع خبری کره‌ای منتشر شده، ظاهرا گوشی گلکسی S22 هم مانند مدل گذشته‌ی خود بدون سنسور مدت پرواز راهی بازار می‌شود.

اگر به خاطر داشته باشید، در تابستان سال گذشته خبری منتشر شد مبنی براینکه سامسونگ دیگر نمی‌خواهد در گوشی‌های خود که در آن زمان به سری گلکسی S21 اشاره شده بود، از سنسور مدت پرواز استفاده کند. چرا که شرکت کره‌ای معتقد بود این فناوری فعلا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. همچنین این سنسور در کهکشانی‌ها به نسبت آنچه که در گوشی‌های اپل حضور دارد بسیار ضعیف‌تر است و دلیل عمده‌ی آن هم این است که سونی سنسورهای پیشرفته‌‌ی خود را طی قراردادی انحصاری تنها به اپل می‌فروشد. در آن زمان گفته می‌شد سامسونگ در تلاش است سنسور مدت پرواز اختصاصی خود را تولید و در گوشی‌هایش استفاده کند اما به نظر می‌رسد این اتفاق در سال بعد هم رخ نخواهد داد و سری گلکسی S22 هم بدون این سنسور راهی بازار می‌شوند.

در رابطه با کاربرد سنسور مدت پرواز بارها شنیدیم اما به طور خلاصه باید بگوییم این سنسور با تابش پالس‌های مادون قرمز و محاسبه زمان رفت و برگشت آن‌ها به لنز دوربین، می‌تواند نقشه سه‌بعدی دقیقی از محیط اطراف گوشی ایجاد کنند. از لحاظ عملکرد، این سنسور تقریبا مشابه دوربین TrueDepth موجود در پنل جلویی آیفون‌هاست ولی به جای اینکه مسافت و وسعت محدودی را پوشش دهد، می‌تواند محیط‌های بزرگ‌تری را زیر نظر قرار دهد.

سامسونگ در گوشی‌های گلکسی S10 5G، گلکسی نوت ۱۰ پلاس و سری گلکسی S20 از این سنسور استفاده کرد اما در نوت ۲۰ و گلکسی S21 شاهد حضور آن نبودیم و به نظر می‌رسد سال بعد هم خبری از آن نخواهد بود. دلیل این موضوع هم کاملا مشابه دلیلی است که به خاطر آن، سری S21 از داشتن این سنسور بی‌بهره بود؛ سامسونگ فکر می‌کند حضور سنسور مدت پرواز در حال حاضر در پرچم‌دارانش فایده‌ی خاصی ندارد چرا که واقعیت افزوده و واقعیت مجازی هنوز به آن سطح از پیشرفت نرسیده‌اند که کاربرد گسترده‌ای در گوشی‌ها داشته باشند.

سامسونگ اولین بار این سنسور را برای رقابت با اپل و هواوی وارد گوشی‌های خود کرد اما خب همانطور که در بالا اشاره شد، عملکرد آن اصلا به‌خوبی سنسور LiDAR در گوشی‌های جدید اپل نیست چون سونی این سنسورها را به صورت اختصاصی برای اپل و نه هیچ شرکت دیگری تولید می‌کند.

البته این بدان معنا نیست که سامسونگ به طور کلی این سنسور را فراموش خواهد کرد. سامسونگ در ماه نوامبر سال گذشته از سنسور مدت پرواز ایزوسل ویژن ۳۳D رونمایی کرد. سنسوری که به لطف سیستم پیشرفته‌ی خود قادر به ثبت نقشه‌ی مربوط به عمق صحنه‌ها با وضوح ۶۴۰ × ۴۸۰ است. این سنسور قادر است حتی در شرایط نوری نامساعد هم صورت کاربران را به خوبی تشخیص دهد اما متاسفانه شرکت کره‌ای فعلا فقط آن را به شرکت‌های چینی می‌فروشد و در گوشی‌های خود استفاده نمی‌کند.

جز اینکه شاهد حذف سنسور مدت پرواز از گوشی‌های سری گلکسی S22 خواهیم بود، تاکنون هیچ خبری در رابطه با این محصولات منتشر نشده اما حداقل می‌دانیم در سه‌ماه نخست سال ۲۰۲۲ شاهد رونمایی و عرضه‌ی آن‌ها به بازار خواهیم بود. همچنین شاید این سری اولین گوشی‌های سامسونگ باشند که از پردازنده‌ی گرافیکی AMD در آن‌ها استفاده می‌شود. سامسونگ به‌تازگی با شرکت ژاپنی فعال در زمینه‌ی ساخت دوربین یعنی المپوس هم وارد همکاری شده تا بدین ترتیب آخرین حدسمان در رابطه با سری گلکسی S22، استفاده از دوربین‌های ساخت المپوس مجهز به لرزشگیر سنسور شیفت در آن‌ها باشد.

در حال حاضر تمام توجهات به سمت گلکسی Z Fold 3 جلب شده، محصولی تاشو که قرار است گل سرسبد گوشی‌های سامسونگ در سال ۲۰۲۱ باشد.

