طبق گزارش DigiTimes، هواوی قصد دارد در نیمه‌ی دوم سال جاری میلادی از ۳ گوشی تاشو رونمایی کند. این کمپانی چند ماه قبل از گوشی تاشوی میت ایکس ۲ رونمایی کرد که برخلاف نسل‌های قبلی، از نمایشگر داخلی بهره می‌برد. میت ایکس ۲ با قیمت ۲۷۶۵ دلار راهی بازار چین شده و علاوه بر قیمت بسیار بالا، فقط در بازار چین عرضه شده است.

حالا در این گزارش آمده که گوشی‌های تاشوی جدید هواوی قیمت مناسب‌تری خواهند داشت ولی در این زمینه اطلاعات بیشتری ارائه نشده است. همچنین معلوم نیست که آیا اصلا هواوی می‌تواند این گوشی‌ها را تولید کنه یا نه. طی هفته‌های گذشته، چندین گزارش مختلف مبنی بر تاخیر در عرضه‌ی سری هواوی P50 به دلیل کمبود قطعات حیاتی منتشر شده است. همانطور که احتمالا می‌دانید، هواوی به دلیل تحریم‌های آمریکا برای تامین قطعات گجت‌های خود باید با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کند.

همچنین طی ماه‌های گذشته گزارش‌هایی در مورد احتمال ساخت گلکسی زد فولد لایت مطرح شد که ظاهرا قرار بوده با قیمت بین ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ دلار به دست کاربران برسند. اما حالا بر اساس یک گزارش موثق، به نظر می‌رسد در سال جاری میلادی فقط نسل جدید گوشی‌های سری گلکسی زد فولد و گلکسی زد فلیپ معرفی خواهند شد.

در حال حاضر گلکسی زد فلیپ ۵G ارزان‌ترین گوشی تاشوی موجود در بازار محسوب می‌شود که ۱۱۹۹ دلار قیمت دارد. با توجه به این قیمت‌ها، اگر هواوی می‌خواهد واقعا چند گوشی تاشو مقرون‌به‌صرفه را راهی بازار کند، باید قیمت آن‌ها را به زیر هزار دلار بیاورد.

شیائومی هم مدتی قبل اولین گوشی تاشوی خود را رونمایی کرد. گفته می‌شود شرکت‌های اوپو، ویوو و گوگل هم در حال ساخت گوشی‌های تاشو هستند و احتمالا امسال این گوشی‌ها معرفی خواهند شد. طبق تخمین‌های صورت گرفته، فروش این نوع گوشی‌ها از ۲.۸ میلیون واحد در سال گذشته به ۷ میلیون واحد در سال ۲۰۲۱ می‌رسد.

مقایسه‌ی شیائومی می میکس فولد با گلکسی زد فولد ۲ و هواوی میت ایکس ۲

