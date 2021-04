طبق گزارش‌های جدید، مدیاتک قصد دارد اولین چیپست ۴ نانومتری را به دست کاربران برساند. گفته می‌شود تولید این چیپست از اواخر سال جاری میلادی یا اوایل ۲۰۲۲ آغاز خواهد شد.

بر اساس گزارش سایت MoneyUDN، شرکت مدیاتک برای آماده‌سازی تراشه‌های ۴ نانومتری با TSMC قرارداد همکاری امضا کرده و همچنین در زمینه‌ی تولید تراشه‌های ۳ نانومتری هم به توافق رسیده‌اند. گفته می‌شود شرکت‌های اوپو، ویوو، شیائومی و سامسونگ از حالا چیپست ۴ نانومتری مدیاتک را پیش‌خرید کرده‌اند.

البته این بلندپروازی مدیاتک برای این شرکت ارزان تمام نمی‌شود. گویا مدیاتک برای ساخت هر چیپست‌ ۴ نانومتری باید مبلغ ۸۰ دلار بپردازد و این در حالی است که تولید تراشه‌های پرچم‌دار ۵ نانومتری حدود ۳۰ تا ۳۵ دلار هزینه دارد. یکی از افشاگران مشهور چینی اعلام کرده که این چیپست می‌تواند تراشه‌های سری ۸۰۰ اسنپدراگون را به چالش بکشد و در عین حال مصرف انرژی را به طور قابل توجهی کاهش دهد.

در هر صورت این گزارش‌ها فعلا در حد شایعه هستند و با توجه به اینکه ماه‌ها تا تولید این تراشه‌ها فاصله داریم، بدون شک تا آن زمان گزارش‌های بیشتری در مورد این موضوع منتشر خواهد شد.

