به‌ نظر می‌رسد که نسل بعدی آیپد پرو ۱۲٫۹ اینچ در مقایسه با نسل کنونی آن، دارای ضخامت بیشتری است. البته باید گفت که این افزایش ضخامت آیپد پرو به دلیل استفاده از نمایشگر جدید و با فناوری Mini-LED در این تبلت است.

با وجود اینکه تاکنون شایعه‌های مختلفی درباره‌ی افزایش ضخامت بدنه‌ی نسخه‌ی ۱۲٫۹ اینچی آیپد پرو منتشر شده است، اما به‌تازگی تصاویر جدیدی از طراحی ظاهری این دستگاه منتشر شده است که این شایعه‌ها را تأیید می‌کند. یکی از منابع که لوازم جانبی را برای محصولات اپل تولید می‌کند، به‌تازگی تصاویری را با سایت MacRumors به اشتراک گذاشته است که در این تصاویر می‌توان ابعاد دقیق مدل‌های بعدی آیپد پرو را دید.

البته باید بگوییم که این سایت نمی‌تواند که این تصاویر را با کاربران به اشتراک بگذارد و تنها می‌تواند ابعاد نسل بعدی آیپد پرو را که در این تصاویر مشخص شده را به کاربران بگویید. گویا ابعاد نسل بعدی آیپد پرو مطابق با ابعادی هستند که پیش‌تر سایت ژاپنی Mac Otakara در ماه فوریه (بهمن) آن‌‌ها را منتشر کرده بود.

نسخه‌ی ۱۲٫۹ اینچی آیپد پرو دارای طول ۲۸۰٫۶۵ میلی‌متر، عرض ۲۱۵ میلی‌متر و ضخامت ۶٫۴ میلی‌متر است. باید بگوییم که به جز ضخامت تمامی ابعاد این آیپد پرو مشابه آیپد پرو کنونی است که اپل به بازار عرضه می‌کند.

این ابعاد جدید، ادعا‌های منتشر شده‌ی قبلی درباره‌ی این موضوع را که اپل در این دستگاه‌های جدید تغییرات ظاهری کمی را ایجاد خواهد کرد، تأیید می‌کنند. نگاهی به ضخامت نسل بعدی آیپد پرو ۱۲٫۹ اینچی نشان می‌دهد که ضخامت این دستگاه، ۶٫۴ میلی‌متر، در مقایسه با ضخامت نسل کنونی آن، ۵٫۹ میلی‌متر، به طور دقیق ۰٫۵ میلی‌متر افزایش یافته است.

این افزایش در ضخامت به‌دلیل استفاده از نمایشگر Mini-LED در نسل بعدی آیپد پرو است. گویا اپل از این نمایشگر تنها در مدل ۱۲٫۹ اینچی آیپد پرو استفاده کرده است. دیگر شایعه‌های منتشر شده‌ی قبلی نشان می‌دهند که لنز‌های به کار رفته در ماژول دوربین نسل بعدی آیپد پرو برجستگی کمتری را خواهند داشت و ماژول دوربین به کار رفته در این آیپد‌های پرو جدید هم تغییر اندکی را در ابعادش تجربه خواهد کرد.

تصاویر منتشر شده‌ی جدید نشان می‌دهند که ماژول دوربین نسل بعدی آیپد دارای ابعاد ۲۷٫۶۷ در ۲۷٫۶۷ میلی‌متر است که در مقایسه با ابعاد ماژول دوربین مدل کنونی، ۲۷ در ۲۷ میلی‌متر، مقدار اندکی افزایش یافته است.

آیپد پرو، ایرتگز و چیزهای دیگر؛ از رویداد ۳۱ فروردین اپل چه انتظاری داریم؟

از مدل ۱۲٫۹ اینچ که بگذریم، نگاهی به تصاویر منتشر شده از مدل ۱۱ اینچ آیپد پرو نشان می‌دهند که ابعاد این دستگاه شامل طول، عرض و ضخامت مشابه نسل کنونی این آیپد است. برای اطلاع باید بگوییم که نسخه‌ی ۱۱ اینچی آپید پرو دارای طول، عرض و ضخامت به‌ترتیب ۲۴۷٫۶، ۱۷۸٫۵ و ۵٫۹ میلی‌متر است.

با وجود ثابت ماندن ابعاد آیپد پرو ۱۱ اینچ، باید بگوییم که این نسخه از آیپد پرو تغییرات ظاهری شدید‌تری را در مقایسه با مدل ۱۲٫۹ اینچ، در ماژول دوربین تجربه کرده است. با وجود اینکه اپل در مدل کنونی آیپد پرو ۱۱ اینچ از ماژول دوربینی با ابعاد ۲۶٫۷ در ۲۶٫۷ میلی‌متر استفاده می‌کند، اما این شرکت در نسل بعدی ابعاد ماژول دوربین را به ۲۵٫۳ در ۲۵٫۳ میلی‌متر کاهش داده است.

نشریه‌ی MacRumors درباره‌ی این تصاویر جدید گفته است که این تصاویر را از یک منبع اطلاعاتی بدست آورده است که این نشریه‌ در گذشته با آن همکاری نکرده است. البته این نشریه می‌گوید که این تصاویر جدید هماهنگ با شایعه‌هایی هستند که پیش‌تر درباره‌ی نسل بعدی آیپد پرو منتشر شده است.

ماکت‌های لو رفته طراحی آیپد پرو بعدی و آیپد مینی ۶ را نشان می‌دهند

همچنین این نشریه می‌گوید که هنوز هم نمی‌توان صحت این تصاویر جدید را با اطمینان کامل تأیید کرد و تنها می‌توان ‌گفت که به احتمال زیاد این اطلاعات جدید دقیق هستند. علاوه‌بر تغییرات ظاهری کم در ابعاد و استفاده از نمایشگر Mini-LED در مدل ۱۲٫۹ اینچی آیپد پرو، دیگر شایعه‌های منتشر شده نشان می‌دهند که ممکن است اپل در نسل بعدی آیپد پرو از پورت تاندربولت و تراشه‌ی جدید A14X استفاده کند.

شایعه‌های منتشر شده درباره‌ی تراشه‌ی A14X نشان می‌دهند که این تراشه از لحاظ قدرت پردازشی مشابه تراشه‌ی جدید M1 است که اپل از آن در برخی از مدل‌های مک استفاده می‌کند. همان‌گونه که پیش‌تر هم گفته شد به احتمال زیاد اپل از نسل بعدی آیپد پرو در رویداد امشب رونمایی خواهد کرد.

علاوه‌بر آیپد پرو، در این رویداد به احتمال زیاد با محصولات مختلف دیگری مانند ایرتگز پرحاشیه، یک آیپد ارزان قیمت و نسل جدید آیپد مینی هم روبه‌رو خواهیم شد. البته شایعه‌های دیگری هم هستند که عنوان می‌کنند اپل در این رویداد از نسل جدید آی‌مک با طراحی جدید و در رنگ‌های متنوع هم رونمایی خواهد کرد.

پخش زنده‌ی مراسم Spring Loaded اپل (معرفی آیپد پرو و آی‌مک جدید)

منبع: MacRomurs

The post نسل بعدی آیپد پرو ۱۲٫۹ اینچ به‌دلیل داشتن نمایشگر Mini-LED ضخیم‌تر است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala