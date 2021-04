ساعاتی قبل شرکت ردمی که یکی از زیرمجموعه‌های شیائومی محسوب می‌شود، بالاخره تاریخ معرفی اولین گوشی گیمینگ خود را اعلام کرد. این گوشی قرار است در تاریخ ۲۷ آوریل (۷ اردیبهشت) با چیپست Dimensity 1200 مدیاتک رسما معرفی شود. با توجه به ترجمه‌ی متن چینی موجود در پوستر، به نظر می‌رسد این گوشی با نام Redmi K40 Gaming Edition راهی بازار خواهد شد.

در این پوستر می‌توانیم می‌توانیم ماژول دوربین این گوشی گیمینگ ردمی را مشاهده کنیم که درون آن سه دوربین تعبیه شده است. همچنین در کنار آن باید به یک دکمه‌ی فیزیکی و اسلایدر اشاره کنیم که با حرکت دادن اسلایدر، دکمه از از بدنه بیرون می‌آید و کاربران حین اجرای بازی می‌توانند از آن استفاده کنند. یکی از ویژگی‌های مشترک گوشی‌های گیمینگ همین دکمه‌های موجود در لبه‌ی بدنه است و این گوشی گیمینگ هم از این مشخصه بهره می‌برد.

طبق اطلاعات فاش شده، این گوشی همراه باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و نمایشگر E4 OLED ساخت سامسونگ به دست کاربران می‌رسد که این نمایشگر از رفرش ریت ۱۴۴ هرتز پشتیبانی می‌کند. در ضمن نباید سرعت شارژ ۶۷ واتی را از قلم بیندازیم.

همانطور که در ابتدای مطلب گفتیم، قلب تپنده‌ی این گوشی چیپست Dimensity 1200 است که اگرچه پردازنده‌ی گرافیکی آن ضعیف‌تر از اسنپدراگون ۸۸۸ و اگزینوس ۱۰۸۰ محسوب می‌شود، اما روی هم رفته توان پردازشی خیلی خوبی را به ارمغان می‌آورد. طبق برخی شایعات مطرح شده، این گوشی با قیمت ۲۰۰۰ یوان (۳۰۵ دلار) راهی بازار می‌شود که اگر این مبلغ صحت داشته باشد، ارزان‌ترین گوشی گیمینگ خواهد بود.

هنوز معلوم نیست که آیا این گوشی صرفا راهی بازار چین می‌شود یا اینکه کاربران دیگر کشورها هم می‌توانند آن را خریداری کنند. در هر صورت فقط ۷ روز دیگر این گوشی جذاب معرفی خواهد شد و باید ببینیم در برابر رقبا چه حرفی برای گفتن دارد.

منبع: Android Authority

