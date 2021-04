یکی از تحلیل‌گران Wedbush به نام Daniel Ives در گزارش جدید خود به مشتریانش اطلاعاتی را درباره‌ی رویداد Spring Loaded اپل عنوان کرده است. همان‌گونه که می‌دانید اپل می‌خواهد رویداد آنلاینی را ۲۰ آوریل (۳۱ فروردین) برگزار کند.

این شخص در گزارش جدید خود مدعی شده است که تمرکز اصلی اپل در این مراسم بر روی رونمایی از سه تبلت جدید شامل یک آیپد ارزان قیمت، آیپد مینی و آیپد پرو جدید خواهد بود. با توجه به همه‌گیری بیماری کویید ۱۹ در جهان، آیپد در چند ماه‌ی اخیر رشد %۴۰ را در درآمد کسب شده از فروشش ثبت کرده است.

اگر این سوال برای شما پیش آمده است که همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ چگونه بر روی بازار تبلت‌ها تأثیر گذاشته است؛ باید بگوییم که با توجه به همه‌گیری و وضع قوانین جدید برای مقابله با این بیماری، بسیاری از افراد مجبور شدند که به جای حضور در دفتر‌هایشان از خانه کار کنند.

رخ دادن این اتفاق آیپد را به یک دستگاه کاربردی برای انجام کار‌ها تبدیل کرد. همچنین بسیاری از افراد بعد از پایان رسیدن کارشان از این دستگاه برای تماشای برنامه‌ها‌ی تلویزیونی مورد علاقه‌شان و انجام بازی استفاده می‌کردند.

علاوه‌بر این، برگزاری کلاس‌های مدرسه به صورت آنلاین هم باعث شد که آیپد به یک وسیله‌ی ضروری برای کودکان برای شرکت‌ در کلاس‌هایشان تبدیل شود و کودکان از این وسیله برای استریم کردن فیلم، تماشای برنامه‌های مورد علاقه و بازی کردن در شب استفاده کنند.

Ives همچنین عقیده دارد که هم‌اکنون بسیاری از کاربران آیپد از آیپد‌های قدیمی استفاده می‌کنند و آن‌ها احتیاج دارند تا دستگاه فعلی خود را به مدل‌های جدید‌تر به‌روزرسانی کنند. این تحلیلگر می‌گوید که ما تخمین می‌زنیم که تنها %۴۰ از دارندگان آیپد در سال گذشته آیپد‌ خود را به مدل‌های جدید‌تر به‌روز کرده‌اند.

با توجه به تقاضای موجود برای خرید آیپد و توجه به این موضوع که اپل در رویداد بعدی از آیپد‌های جدید رونمایی خواهد کرد و این دستگاه‌ها به زودی به بازار عرضه خواهند شد، عرضه‌ی آیپد‌های جدید بدون شک باعث کسب درآمد زیادی برای اپل خواهد شد.

این تحلیلگر همچنین عقیده دارد که تجارت خدمات‌ ارائه شده توسط اپل رشد زیادی را تجربه خواهد کرد و او ارزش این سرویس را ۱٫۳ تریلیون دلار در نظر گرفته است، زیرا کاربران دارای آیفون درآمد بسیار زیادی را برای اپل به وجود خواهند آورد.

اطلاعات منتشر شده درباره‌ی رویداد اپل نشان می‌دهند که اپل از دو آیپد پرو رونمایی خواهد کرد. بدون شک یکی از این آیپد‌های نمایشگری ۱۲٫۹ اینچی و به احتمال زیاد با فناوری Mini-LED خواهد داشت و نمایشگر به کار رفته در نسخه‌ی ۱۱ اینچی این تبلت از نوع LCD است.

از دیگر اطلاعات منتشر شده درباره‌ی نسخه‌ی پرو این تبلت‌ها می‌توان به برخوداری از تراشه‌ی جدید A14X Bionic اشاره کرد. شایعه‌های منتشر شده درباره‌ی این تراشه عنوان می‌کنند که این تراشه از لحاظ قدرت پردازشی مشابه تراشه‌ی جدید اپل M1 است که اپل هم‌اکنون از آن در بعضی مدل‌های مک‌بوک استفاده می‌کند.

همچنین این احتمال وجود دارد که نسل بعدی آیپد‌های پرو با پشتیبانی از فناوری ارتباطی ۵G عرضه شوند. تصاویر منتشر شده از ماکت‌های نسل بعدی آیپد پرو تغییرات ظاهری کم این آیپد‌ها در مقایسه با نسل کنونی آن نشان می‌دهند.

علاوه‌بر آیپد پرو، ممکن است اپل در رویداد امروز از نسل ششم آیپد مینی هم رونمایی کند. اطلاعات منتشر شده درباره‌ی کوچکترین آیپد ادعا می‌کنند که این آیپد هم تغییرات کمی را در طراحی ظاهریش تجربه خواهد کرد. همچنین ممکن است که اپل از نسل جدید اپل Pencil هم در این رویداد رونمایی کند.

از جمله مشخصات منتشر شده درباره‌ی این قلم می‌توان به بدنه‌ای با ظاهر شیشه‌ای و براق، عمر باتری بهبود یافته و سنسور انتخاب رنگ که به کاربران اجازه می‌دهند رنگ مورد نظر خود را از دنیای واقعی انتخاب کنند، اشاره کرد.

علاوه‌بر این‌، اپل ممکن است در این رویداد بالاخره از ایرتگز پرحاشیه رونمایی کند که وسیله‌ای برای ردیابی وسایل و مطلع شدن از محل آن‌هاست. همان‌گونه که در خبر‌های خوانده‌اید اپل این رویداد را در روز سه‌شنبه ۲۰ آوریل (۳۱ فروردین) و در ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران برگزار می‌کند. شما می‌توانید که پوشش زنده‌ی این مراسم را از نشریه‌ی دیجی‌کالا مگ دنبال کنید.

