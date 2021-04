همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد دقایقی قبل اپل در رویداد Spring Loaded از نسل جدید آیپد پرو رونمایی کرد. همان‌گونه که می‌دانید خانواده‌ی پروی آیپد‌های اپل شامل دو عضو با دو اندازه‌ی متفاوت نمایشگر، ۱۲٫۹ و ۱۱ اینچ، است و اپل امشب هر دوی این آیپد‌ها را به‌روزرسانی کرد.

در واقع باید بگوییم که این آیپدی است که اپل در آن از تراشه‌ی M1 استفاده کرده است. همان‌گونه که می‌دانید اپل پیش‌تر از این تراشه در مک‌بوک‌ها شامل مک‌ مینی، مک‌بوک ایر، مک‌بوک پرو و نسل جدید آی‌مک استفاده کرده است. بدون شک استفاده از این تراشه جدید باعث می‌شود که آیپد پرو قدرت پردازشی خیره‌کننده‌ای را در عمر باتری بالا ارائه دهد.

تا قبل از رسیدن زمان برگزاری این مراسم شایعه‌های منتشر شده عنوان می‌کردند که اپل می‌خواهد در نسل بعدی آیپد پرو ۱۲٫۹ اینچی از نمایشگر جدید و با فناوری Mini-LED استفاده کند. همان‌گونه که این شایعه‌های پیش‌بینی کرده‌ بودند امروز این اتفاق رخ داد و آیپد پرو ۱۲٫۹ اینچ به اولین دستگاهی در محصولات اپل تبدیل شد که در آن از نمایشگری با فناوری Mini-LED استفاده شده است.

برای اطلاع باید گفت که نمایشگر‌های Mini-LED در مقایسه با نمایشگر‌های LCD مرسوم دارای کنتراست بالا و مشابه نمایشگر‌های OLED هستند و می‌تواند در زمان نمایش محتوا رنگ‌ها را به شکل بهتر و واقعی‌تری نمایش دهند. همچنین این نمایشگر‌ها دارای مصرف انرژی کمتری هم هستند.

با وجود استفاده از نمایشگر Mini-LED در نسخه‌ی ۱۲٫۹ اینچی آیپد پرو، اپل در برادر کوچکتر این تبلت از همان نمایشگر LCD مرسوم استفاده کرده است. انجام این کار توسط اپل باعث شده است که این نسخه از این نظر با نسل قبلی خود تفاوتی را نداشته باشد.

البته باید بگوییم که تغییرات رخ داده در این نسل از آیپد پرو تنها به استفاده از نمایشگر با فناوری جدید در آیپد پرو ۱۲٫۹ اینچی محدود نمی‌شود.

این مطلب در حال به‌روزرسانی است…

The post آیپد پرو جدید رونمایی شد؛ اولین آیپد با نمایشگر Mini-LED و تراشه M1 appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala