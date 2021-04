اپل از ردیاب هوشمند ایرتگ با قیمت ۲۹ دلار رونمایی کرد

بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار، اپل از ردیاب هوشمند ایرتگ رونمایی کرد. ایرتگ به زبان ساده یک ردیاب کوچک و سبک محسوب می‌شود که با استفاده از تکنولوژی باند فوق وسیع می‌تواند موقعیت مکانی خود را به اپلیکیشن Find My اطلاع دهد.

این محصول از گواهی IP67 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار بهره می‌برد و همچنین مجهز به اسپیکر است. درون آن یک باتری قابل تعویض تعبیه شده که شارژ آن بیش از یک سال دوام می‌آورد.

ایرتگ به اپلیکیشن Find My موجود در سری آیفون ۱۱ و ۱۲ وصل می‌شود و آخرین موقعیت خود را در نقشه نشان می‌دهد. اگر هم در محدوده‌ی بلوتوث گوشی قرار داشته باشد، با ایجاد صدا موقعیت خود را مشخص می‌کند. اما اگر ایرتگ در نزدیکی شما نباشد، با ترکیب چیپ U1 و فناوری باند فوق وسیع و البته شبکه‌ی اپلیکیشن Find My قادر به ردیابی آن خواهید بود.

اپل از این قابلیت به عنوان Precision Finding یاد می‌کند و برای این موضوع داده‌های مربوط به دوربین، ARKit، ژیروسکوپ و شتاب‌سنج مورد استفاده قرار می‌گیرد. این یعنی با ترکیبی از صدا، بازخورد لمسی و بازخورد بصری می‌توانید به راحتی ردیاب موردنظر را پیدا کنید.

همچنین اگر ایرتگ رو به عنوان یک شیء گمشده مشخص کنید، در صورتی که در محدوده‌ی یک آیفون مجهز به اپلیکیشن Find My قرار بگیرد و اگر در کشور موردنظر شبکه‌ی Find my و باند فوق وسیع ممنوع نباشد، موقعیت خود را به شما اطلاع می‌دهد. اپل اعلام کرده که اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی این محصول رمزگذاری می‌شود تا سوء استفاده از این داده‌ها امکان‌پذیر نباشد.

اپل همچنین وسایل جانبی متنوعی را برای ایرتگ ارائه داده که مثلا می‌توانیم به جاسوئیچی و بند مخصوص برند هرمس اشاره کنیم. ایرتگ با قیمت ۲۹ دلار از تاریخ ۳۰ آوریل (۱۰ اردیبهشت) راهی بازار می‌شود و با پرداخت ۹۹ دلار می‌توانید پک ۴ تایی آن را خریداری کنید.

