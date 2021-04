اپل ساعاتی قبل در کنار رونمایی از محصولات جدید خود، از نسل دوم اپل تی‌وی ۴K رونمایی کرد. این مدل تازه‌نفس با ریموت کنترل جدید و چیپست قدرتمند به دست کاربران می‌رسد.

اپل تی‌وی ۴K مجهز به چیپست A12 Bionic است. این همان تراشه‌ی سری آیفون XS و XR محسوب می‌شود. پردازنده‌ی آن از ۶ هسته تشکیل شده که دو هسته پردازش‌های سنگین را انجام می‌دهند و پردازش‌های سبک هم بر عهده‌ی ۴ هسته‌ی دیگر قرار دارد. همچنین باید به پردازنده‌ی گرافیکی ۴ هسته‌ای هم اشاره کنیم.

به لطف بهره‌گیری از این چیپست، این اپل تی‌وی می‌تواند ویدیوهای ۴K HDR را با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه پخش کند. در ضمن نباید طراحی جدید ریموت کنترل را از قلم بیندازیم. ریموت قبلی مورد انتقاد زیادی قرار می‌گرفت و به نظر می‌رسد این ریموت جدید می‌تواند نظر کاربران را جلب کند.

این ریموت نسبت به نسل قبلی بدنه‌ی ضخیم‌تری دارد و همچنین باید به تعبیه‌ی تاچ‌پد دایره‌ای شکل ۵ جهته هم اشاره کنیم. دکمه‌ی پاور این ریموت می‌تواند تلویزیون را خاموش و روشن کند و دکمه‌ی سیری به لبه‌ی سمت راست منتقل شده است.

یکی از ویژگی‌های جالب نسل جدید اپل تی‌وی، امکان کالیبره کردن رنگ‌ها با آیفون است. برای این کار به آیفون مجهز به فیس آی‌دی مبتنی بر iOS 14.5 نیاز دارید و باید آیفون موردنظر را در ناحیه‌ی مشخص شده‌ی درون تلویزیون قرار دهید. با این کار، سنسورهای آیفون برای کالیبره کردن رنگ تصویر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نسل جدید اپل تی‌وی ۴K در دو مدل ۳۲ و ۶۴ گیگابایتی با قیمت ۱۷۹ و ۱۹۹ دلار از تاریخ ۳۰ آوریل (۱۰ اردیبهشت) راهی بازار می‌شود.

