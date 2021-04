اپل ساعاتی قبل در رویداد آنلاین Spring Loaded از نسل جدید آی‌مک با طراحی جدید هم رونمایی کرد. در واقع اپل در این نسل جدید از نمایشگری با حاشیه‌های کمتر و نازک‌تر استفاده کرده است. البته تغییرات رخ داده تنها مختص به شکل ظاهری دستگاه نیستند و اپل با به‌روزرسانی سخت‌افزار این آی‌مک در آن از تراشه‌ی اپل سیلیکون استفاده کرده است.

اپل همچنین در این نسل از آی‌مک از رنگ‌های جذابی استفاده کرده است. اپل می‌گوید که با توجه به استفاده از تراشه‌ی جدید اپل سیلیکون در آی‌مک جدید، این آی‌مک از ابتدا برای تراشه‌ی اپل M1 طراحی شده است.

آی‌مک جدید دارای نمایشگری ۲۴ اینچی با رزولوشن ۴٫۵K است که اپل در این نمایشگر از حاشیه‌های اندکی در قسمت بالایی و اطراف نمایشگر استفاده کرده است. بر خلاف شایعه‌های منتشر شده این نسل از آی‌مک هم دارای حاشیه‌ی زیادی در قسمت پایینی نمایشگر است.

همچنین طراحی قسمت پشتی نمایشگر این دستگاه دیگر حالت منحنی شکلی ندارد و اپل از طراحی صافی در این قسمت استفاده کرده است. اپل درباره‌ی طراحی ظاهری آی‌مک می‌گوید که حجم این آی‌مک در مقایسه با نسل قبلی آن در حدود %۵۰ کاهش یافته است.

نمایشگر به کار رفته در نسل جدید آی‌مک دارای فناوری True Tone است که باعث می‌شود این نمایشگر دمای محتوای در حال پخش را با توجه به نور محیط تغییر دهد و تنظیم کند. اپل همچنین در این آی‌مک جدید از دوربین و میکروفون‌های جدید استفاده کرده است تا کاربران در زمان انجام تماس تصویری یا شرکت در کنفرانس‌های ویدیو بهترین تجربه داشته‌ باشند. دوریبن به کار رفته در آی‌مک می‌تواند که در زمان بر قراری تماس تصویر این کار را با حداکثر رزولوشن ۱۰۸۰p انجام دهد و سنسور به کار رفته در آن دارای اندازه‌ی بزرگتری است.

برای اطلاع باید بگوییم که ضخامت نسل کنونی آی‌مک ۱۱٫۵ میلی‌متر است. با این وجود اپل می‌گوید که این آی‌مک در زمان کار کردن با آن خنک بوده صدای بسیاری کمی را در مقایسه با نسل قبلی ایجاد می‌کند. اپل همچنین در این مدل جدید از دو فن با اندازه‌ی کوچک استفاده کرده است و در این مدل دیگر از سیستم انتقال حرارت حجیم نسل قبلی خبری نیست.

ردیاب هوشمند اپل ایرتگ با قیمت ۲۹ دلار رونمایی شد

اپل همچنین در این مدل از کابل جدید با خاصیت آهن‌ربایی استفاده کرده است که ما را به یاد کابل‌های MagSafe استفاده شده در مک‌بوک‌های قدیمی می‌اندازد. همچنین کاربران برای استفاده از اینترنت به صورت کابلی باید که کابل LAN را به آداپتور آی‌مک جدید متصل کنند.

اپل در این مدل پایه‌ی آی‌مک از دو پورت USB-C و دو پورت تاندربولت استفاده کرده است و مدل‌های سطح بالاتر این دستگاه دارای دو پورت USB-C اضافه بدون پشتیبانی از تاندربولت خواهند بود. همچنین این آی‌مک دارای جک هدفون است.

اپل در کنار رونمایی از آی‌مک جدید از یک کیبورد، موس و ترکپد جدید هم رونمایی کرد که کاربران می‌توانند آن‌ها را در رنگ‌ها متنوعی سفارش دهند. همچنین کیبورد جدید این آی‌مک دارای سنسور تشخیص اثر انگشت Touch ID برای باز کردن قفل این کامپیوتر است.

اپل نسل جدید آی‌مک را با قیمت ۱۲۹۹ دلار عرضه می‌کند. البته باید بگوییم که این آی‌مک دارای مدل قوی‌تری با قیمت ۱۴۹۹ دلار است که برخی از رنگ‌های در نظر گرفته شده برای آی‌مک تنها در این نسخه از آی‌مک قابل سفارش هستند.

آی‌مک جدید هم در نیمه‌ی دوم ماه می (اردیبهشت) به بازار عرضه خواهد شد اما کاربران می‌تواند که هم اکنون این مدل از آی‌مک را سفارش دهد. اپل در مجموع این آی‌مک را در هفت رنگ عرضه می‌کند و کاربران می‌توانند این آی‌مک را با حداکثر حافظه‌ی رم و حافظه‌ی داخلی ۱۶ گیگابایت و ۲ تراببیت سفارش دهند. مدل پایه آی‌مک دارای حافظه‌ی داخلی SSD 256 گیگبایت و حافظه‌ی رم ۸ گیگابایت است.

این آی‌مک اولین آی‌مکی است که اپل در آن از تراشه‌ی اپل سیلیکون استفاده کرده است. اپل پیش‌تر از مک مینی، مک‌بوک ایر و مک‌بوک پرو با تراشه‌ی اپل سیلیکون رونمایی کرده بود. همان‌گونه که می‌دانید اپل می‌خواهد در یک بازه‌ی زمانی دو ساله پردازنده‌های اینتل به کار رفته در مک‌ها را با تراشه‌های اپل سیلیکون ساخت خودش جایگزین کند.

انجام این کار توسط اپل به این معنی خواهد بود که سیستم عامل macOS و دیگر برنامه‌های این سیستم عامل باید برای پشتیبانی از تراشه‌‌های جدید به‌روزرسانی شوند. به نظر می‌رسد که انجام این کار توسط اپل تا اینجای کار ارزشش را داشته است و کاربران استقبال گسترده‌ای را مک‌بوک‌های مجهز به این تراشه‌ها داشته‌ و از قدرت و مصرف انرژی آن‌ها حیرت زده شده‌اند.

اپل آیپد پروی جدید را با تراشه‌ی قدرتمند M1 رونمایی کرد

منبع: The Verge

The post اپل از آی‌مک جدید با تراشه‌ی M1 و طراحی ظاهری ‌به‌روز رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala