۴ رونمایی مهم مراسم Spring Loaded اپل

بالاخره اپل با برگزاری یک مراسم مجازی، از جدیدترین محصولات خود رونمایی کرد. اگر می‌خواهید به طور مختصر و مفید با مهم‌ترین رونمایی‌های مراسم Spring Loaded اپل آشنا شوید، ادامه‌ی این مطلب را بخوانید.

نسل جدید آیپد پرو همراه با چیپست M1

اپل نسل جدید آیپد پرو را همراه با چیپست M1 راهی بازار می‌کند. این همان چیپستی است که برای مک‌بوک ایر، مک‌بوک پرو، مک مینی و البته نسل جدید آی‌مک مورد استفاه قرار گرفته است. آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی از نمایشگر mini-LED بهره می‌برد که البته اپل عنوان Liquid Retina XDR را برای این نمایشگر انتخاب کرده است. همچنین در ماژول دوربین هر دو مدل آیپد پرو شاهد افزوده شدن یک دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی هستیم.

پیش‌فروش نسل جدید آیپد پرو از تاریخ ۱۰ اردیبهشت آغاز می‌شود و در نیمه‌ی دوم ماه می (اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد) به دست کاربران می‌رسد. پایین‌ترین قیمت مدل ۱۱ اینچی ۷۹۹ دلار است و برای خرید مدل ۱۲.۹ اینچی باید حداقل مبلغ ۱۰۹۹ دلار را بپردازید.

آی‌مک جدید همراه با چیپست M1

اپل در این مراسم از آی‌مک بازطراحی شده رونمایی کرد که با چیپست M1 به دست کاربران می‌رسد. آی‌مک جدید بدنه‌ی بسیار باریکی دارد و از نمایشگر ۲۴ اینچی بهره می‌برد. همچنین کاربران برای خرید آی‌مک تازه‌نفس می‌توانند بین ۷ رنگ جذاب دست به انتخاب بزنند. از بین وسایل جانبی آی‌مک هم می‌توانیم به یک کیبورد بی‌سیم اشاره کنیم که مجهز به سنسور تاچ آی‌دی برای تایید هویت است.

قیمت پایه‌ی این محصول از ۱۲۹۹ دلار آغاز می‌شود و برای دستیابی به مشخصات بهتر باید حداقل ۱۴۹۹ دلار بپردازید. مانند آیپد پرو، کاربران از ۱۰ اردیبهشت می‌توانند این محصول را پیش‌خرید کنند و در نیمه‌ی دوم ماه می (اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد) راهی بازار می‌شود.

ردیاب هوشمند ایرتگ

بالاخره بعد از ماه‌ها انتظار و انتشار انواع و اقسام گزارش‌ها و شایعات، اپل از ردیاب هوشمند ایرتگ رونمایی کرد. کاربران با استفاده از این ردیاب و اپلیکیشن Find my می‌توانند وسایل خود را ردیابی کنند. این محصول با قیمت ۲۹ دلار از تاریخ ۱۰ اردیبهشت به دست کاربران می‌رسد. همچنین می‌توانید پک ۴ تایی ایرتگ را با قیمت ۹۹ دلار بخرید.

نسل دوم اپل تی‌وی ۴K با ریموت کنترل جدید

در نهایت باید به نسل جدید اپل تی‌وی ۴K اشاره کنیم که در مراسم مراسم Spring Loaded اپل رسما معرفی شد. اپل تی‌وی جدید از چیپست A12 بهره می‌برد که همان چیپست تعبیه شده درون آیفون XS، XS مکس و XR محسوب می‌شود. از بین ویژگی‌های نسل جدید اپل تی‌وی می‌توانیم به امکان پخش ویدیوهای ۴K HDR با فریم ریت بالا اشاره کنیم.

کاربران با خرید این محصول می‌توانند از ریموت کنترل جدید هم استفاده کنند که از طراحی جدید و بدنه‌ی آلومنیومی بهره می‌برد. قیمت مدل ۳۲ گیگابایتی نسل جدید اپل تی‌وی ۴K به ۱۷۹ دلار می‌رسد و از نیمه‌ی دوم ماه می (اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد) راهی بازار می‌شود.

منبع: The Verge

