با توجه به خبری که به‌تازگی منتشر شده، به نظر می‌رسد باتری که سامسونگ برای گوشی گلکسی زد فولد ۳ در نظر گرفته ضعیف‌تر از نمونه‌ی بکار رفته در گلکسی زد فولد ۲ است.

سامسونگ قرار است در نیمه‌ی دوم امسال از گوشی تاشو گلکسی زد فولد ۳ رونمایی کند. محصولی که سومین تلاش شرکت کره‌ای در ساخت یک گوشی تاشو به حساب می‌آید و با در نظر گرفتن عملکرد خوب سامسونگ در ساخت مدل دوم، به نظر می‌رسد باید با یک گوشی هیجان‌انگیز طرف باشیم.

البته آنچه که در رابطه با باتری این گوشی گفته می‌شود شاید خیلی خبر خوبی نباشد. به گفته‌ی افشاگر معروف چینی یعنی DigitalChatStation، مدلی از گلکسی زد فولد ۳ که قرار است وارد بازار چین شود (با شماره مدل SM-F9260)، مانند نسل گذشته از یک باتری دو سلولی بهره می‌برد اما ظرفیت این دو به ترتیب ۲۲۱۵ و ۲۰۶۰ میلی‌آمپر ساعت است که یعنی در مجموع ظرفیت باتری این گوشی به ۴۲۷۵ میلی‌آمپر ساعت می‌رسد.

سامسونگ گلکسی زد فولد ۲ را با یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی راهی بازار کرده بود و گفته می‌شد در نسل بعد از یک باتری ۴۳۸۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده می‌کند اما ظاهرا می‌بینیم ظرفیت باتری این محصول از آنچه که پیش‌تر هم گفته شده، کمتر خواهد بود. این موضوع قطعا روی مصرف انرژی تاثیر منفی خواهد گذاشت اما خوشبختانه آنقدری زیاد نیست که ناامیدکننده باشد.

به گفته‌ی همین افشاگر، ظاهرا گلکسی زد فولد ۳ از فضای داخلی کمتری هم بهره می‌برد چرا که سامسونگ تصمیم گرفته اندکی طراحی ظاهری آن را تغییر دهد. در رابطه با تغییر طراحی هم باید بگوییم به گزارش Let’s Go Digital، سامسونگ در طراحی محصول جدید از شیشه‌ی UTG مقاوم‌تری استفاده کرده چرا که احتمالا گوشی از قلم S-Pen پشتیبانی خواهد کرد و همین موضوع باعث می‌شود شرکت در ساخت نمایشگر، از شیشه‌ی مقاوم‌تر و ضخیم‌تری استفاده کند.

گلکسی زد فولد ۳ اسلات مخصوص قلم S Pen نخواهد داشت

مهم‌تر اینکه Let’s Go Digital معقد بود سامسونگ برای ساخت فریم این محصول دیگر از آلومینیوم استفاده نمی‌کند چرا که این فلز عملکرد خوبی در برابر فشار ندارد و به همین خاطر سامسونگ در نظر دارد اینبار برای ساخت فریم گوشی از موادی استفاده کند که استاندارد نظامی دارد اما خب اطلاعات بیشتری در این زمینه داده نشد.

در حال حاضر خبرهای زیادی در رابطه با این گوشی منتشر شده که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به وزن کمتر، حواشی کمتر اطراف نمایشگر، پشتیبانی از قلم S-Pen و احتمالا استاندارد ضد آب اشاره کرد. در رابطه با پردازنده‌ای که قرار است عهده‌دار فعالیت‌های پردازشی در این گوشی باشد خبری منتشر نشده. البته در ابتدا قرار بود اسنپدراگون ۸۸۸ این وظیفه را برعهده بگیرد اما خبرهای اخیر باعث شده به این فکر کنیم که شاید سامسونگ بخواهد از چیپستی جدید در گلکسی زد فولد ۳ استفاده کند.

شاید شرکت کره‌ای بخواهد امسال، با انتشار خبر رسمی همکاری با AMD در ساخت پردازنده‌های گرافیکی، کاربران خود را غافلگیر کند و از همین پردازنده در گوشی مورد انتظار خود استفاده کند. چرا که در تیزرهای مربوطه هم به این نکته اشاره شده که گوشی‌های بعدی سامسونگ، بسیار قدرتمند خواهند بود. با این حال باز هم از این بابت مطلع نیستیم که دقیقا چه پردازنده‌ای در آن استفاده می‌شود.

سامسونگ در نظر دارد در ماه جولای امسال (تیر – مرداد) از گلکسی زد فولد ۳ رونمایی کند. بنابراین زمان زیادی تا این تاریخ باقی مانده و انتظار می‌رود طی روزهای آینده خبرهای بیشتری پیرامون این محصول بشنویم.

سامسونگ امسال فقط ۲ گوشی تاشو رونمایی می‌کند

