در رویداد بهاره‌ی اپل جدیدترین محصولات این شرکت معرفی شدند که در این میان می‌توانیم به دو مدل آیپد پرو ۲۰۲۱ اشاره کنیم. این دو مدل از چیپست M1 و اینترنت ۵G بهره می‌برند و همچنین مدل ۱۲٫۹ اینچی هم با نمایشگر mini-LED راهی بازار می‌شود. اما اگر این تبلت‌ها را با تبلت‌های اندرویدی مقایسه کنیم، شاهد عمیق‌تر شدن شکاف بین آن‌ها هستیم. آیا سامسونگ و دیگر شرکت‌ها می‌توانند این شکاف را از بین ببرند؟ در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

آیپد پرو ۲۰۲۱ وارد می‌شود

آیپد پرو ۲۰۲۱ مانند نسل قبلی در دو مدل ۱۱ و ۱۲٫۹ اینچی راهی بازار می‌شود. این دو مدل روی هم رفته از نظر مشخصات سخت‌افزاری تا حد زیادی مشابه یکدیگر هستند و هر دو با چیپست M1 روانه‌ی بازار می‌شوند. همانطور که احتمالا می‌دانید، اپل از این چیپست برای نسل جدید آی‌مک، مک‌بوک پرو، مک‌بوک ایر و مک مینی استفاده کرده است.

طبق بررسی‌های صورت گرفته، این چیپست توان پردازشی فوق‌العاده‌ای را برای کامپیوترهای موردنظر به ارمغان آورده است و اپل می‌گوید آیپد پرو ۲۰۲۱ نسبت به نسل قبلی تا ۵۰ درصد عملکرد بهتری را ارائه می‌کند.

از بین ویژگی‌های جدید آیپد پرو ۲۰۲۱ می‌توانیم به حداکثر ظرفیت ۱۶ گیگابایتی برای حافظه‌ی رم، بهره‌گیری از حداکثر ۲ ترابایت حافظه داخلی با دو برابر سرعت بیشتر، اسپیکر چهارگانه، استفاده از پورت تاندربولت و پشتیبانی از اینترنت ۵G اشاره کنیم. برای دوربین سلفی هم از سنسور ۱۲ مگاپیکسلی و لنز اولترا واید استفاده شده که از یک ویژگی جذاب به نام Center Stage پشتیبانی می‌کند. این مشخصه‌ی نرم‌افزاری با بهره‌گیری از میدان دید وسیع دوربین اولترا واید می‌تواند کاربر در حال حرکت را حین تماس‌های ویدیویی در مرکز کادر قرار دهد.

همچنین مدل ۱۲٫۹ اینچی از نمایشگر mini-LED بهره می‌برد که اپل آن را Liquid XDR نامیده است. این نمایشگر از ۱۰ هزار mini-LED و ۲۵۰۰ ناحیه‌ی نوردهی تشکیل شده و حداکثر روشنایی آن به ۱۶۰۰ نیت می‌رسد. همچنین به لطف نسبت کنتراست ۱ میلیون به یک، کاربران می‌توانند از کنتراست بالای این نمایشگر لذت ببرند.

ارزان‌ترین مدل آیپد پرو ۲۰۲۱ با قیمت ۷۹۹ دلار راهی بازار می‌شود و برای خرید گران‌ترین مدل هم باید مبلغ ۲۴۰۰ دلار را بپردازید. حالا بهتر است نگاهی به رقبای اندرویدی آیپد پرو ۲۰۲۱ بیندازیم که در برابر این دو مدل اصلا حرفی برای گفتن ندارند.

بهترین تبلت‌های اندرویدی هم حرفی برای گفتن ندارند

تبلت‌های گلکسی تب S7 و S7 پلاس معمولا به عنوان بهترین رقبای آیپد در نظر گرفته می‌شوند. اگرچه احتمالا بهتر است که گلکسی تب S7 را به جای آیپد پرو با آیپد ایر مقایسه کنیم زیرا از نظر قیمت شباهت بیشتری به یکدیگر دارند.

این دو تبلت سامسونگ از نمایشگر ۱۱ و ۱۲٫۴ اینچی بهره می‌برند و مبتنی بر فناوری سوپر امولد هستند. همچنین از دیگر ویژگی‌های آن‌ها می‌توانیم به تراشه‌های اسنپدراگون، دوربین دوگانه، تنوع زیاد در زمینه‌ی حافظه داخلی، پشتیبانی از قلم S Pen و سازگاری با کیبوردهای بی‌سیم اشاره کنیم. همچنین به لطف بهره‌گیری از قابلیت DeX، کاربران می‌توانند با استفاده از آن‌ها تجربه‌ی بهره‌گیری از کامپیوتر دسکتاپ را شبیه‌سازی کنند.

قیمت این دو تبلت از ۶۵۰ دلار آغاز می‌شود و حداکثر به ۱۱۰۰ دلار می‌رسد. به غیر از این دو مدل، تقریبا تمام تبلت‌های اندرویدی را می‌توان گجت‌های میان‌رده و پایین‌رده به حساب آورد. چنین تبلت‌هایی برای انجام کارهایی مانند تماشای فیلم مناسب هستند ولی از آن‌ها نباید انتظار زیادی داشته باشید.

البته هواوی هم در این زمینه حرف زیادی برای گفتن دارد. به عنوان مثال هواوی میت‌پد پرو یک تبلت بسیار جذاب محسوب می‌شود ولی از یک طرف فاقد سرویس‌های گوگل است و از طرف دیگر فقط به صورت محدود در برخی بازارها عرضه شده است.

چرا چنین شکافی وجود دارد؟

در رابطه با برتری محسوس اپل در این حوزه می‌توانیم دو دلیل را مطرح کنیم: چیپست و نرم‌افزار.

قبل از چیپست M1، تراشه‌های سری A اپل به اندازه‌ای قدرتمند بودند که رقبا به سختی می‌توانستند عملکرد بهتری نسبت به آن‌ها ارائه کنند. اما حالا به لطف M1، اپل این شکاف را چندین برابر بزرگ‌تر کرده است. اگرچه بهترین تراشه‌ی کوالکام که اسنپدراگون ۸۸۸ محسوب می‌شود از توان بسیار زیادی بهره می‌برد، اما رقبای اپل به اندازه‌ی این شرکت نمی‌توانند یکپارچگی سخت‌افزار و نرم‌افزار را ارائه کنند.

از طرف دیگر، باید به iPadOS، اپ استور و حدود ۲ میلیون اپلیکیشن ارائه شده برای آیپد اشاره کنیم. اپل در مراسم معرفی آیپد پرو ۲۰۲۱ با اشاره به اپلیکیشن‌هایی مانند نسخه‌ی پیشرفته‌ی فتوشاپ تا حدی به این موضوع پرداخت. اما گوگل مدت‌هاست که دیگر به اپلیکیشن‌های مختص تبلت‌های اندرویدی توجه چندانی نشان نمی‌دهد. اگرچه اپلیکیشن‌های اندروید در تبلت‌ها هم اجرا می‌شوند، اما فقط تعداد محدودی از آن‌ها برای این نوع گجت‌ها بهینه‌سازی شده‌اند.

آیا تبلت‌های اندرویدی روزی می‌توانند این شکاف را از بین ببرند؟ سامسونگ تا چند ماه دیگر از تبلت‌های گلکسی تب S8 رونمایی می‌کند و باید ببینیم در برابر آیپد پرو ۲۰۲۱ چه حرفی برای گفتن دارند. اما با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد اپل تیر خلاص را به تبلت‌های اندرویدی شلیک کرده است.

