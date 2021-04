طی ماه‌های گذشته شایعات و گزارش‌های زیادی در مورد گوگل پیکسل ۵a منتشر شده است. اما به غیر از شباهت ظاهری گسترده با پیکسل ۴a 5G، در رابطه با مشخصات سخت‌افزاری این گوشی اطلاعات زیادی در دست نداشتیم. اما حالا به لطف کدهای نسخه‌ی سوم پیش‌نمایش توسعه‌دهندگان اندروید ۱۲، به نظر می‌رسد گوگل پیکسل ۵a از چیپست اسنپدراگون ۷۶۵G بهره می‌برد. باید خاطرنشان کنیم این همان چیپست پیکسل ۵ محسوب می‌شود.

در کدهای این نسخه‌ی اندروید به نام‌های barbet و sm7250 اشاره شده که به ترتیب نام مستعار پیکسل ۵a و شماره مدل اسنپدراگون ۷۶۵G هستند. البته این موضوع لزوما به معنای تایید بهره‌گیری پیکسل ۵a از اسنپدراگون ۷۶۵G نیست. اما با توجه به اینکه ظاهرا پیکسل ۶ همراه با چیپست اختصاصی گوگل راهی بازار خواهد شد، استفاده از چیپست کوالکام برای گوشی میان‌رده‌ی این شرکت منطقی خواهد بود.

از طرف دیگر، نمی‌توانیم قدیمی شدن این تراشه را کتمان کنیم. در حال حاضر اسنپدراگون ۷۸۰G با توان بیشتری در بازار وجود دارد و از بین گوشی‌های مجهز به این چیپست می‌توانیم به شیائومی می ۱۱ لایت ۵G اشاره کنیم. از طرف دیگر، اگر پیکسل ۵a مانند دیگر گوشی‌های سری a با قیمت زیر ۴۰۰ دلار به بازار برسد، قیمت پیکسل ۵ بیش از حد گران به نظر خواهد رسید.

بنابراین به احتمال زیاد بعد از معرفی پیکسل ۵a، گوگل قیمت پیکسل ۵ را کاهش خواهد داد. در هر صورت احتمالا طی هفته‌های آینده گزارش‌های بیشتری در مورد این موضوع منتشر خواهد شد.

۵ ویژگی که از گوگل پیکسل ۵a انتظار داریم

منبع: Android Authority

The post گوگل پیکسل ۵a احتمالا با اسنپدراگون ۷۶۵G راهی بازار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala