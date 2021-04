با توجه به تیزری که اخیرا منتشر شده، ظاهرا آنر قصد دارد در ماه مه (۱۱ اردیبهشت – ۱۱ خرداد) از گوشی‌های سری آنر ۵۰ رونمایی کند.

آنر بعد از سال‌ها فعالیت به عنوان یکی از محبوب‌ترین و باکیفیت‌ترین زیرمجموعه‌های هواوی، از این شرکت چینی جدا شد و اکنون به صورت مستقل مشغول ساخت گوشی هوشمند است. تصمیم این شرکت مبنی بر جدایی از هواوی شاید ریسک زیادی را به همراه داشت اما حداقل باعث شد آنر بتواند گوشی‌های خود را مجهز به سیستم‌عامل اندروید و ضمانت دریافت به‌روزرسانی رسمی از سوی گوگل راهی بازار کند. (هدف از قطع همکاری هم همین مورد بوده).

آنر اوایل امسال از گوشی V40 به عنوان اولین پرچم‌دار دوره‌ی استقلال خود رونمایی کرد. این گوشی به پردازنده‌ی ۷ نانومتری و نسبتا قدیمی +Dimensity 1000 مجهز شده که اگرچه قدرتمند است اما به اندازه‌ای نیست که آن را رقیبی برای اسنپدراگون ۸۸۸ و اگزینوس ۲۱۰۰ به حساب بیاوریم. بنابراین آنر V40 علی‌رغم بهره‌مندی از امکانات و قابلیت‌های جذاب، در حد و اندازه‌های پرچم‌داران سال ۲۰۲۱ نبود و فقط هم در کشور چین در دسترس قرار گرفت.

با این حال انتظار داشتیم دومین رونمایی که از شرکت چینی می‌بینیم، مربوط به مدل جهانی این گوشی باشد اما ظاهرا این اتفاق رخ نخواهد داد. اینطور که گفته می‌شود، آنر قصد دارد مستقیما از ۴۰ به ۵۰ رفته و محصولی را با این شماره در ماه مه (ماه آینده) راهی بازار کند. این خبر را از تیزری که در رابطه با برنامه‌ی آینده‌ی آنر منتشر شده دریافت کردیم اما باید به این نکته هم اشاره کنیم که این تیزر رسما توسط آنر منتشر نشد.

آنچه که در این تیزر دیده می‌شود، دو ماژول دایره‌ای شکل نسبتا بزرگ را نشان می‌دهد که میزبان دوربین‌های گوشی‌ هستند. ظاهرا ماژول بزرگی را باید روی پنل پشتی این گوشی شاهد باشیم که درون آن دو دایره قرار می‌گیرند. در دایره‌ی اول یک دوربین، یعنی دوربین اصلی و در دایره‌ی دوم هم احتمالا ۲ دوربین تعبیه می‌شوند. کاملا مشابه آنچه که در تصاویر مربوط به طراحی هواوی P50 دیده بودیم.

البته پیش از این، طراحی آنر ۵۰ هم منتشر شده بود که یک چیز جالب را به نمایش گذاشته بود. به نظر می‌رسد دور این دوربین یک حلقه‌ وجود دارد که خب مشخص نیست آیا لنز مغناطیسی است که به دوربین می‌چسبد یا کاربرد دیگری دارد. اگر لنز باشد، منطقی‌تر است چون در حلقه‌ی بالا تنها یک ماژول وجود دارد و خب لنز هم باید در مرکز آن قرار بگیرد.

در رابطه با مشخصات دوربین این گوشی هنوز خبری منتشر نشده و نمی‌دانیم آنر چه برنامه‌ای برای گوشی مورد انتظار خود در زمینه‌ی عکاسی و فیلم‌برداری تدارک دیده. با این حال سوالی که پیش می‌آید این است: چرا تا این اندازه بین طراحی این گوشی و آنر V40 تفاوت وجود دارد؟ جالب اینجاست طراحی آن تا حدی شبیه به آنر V40 لایت است اما خب باز هم تفاوت زیادی با هم دارند. شما عزیزان می‌توانید در زیر، تصاویر غیر رسمی از هواوی P50 و تصاویر رسمی آنر V40 و V40 لایت را با یکدیگر مقایسه کنید.

بدیهی است هنوز باید سوالات زیادی در رابطه با گوشی آنر ۵۰ در سر داشته باشیم اما خب خوشبختانه چون حدودا یک ماه دیگر باید شاهد رونمایی رسمی آن باشیم، انتظار می‌رود طی یکی دو هفته‌ی آینده خبرهای بیشتری پیرامون محصول مورد انتظار شرکت چینی منتشر شود.

پرچم‌دار جدید آنر با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ اوایل تابستان رونمایی می‌شود

