گوشی‌های سری گلکسی A سامسونگ طرفداران پروپاقرص زیادی دارند و به همین خاطر بخش قابل توجهی از کاربران چشم انتظار معرفی گلکسی A22 هستند. در همین رابطه، یکی از افشاگران مشهور ساعاتی قبل تصاویر رندر گلکسی A22 را منتشر کرد که جزئیات طراحی این گوشی مقرون‌به‌صرفه را نشان می‌دهند.

بر اساس اطلاعات فاش شده، این گوشی مبتنی بر ابعاد ۱۶۷.۲ در ۷۶.۴ در ۸.۷ میلی‌متر است. همچنین اگر برجستگی دوربین را در نظر بگیریم، باید یک میلی‌متر به ضخامت کلی بدنه اضافه کنیم. اگرچه طبق برخی شایعات گلکسی A22 از دوربین چهارگانه بهره می‌برد، ولی در این تصاویر شاهد سه دوربین اصلی هستیم. همچنین باید بگوییم که طراحی ماژول دوربین این گوشی یادآور گوشی‌های گوگل پیکسل است.





در شایعات موردنظر آمده بود که این گوشی همراه با دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و دو سنسور ۲ مگاپیکسلی راهی بازار خواهد شد. در پنل جلویی هم حاشیه‌ی ضخیم در قسمت پایینی و بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل توجه را جلب می‌کنند. همچنین گفته می‌شود این گوشی مجهز به نمایشگر ۶.۵ اینچی و دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی است.

در سمت راست بدنه دکمه‌ی پاور قرار دارد که به عنوان حسگر اثر انگشت هم انجام وظیفه می‌کند. از دیگر ویژگی‌های گوشی می‌توانیم به وجود پورت USB-C و جک هدفون اشاره کنیم. طبق گزارش‌های منتشر شده، گلکسی A22 ارزان‌ترین گوشی ۵G در سال ۲۰۲۱ خواهد بود. البته سامسونگ می‌خواهد مدل ۴G این گوشی را با قیمت ارزان‌تری در بازارهایی مانند هند عرضه کند.

چرا چاره‌ای جز توجه به گوشی‌های سامسونگ نداریم؟

منبع: Sam Mobile

The post تصاویر رندر سامسونگ گلکسی A22 منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala