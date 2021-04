تیزری جدیدی از گوشی ردمی K40 گیمینگ ادیشن منتشر شد

مدت‌هاست که می‌شنویم ردمی قرار است از یک گوشی گیمینگ رونمایی کند و خوشبختانه حالا می‌دانیم این محصول در واقع از سری K40 بوده و ردمی K40 گیمینگ ادیشن نام دارد. به‌تازگی هم تیزری از این گوشی منتشر شده که امتیاز خارق‌العاده‌ی آن را در بنچمارک AnTuTu نشان می‌دهد.

ردمی در حال حاضر یکی از موفق‌ترین شرکت‌های (وابسته) سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند به حساب می‌آید که زیر نظر شیائومی به فعالیت خود در این زمینه ادامه می‌دهد. این شرکت گوشی‌های فوق‌العاده باکیفیت و قدرتمندی تولید می‌کند اما قیمت بسیار مناسبی برای آن‌ها در نظر می‌گیرد. بنابراین همیشه کاربران با بودجه‌ی محدود هم می‌توانند به لطف این شرکت از گوشی‌های پرقدرت بهره‌مند شوند.

ردمی اما اوایل امسال بود که از گوشی‌های سری K40 رونمایی کرد. گوشی‌هایی که در حد و اندازه‌های یک پرچم‌دار اما با قیمت استثنائی بودند. حالا به نظر می‌رسد یک مدل دیگر هم قرار است به این سری اضافه شود اما اینبار برخلاف مدل‌های موجود، با هدف جلب توجه گیمرها راهی بازار خواهد شد. این گوشی که ردمی K40 گیمینگ ادیشن نام دارد، قرار است به پردازنده‌ی Dimensity 1200 مجهز شود که قدرتمندترین پردازنده‌ی مدیاتک به حساب می‌آید و توان سخت‌افزاری بالایی هم دارد.

البته که نمی‌توان این پردازنده را به خاطر لیتوگرافی ۶ نانومتری و عدم بهره‌مندی از هسته‌ی قدرتمند Cortex-X1 در حد و اندازه‌های اگزینوس ۲۱۰۰ یا اسنپدراگون ۸۸۸ بدانیم، اما ردمی K40 گیمینگ ادیشن با Dimensity 1200 به خوبی توانست در بنچمارک AnTuTu، گوشی‌های مجهز به اسنپدراگون ۸۷۰ را کنار زده و در رتبه‌ی بالاتر قرار بگیرد.

طبق جدیدترین تیزری که از مدل گیمینگ ردمی K40 منتشر شده، امتیازی که این گوشی در بنچمارک یاد شده کسب کرد، ۷۲۴/۴۹۵ است که به نسبت گوشی‌هایی نظیر وان‌پلاس ۹R و ویوو X60 پرو با اسنپدراگون ۸۷۰ و امتیاز ۷۲۰/۳۵۲ اندکی بیشتر است. البته تفاوت بین این دو پردازنده آنقدر زیاد نیست و به طور کلی می‌توان روی هر دوی آن‌ها در انجام سنگین‌ترین بازی‌های روز حساب ویژه‌ای باز کرد.

در کنار این پردازنده اما گوشی مورد نظر از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی با نرخ الگوبرداری لمس ۳۰۰ هرتز نیز بهره می‌برد و در کناره‌های آن هم تریگرهای گیمینگ برای کنترل بیشتر حین انجام بازی دیده می‌شود. به نظر می‌رسد این گوشی تا چند روز دیگر رسما رونمایی شود اما خب گفته می‌شود در ابتدا در بازار چین شاهد عرضه‌ی آن خواهیم بود. اینکه چه زمانی ردمی K40 گیمینگ ادیشن وارد بازار جهانی می‌شود مشخص نیست.

اولین گوشی گیمینگ ردمی ۷ اردیبهشت معرفی می‌شود

